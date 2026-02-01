Mokro-suhi usisavač koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog WD 4 S Go!Further, izrađeno od 35 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu praktičnosti. WD 4 S Go!Further, uključujući set mlaznice za automobil i usisne četke, izuzetno je snažan i energetski učinkovit s 1100 W: uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica WD 4 S Go!Further usisavača za mokro i suho čišćenje optimalno su usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Uređaj dolazi s robusnim i otpornim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 20 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra, podnom mlaznicom, ravnim naboranim filterom i vrećicom od flisa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filter u mokro-suhom usisavaču može se lako i brzo ukloniti u nekoliko sekundi za temeljito čišćenje – bez kontakta s prljavštinom. Tamo gdje usisavanje nije moguće, pomaže dodatna funkcija puhanja. Uklonjiva ručka omogućuje izravno pričvršćivanje pribora na usisno crijevo. Crijevo se može kompaktno pohraniti na glavu uređaja. Cijevi i podna mlaznica također se brzo i praktično parkiraju na braniku.