Baterijski mokro suhi usisavač WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
Dvije 18V baterije za snažan 36V motor: WD 4-18 S Dual Battery Set bežični usisavač s 20L spremnikom od nehrđajućeg čelika, 2,2m usisnom cijevi, funkcijom puhanja i plisiranim filtrom.
Spreman kad i vi jeste: napajan dvjema 18V baterijama i snažnim 36V motorom. WD 4-18 S Dual Battery Set bežični usisavač dio je 18V Kärcher Battery Power platforme baterija i kombinira snažno usisavanje s velikom slobodom kretanja prilikom usisavanja. Uređaj savršeno kombinira 2,2m usisnu cijev i mlaznicu za pod s kopčama te može ukloniti mokru, finu ili grubu prljavštinu u vrlo kratkom vremenu. Usisavač ima robusni 20L spremnik od nehrđajućeg čelika, vrećicu za filter od flisa i plisirani filter koji je pogodan za kontinuirano mokro i suho usisavanje bez potrebe za mijenjanjem filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja, filter se može ukloniti i očistiti u nekoliko sekundi – bez kontakta s prljavštinom. Tamo gdje usisavanje nije moguće, funkcija puhanja dolazi do izražaja. Skladištenje usisne cijevi štedi prostor; jednostavno je sigurno objesite na glavu uređaja. Cijevi i mlaznica za pod također se brzo i praktično pohranjuju na zaštitu. Ostale značajke uključuju ergonomski ručnik za nošenje i "Pull & Push" sustav zaključavanja za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. U kompletu se nalaze dvije 18V Kärcher Battery Power baterije i punjač za baterije.
Značajke i prednosti
18 V + 18 V = 36 V snage
Patentirana tehnika vađenja filtra
Praktična funkcija puhanja
Praktično odlaganje pribora
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
Filter vrećica od flisa
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
Ergonomski oblikovana ručka
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon motora (V)
|36
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|380
|Snaga usisavanja (W)
|100
|Vakuum (mbar)
|maks. 150
|Količina zraka (l/s)
|maks. 32
|Veličina spremnika (l)
|20
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|2
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 28 (5,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|143
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|385 x 411 x 524
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah baterija Power baterija (2 kom.)
- Punjač: 18 V Battery Power brzi punjač (2 kom.)
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Funkcija puhanja
- Parkirni položaj
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Radionica
- Terasa
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtna kućica
- Interijer vozila
- Tekućine
- Garaža
- Podrum
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija