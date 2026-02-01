Mokro suhi usisavač WD 7 Control P S 30/6/35/T
WD 7 Control P S 30/6/35/T s 2-u-1 daljinskim upravljačem idealan je za rad s (bežičnim) električnim alatima. S Kärcher FILT!elligence™ - inteligentnim sustavom upravljanja filterom.
Inovativan, praktičan, snažan – WD 7 Control P S 30/6/35/T s Kärcher FILT!elligence™ - inteligentnim sustavom upravljanja filterom. Osvijetljene LED diode obavještavaju vas kada je potrebno čišćenje ili zamjena i filter vrećice i filtera. A zahvaljujući patentiranoj tehnologiji vađenja filtera, ravni naborani filter može se zamijeniti bez kontakta s prljavštinom za apsolutnu čistoću i higijenu. Inovativni 2-u-1 daljinski upravljač omogućuje vam pokretanje i zaustavljanje uređaja putem Bluetooth daljinskog upravljača za dodatnu praktičnost. Što ga izdvaja? Pri radu s bežičnim električnim alatima, usisavač se sam aktivira zahvaljujući automatskom prepoznavanju vibracija. No, WD 7 Control je također savršen partner za električne alate s kabelom zahvaljujući integriranoj utičnici. Štoviše, usisavanje se može regulirati u bilo kojem koraku pomoću funkcije Power Control. S velikodušnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 30 litara, kabelom od 6 metara i ekstra dugim usisnim crijevom od 3,5 metara, WD 7 Control P S nudi maksimalan kapacitet i doseg.
Značajke i prednosti
FILT!elligence™ - inteligentni sustav kontrole filteraLED diode pokazuju kada je potrebno čišćenje ili zamjena filter vrećice i filtera za optimalnu usisnu snagu i dulji vijek trajanja uređaja.
2-u-1 daljinski upravljačFunkcija 1: omogućuje vam pokretanje ili zaustavljanje mokro-suhog usisavača putem Bluetooth veze jednostavnim pritiskom na daljinski upravljač na samom usisnom crijevu.
2-u-1 daljinski upravljač: automatsko otkrivanje vibracijaFunkcija 2: u automatskom načinu rada, funkcija detekcije vibracija automatski uključuje i isključuje usisavač za mokro i suho usisavanje čim se bežični električni alat uključi ili isključi. U automatskom načinu rada, usisavač za mokro i suho usisavanje nastavlja usisavati još nekoliko sekundi nakon što se akumulatorski električni alat isključi kako bi se osiguralo da se pokupi sva preostala prašina i prljavština. Za rad bez prašine!
Dodatna utičnica za rad s električnim alatima s kabelom
- Otpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan.
- Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Kontrola snage
- Usisna snaga uređaja može se podesiti u bilo kojem koraku pomoću rotacijske sklopke (od min. do maks.) tako da se može prilagoditi svakoj primjeni.
Čišćenje filtera i patentirana tehnologija uklanjanja filtera
- Jaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik.
- Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom.
Ispusni vijak
- Pražnjenje velikih količina vode uz uštedu vremena i snage.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Kočnica kotačića
- Usisavač za mokro i suho usisavanje stabilan je čak i na nagibima do 10°.
Značajke održivosti
- Dizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾.
- Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1400
|Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Snaga usisavanja (W)
|315
|Vakuum (mbar)
|maks. 290
|Količina zraka (l/s)
|maks. 80
|Veličina spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Crna
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 3.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- 2-u-1 daljinski upravljač
- Kärcher FILT!elligence™
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Ispusni vijak
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
- Okretni kotačići s kočnicom: 1 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Radionica
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza