Super snažan i energetski učinkovit s 1000 W: uređaj WD 4 P S V-20/5/22 mokro/suhog usisavača, usisno crijevo i podna mlaznica sa kopčama optimalno su usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Mokra, suha, fina ili gruba prljavština uklanja se non-stop bez mijenjanja filtera. Uz uređaj dolazi robusna posuda od nehrđajućeg čelika od 20 l otporna na udarce, kabel od 5 metara, usisno crijevo od 2,2 metra, podna mlaznica s kopčama, ravni naborani filter i filter vrećica od flisa. Ugrađena utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje pojednostavljuje rad s električnim alatima. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filtar u mokrom i suhom usisavaču može se ukloniti jednostavno i brzo – bez doticaja s prljavštinom. Gdje usisavanje nije moguće, dodatna funkcija puhanja pomaže. Uklonjiva ručka omogućuje pričvršćivanje dodataka izravno na usisno crijevo. Crijevo se može kompaktno pohraniti na glavu uređaja. Cijevi i podna mlaznica također se brzo i praktično postavljaju na branik. Ostale prednosti uključuju "Pull & Push" sustav zaključavanja za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika, kao i ergonomski oblikovanu ručku za nošenje za praktičan transport uređaja.