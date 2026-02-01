Mokro suhi usisavač WD 5 P S V-25/5/22
Izuzetno moćan: WD 5 PS V-25/5/22 – koji dolazi s spremnikom od nehrđajućeg čelika od 25 litara, utičnicom, kabelom od 5 metara i usisnim crijevom od 2,2 metra – idealan je za razne zadatke čišćenja u i oko kuće.
Iznimno snažno usisavanje i visoka energetska učinkovitost: usisavač za mokro i suho usisavanje WD 5 P S V-25/5/22 postiže najbolje moguće rezultate čišćenja s nazivnom ulaznom snagom od samo 1200 W – bilo da se radi o suhoj, mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. Uređaj dolazi s robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 25 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra, preklopivom mlaznicom za pod, ravnim naboranim filterom i vrećicom od flisa. Električni alati mogu se jednostavno priključiti na utičnicu pomoću automatskog prekidača za uključivanje/isključivanje. Prljavština koja nastaje piljenjem ili brušenjem usisava se izravno. Okretnim prekidačem možete prilagoditi usisnu snagu prema potrebi. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji vađenja filtera, ravni naborani filter može se ukloniti u nekoliko sekundi, izbjegavajući kontakt s prljavštinom. Uklonjiva ručka omogućuje izravno pričvršćivanje pribora na crijevo. Crijevo se može pričvrstiti na vrh uređaja radi uštede prostora pri skladištenju. Parkirni položaj na braniku omogućuje brzo spremanje cijevi i podne mlaznice prilikom kratke pauze od rada.
Značajke i prednosti
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatomOtpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Odlično čišćenje filtraJaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Patentirana tehnika vađenja filtraNajjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Ušteda prostora i sigurno skladištenje usisnog crijeva vješanjem na vrh uređaja.
- Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Praktično odlaganje kabela i pribora
- Sigurno pospremanje isporučenog pribora na malo mjesta i na dohvat ruke.
- Brzo i sigurno spremanje kabela za napajanje pomoću kuke za kabel integrirane u uređaj.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Filter vrećica od flisa
- Za nježno čišćenje osjetljivih površina ili delikatnih predmeta, npr. onih koji se nalaze na radnom stolu.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1200
|Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Snaga usisavanja (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|maks. 260
|Količina zraka (l/s)
|maks. 70
|Veličina spremnika (l)
|25
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 646
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Područja primjene
- Radionica
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza