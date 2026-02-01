Inovativan, praktičan, snažan – WD 7 Control P S 30/6/35/T s Kärcher FILT!elligence™ - inteligentnim sustavom upravljanja filterom. Osvijetljene LED diode obavještavaju vas kada je potrebno čišćenje ili zamjena i filter vrećice i filtera. A zahvaljujući patentiranoj tehnologiji vađenja filtera, ravni naborani filter može se zamijeniti bez kontakta s prljavštinom za apsolutnu čistoću i higijenu. Inovativni 2-u-1 daljinski upravljač omogućuje vam pokretanje i zaustavljanje uređaja putem Bluetooth daljinskog upravljača za dodatnu praktičnost. Što ga izdvaja? Pri radu s bežičnim električnim alatima, usisavač se sam aktivira zahvaljujući automatskom prepoznavanju vibracija. No, WD 7 Control je također savršen partner za električne alate s kabelom zahvaljujući integriranoj utičnici. Štoviše, usisavanje se može regulirati u bilo kojem koraku pomoću funkcije Power Control. S velikodušnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 30 litara, kabelom od 6 metara i ekstra dugim usisnim crijevom od 3,5 metara, WD 7 Control P S nudi maksimalan kapacitet i doseg.