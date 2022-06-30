Iznimno snažno usisavanje i izvanredna energetska učinkovitost, s potrošnjom energije od samo 1300 wata: WD 6 P S V-30/6/22/T usisavač za mokro i suho usisavanje ima 30-litarski spremnik od nehrđajućeg čelika, 6-metarski dugačak kabel i usisno crijevo dugo 2,2 metra. Odvodni vijak može se koristiti za prikladno ispuštanje tekućina koje su usisane. Električni alati poput pila ili brusilica mogu se spojiti putem integrirane utičnice s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje. Nastala prljavština se odmah uklanja usisavanjem. Okretni prekidač omogućuje korisniku da prilagodi snagu usisavanja prema svojim potrebama. Ravni nabrani filtar može se ukloniti otvaranjem kutije filtra, bez potrebe da dođe u kontakt s bilo kakvom prljavštinom. Štoviše, filtar se može učinkovito očistiti pritiskom na gumb za čišćenje filtra, čime se vraća puna snaga usisavanja. Funkcija puhanja posebno je korisna pri čišćenju osjetljivih predmeta. Uklonjiva ručka s elektrostatičkom zaštitom omogućuje izravno spajanje dodataka na usisno crijevo, što je posebno korisno pri usisavanju fine prašine. Dodatne prednosti uključuju činjenicu da se usisno crijevo može kompaktno pohraniti tako da se objesi naglavu uređaja, kao i parkirni položaj za podnu mlaznicu.