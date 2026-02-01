Mokro suhi usisavač WD 4 S Go!Further

WD 4 S Go!Further je crni usisavač za mokro i suho usisavanje ograničenog izdanja izrađen od 35 % reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim dodacima poput mlaznice za automobil.

Mokro-suhi usisavač koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog WD 4 S Go!Further, izrađeno od 35 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu praktičnosti. WD 4 S Go!Further, uključujući set mlaznice za automobil i usisne četke, izuzetno je snažan i energetski učinkovit s 1100 W: uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica WD 4 S Go!Further usisavača za mokro i suho čišćenje optimalno su usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Uređaj dolazi s robusnim i otpornim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 20 litara, kabelom od 5 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra, podnom mlaznicom, ravnim naboranim filterom i vrećicom od flisa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filter u mokro-suhom usisavaču može se lako i brzo ukloniti u nekoliko sekundi za temeljito čišćenje – bez kontakta s prljavštinom. Tamo gdje usisavanje nije moguće, pomaže dodatna funkcija puhanja. Uklonjiva ručka omogućuje izravno pričvršćivanje pribora na usisno crijevo. Crijevo se može kompaktno pohraniti na glavu uređaja. Cijevi i podna mlaznica također se brzo i praktično parkiraju na braniku.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač WD 4 S Go!Further: Patentirana tehnika vađenja filtra
Patentirana tehnika vađenja filtra
Mokro suhi usisavač WD 4 S Go!Further: Praktično odlaganje kabela i pribora
Praktično odlaganje kabela i pribora
Mokro suhi usisavač WD 4 S Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Praktična funkcija puhanja
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
Filtar vrećica od flisa s praktičnim sustavom zatvaranja
Praktični parkirni položaj
Polica za pohranu
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1100
Snaga usisavanja (W) 240
Vakuum (mbar) maks. 240
Količina zraka (l/s) maks. 55
Veličina spremnika (l) 20
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Komponenta boje Glava uređaja Crna Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Crna
Priključni kabel (m) 5
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 7,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 384 x 365 x 524

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Vezano za pakiranje unutar kutije.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Ručka koja se može skinuti
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za automobil
  • četka s mekim čekinjama
  • četka s tvrdim čekinjama
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni

Oprema

  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Kvačica za kabel
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Mokro suhi usisavač WD 4 S Go!Further
Područja primjene
  • Terasa
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Radionica
  • Podrum
  • Tekućine
  • Područje ulaza
  • Hobi-prostorija
Pribor
