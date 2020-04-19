Mokro suhi usisavač WD 3 P V-19/4/20

Učinkovitost spojena sa snagom: Super-snažni WD 3 P V-19/4/20 impresionira plastičnim spremnikom od 19 l, utičnicom za električne alate, 4 m kabela i 2 m usisnog crijeva.

WD 3 P V-19/4/20 snažan je i energetski učinkovit uz potrošnju energije od samo 1000 W. Stroj, usisno crijevo i podna mlaznica Clips savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja suhe, mokre, fine ili grube prljavštine. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnim plastičnim spremnikom od 19 l, kabelom od 4 m, usisnim crijevom od 2 m i filter vrećicom od flisa. Zahvaljujući jednodijelnom patronskom filtru, moguće je usisavati mokru i suhu prljavštinu bez zamjene filtra. Putem integrirane utičnice s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje mogu se priključiti električni alati kao što su pile ili brusilice, a nastala prljavština može se izravno usisati. Funkcija puhanja korisna je za čišćenje teško dostupnih područja. Crijevo se sprema tako da se objesi na glavu stroja i tako štedi prostor. Kabel se može spremiti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na braniku. Sustav zaključavanja "Pull & Push" omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Pribor se također može spojiti izravno na usisno crijevo. Ručka za nošenje ima ergonomski dizajn.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač WD 3 P V-19/4/20: Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatom
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatom
Otpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Mokro suhi usisavač WD 3 P V-19/4/20: Uložak filtera
Uložak filtera
Za mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera. Jednostavna montaža i uklanjanje filtera okretanjem bez dodatnog bloka za zaključavanje.
Mokro suhi usisavač WD 3 P V-19/4/20: Praktično odlaganje kabela i pribora
Praktično odlaganje kabela i pribora
Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Usisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja.
  • Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Polica za pohranu
  • Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Praktična funkcija puhanja
  • Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
  • Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
  • Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Filter vrećica od flisa
  • Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
  • Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
  • Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Ručka koja se može skinuti
  • Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
  • Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
  • Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
  • Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W) min. 100 - maks. 2100
Snaga usisavanja (W) 230
Vakuum (mbar) maks. 230
Količina zraka (l/s) maks. 45
Veličina spremnika (l) 19
Materijal spremnika Plastika
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
Priključni kabel (m) 4
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 74
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 5,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 349 x 328 x 528

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Ručka koja se može skinuti
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
  • Mlaznica za fuge
  • Adapter za priključenje električnog alata
  • Broj filtera uložaka: 1 Komad(a)
  • Broj filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)

Oprema

  • Uložak filtera: Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 3-slojni
  • Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Sklopiva ručka
  • Kvačica za kabel
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Mokro suhi usisavač WD 3 P V-19/4/20
Područja primjene
  • Radionica
  • Terasa
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Podrum
  • Tekućine
  • Područje ulaza
  • Hobi-prostorija
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