Mokro suhi usisavač WD 6 P S V-30/6/22/T
WD 6 PS V-30/6/22/T nudi izvanrednu snagu usisavanja i energetsku učinkovitost te je opremljen spremnikom od nehrđajućeg čelika od 30 litara, kabelom od 6 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra i integriranim napajanjem utičnica.
Iznimno snažno usisavanje i izvanredna energetska učinkovitost, s potrošnjom energije od samo 1300 wata: WD 6 P S V-30/6/22/T usisavač za mokro i suho usisavanje ima 30-litarski spremnik od nehrđajućeg čelika, 6-metarski dugačak kabel i usisno crijevo dugo 2,2 metra. Odvodni vijak može se koristiti za prikladno ispuštanje tekućina koje su usisane. Električni alati poput pila ili brusilica mogu se spojiti putem integrirane utičnice s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje. Nastala prljavština se odmah uklanja usisavanjem. Okretni prekidač omogućuje korisniku da prilagodi snagu usisavanja prema svojim potrebama. Ravni nabrani filtar može se ukloniti otvaranjem kutije filtra, bez potrebe da dođe u kontakt s bilo kakvom prljavštinom. Štoviše, filtar se može učinkovito očistiti pritiskom na gumb za čišćenje filtra, čime se vraća puna snaga usisavanja. Funkcija puhanja posebno je korisna pri čišćenju osjetljivih predmeta. Uklonjiva ručka s elektrostatičkom zaštitom omogućuje izravno spajanje dodataka na usisno crijevo, što je posebno korisno pri usisavanju fine prašine. Dodatne prednosti uključuju činjenicu da se usisno crijevo može kompaktno pohraniti tako da se objesi naglavu uređaja, kao i parkirni položaj za podnu mlaznicu.
Značajke i prednosti
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatomOtpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Odlično čišćenje filtraJaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Patentirana tehnika vađenja filtraNajjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Usisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja.
- Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Ispusni vijak
- Pražnjenje velikih količina vode uz uštedu vremena i snage.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Praktično odlaganje kabela i pribora
- Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
- Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1300
|Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Snaga usisavanja (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|maks. 280
|Količina zraka (l/s)
|maks. 75
|Veličina spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|9,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 693
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Fleksibilno usisno crijevo: 1 m, 35 mm
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Ispusni vijak
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Radionica
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza