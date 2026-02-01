Iznimno snažno usisavanje i visoka energetska učinkovitost: usisavač za mokro i suho usisavanje WD 5 P S V-25/5/22 postiže najbolje moguće rezultate čišćenja s nazivnom ulaznom snagom od samo 1200 W – bilo da se radi o suhoj, mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. Uređaj dolazi s robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 25 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra, preklopivom mlaznicom za pod, ravnim naboranim filterom i vrećicom od flisa. Električni alati mogu se jednostavno priključiti na utičnicu pomoću automatskog prekidača za uključivanje/isključivanje. Prljavština koja nastaje piljenjem ili brušenjem usisava se izravno. Okretnim prekidačem možete prilagoditi usisnu snagu prema potrebi. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji vađenja filtera, ravni naborani filter može se ukloniti u nekoliko sekundi, izbjegavajući kontakt s prljavštinom. Uklonjiva ručka omogućuje izravno pričvršćivanje pribora na crijevo. Crijevo se može pričvrstiti na vrh uređaja radi uštede prostora pri skladištenju. Parkirni položaj na braniku omogućuje brzo spremanje cijevi i podne mlaznice prilikom kratke pauze od rada.