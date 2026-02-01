Spreman kad i vi jeste: napajan dvjema 18V baterijama i snažnim 36V motorom. WD 4-18 S Dual Battery Set bežični usisavač dio je 18V Kärcher Battery Power platforme baterija i kombinira snažno usisavanje s velikom slobodom kretanja prilikom usisavanja. Uređaj savršeno kombinira 2,2m usisnu cijev i mlaznicu za pod s kopčama te može ukloniti mokru, finu ili grubu prljavštinu u vrlo kratkom vremenu. Usisavač ima robusni 20L spremnik od nehrđajućeg čelika, vrećicu za filter od flisa i plisirani filter koji je pogodan za kontinuirano mokro i suho usisavanje bez potrebe za mijenjanjem filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja, filter se može ukloniti i očistiti u nekoliko sekundi – bez kontakta s prljavštinom. Tamo gdje usisavanje nije moguće, funkcija puhanja dolazi do izražaja. Skladištenje usisne cijevi štedi prostor; jednostavno je sigurno objesite na glavu uređaja. Cijevi i mlaznica za pod također se brzo i praktično pohranjuju na zaštitu. Ostale značajke uključuju ergonomski ručnik za nošenje i "Pull & Push" sustav zaključavanja za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. U kompletu se nalaze dvije 18V Kärcher Battery Power baterije i punjač za baterije.