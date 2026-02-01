Mokro suhi usisavač WD 4 S Go!Further
WD 4 S Go!Further je crni usisavač za mokro i suho usisavanje ograničenog izdanja izrađen od 35 % reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim dodacima poput mlaznice za automobil.
Mokro-suhi usisavač koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog WD 4 S Go!Further, izrađeno od 35 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu praktičnosti. WD 4 S Go!Further, uključujući set mlaznice za automobil i usisne četke, izuzetno je snažan i energetski učinkovit s 1100 W: uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica WD 4 S Go!Further usisavača za mokro i suho čišćenje optimalno su usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Uređaj dolazi s robusnim i otpornim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 20 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra, podnom mlaznicom, ravnim naboranim filterom i vrećicom od flisa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filter u mokro-suhom usisavaču može se lako i brzo ukloniti u nekoliko sekundi za temeljito čišćenje – bez kontakta s prljavštinom. Tamo gdje usisavanje nije moguće, pomaže dodatna funkcija puhanja. Uklonjiva ručka omogućuje izravno pričvršćivanje pribora na usisno crijevo. Crijevo se može kompaktno pohraniti na glavu uređaja. Cijevi i podna mlaznica također se brzo i praktično parkiraju na braniku.
Značajke i prednosti
Patentirana tehnika vađenja filtra
Praktično odlaganje kabela i pribora
Značajke održivosti
Praktična funkcija puhanja
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
Filtar vrećica od flisa s praktičnim sustavom zatvaranja
Praktični parkirni položaj
Polica za pohranu
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1100
|Snaga usisavanja (W)
|240
|Vakuum (mbar)
|maks. 240
|Količina zraka (l/s)
|maks. 55
|Veličina spremnika (l)
|20
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Crna Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Crna
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|7,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Vezano za pakiranje unutar kutije.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za automobil
- četka s mekim čekinjama
- četka s tvrdim čekinjama
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Radionica
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija