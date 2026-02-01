Mokro suhi usisavač WD 5 P S V-25/5/22

Izuzetno moćan: WD 5 PS V-25/5/22 – koji dolazi s spremnikom od nehrđajućeg čelika od 25 litara, utičnicom, kabelom od 5 metara i usisnim crijevom od 2,2 metra – idealan je za razne zadatke čišćenja u i oko kuće.

Iznimno snažno usisavanje i visoka energetska učinkovitost: usisavač za mokro i suho usisavanje WD 5 P S V-25/5/22 postiže najbolje moguće rezultate čišćenja s nazivnom ulaznom snagom od samo 1200 W – bilo da se radi o suhoj, mokroj, finoj ili gruboj prljavštini. Uređaj dolazi s robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 25 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra, preklopivom mlaznicom za pod, ravnim naboranim filterom i vrećicom od flisa. Električni alati mogu se jednostavno priključiti na utičnicu pomoću automatskog prekidača za uključivanje/isključivanje. Prljavština koja nastaje piljenjem ili brušenjem usisava se izravno. Okretnim prekidačem možete prilagoditi usisnu snagu prema potrebi. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji vađenja filtera, ravni naborani filter može se ukloniti u nekoliko sekundi, izbjegavajući kontakt s prljavštinom. Uklonjiva ručka omogućuje izravno pričvršćivanje pribora na crijevo. Crijevo se može pričvrstiti na vrh uređaja radi uštede prostora pri skladištenju. Parkirni položaj na braniku omogućuje brzo spremanje cijevi i podne mlaznice prilikom kratke pauze od rada.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač WD 5 P S V-25/5/22: Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatom
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatom
Otpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Mokro suhi usisavač WD 5 P S V-25/5/22: Odlično čišćenje filtra
Odlično čišćenje filtra
Jaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Mokro suhi usisavač WD 5 P S V-25/5/22: Patentirana tehnika vađenja filtra
Patentirana tehnika vađenja filtra
Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Ušteda prostora i sigurno skladištenje usisnog crijeva vješanjem na vrh uređaja.
  • Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Praktično odlaganje kabela i pribora
  • Sigurno pospremanje isporučenog pribora na malo mjesta i na dohvat ruke.
  • Brzo i sigurno spremanje kabela za napajanje pomoću kuke za kabel integrirane u uređaj.
Praktična funkcija puhanja
  • Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
  • Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
  • Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Filter vrećica od flisa
  • Za nježno čišćenje osjetljivih površina ili delikatnih predmeta, npr. onih koji se nalaze na radnom stolu.
  • Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Ručka koja se može skinuti
  • Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
  • Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Praktični parkirni položaj
  • Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
  • Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
  • Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1200
Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W) min. 100 - maks. 2100
Snaga usisavanja (W) 280
Vakuum (mbar) maks. 260
Količina zraka (l/s) maks. 70
Veličina spremnika (l) 25
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
Priključni kabel (m) 5
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 8,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 418 x 382 x 646

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
  • Mlaznica za fuge
  • Adapter za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni

Oprema

  • Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
  • Funkcija čišćenja filtra
  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Regulacija snage
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Komforna ručka 3 u 1
  • Kvačica za kabel
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Videos
Područja primjene
  • Radionica
  • Renoviranje
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Terasa
  • Tekućine
  • Podrum
  • Hobi-prostorija
  • Područje ulaza
Pribor
