WD 3 P V-19/4/20 snažan je i energetski učinkovit uz potrošnju energije od samo 1000 W. Stroj, usisno crijevo i podna mlaznica Clips savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja suhe, mokre, fine ili grube prljavštine. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnim plastičnim spremnikom od 19 l, kabelom od 4 m, usisnim crijevom od 2 m i filter vrećicom od flisa. Zahvaljujući jednodijelnom patronskom filtru, moguće je usisavati mokru i suhu prljavštinu bez zamjene filtra. Putem integrirane utičnice s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje mogu se priključiti električni alati kao što su pile ili brusilice, a nastala prljavština može se izravno usisati. Funkcija puhanja korisna je za čišćenje teško dostupnih područja. Crijevo se sprema tako da se objesi na glavu stroja i tako štedi prostor. Kabel se može spremiti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na braniku. Sustav zaključavanja "Pull & Push" omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Pribor se također može spojiti izravno na usisno crijevo. Ručka za nošenje ima ergonomski dizajn.