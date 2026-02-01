Mokro suhi usisavač WD 4 P V-20/5/22
Super snažan i energetski učinkovit usisavač za mokro/suho s plastičnom posudom od 20l, utičnicom za rad s električnim alatima, kabelom od 5m, usisnim crijevom od 2,2m i funkcijom puhanja.
Super snažan i energetski učinkovit s 1000 W: uređaj WD 4 P V-20/5/22 mokro/suhog usisavača, usisno crijevo i podna mlaznica sa kopčama optimalno su usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Mokra, suha, fina ili gruba prljavština uklanja se non-stop bez mijenjanja filtera. Uz uređaj dolazi robusna plastična posuda od 20 l otporna na udarce, kabel od 5 metara, usisno crijevo od 2,2 metra, podna mlaznica s štipaljkama, ravni naborani filter i filter vrećica od flisa. Ugrađena utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje pojednostavljuje rad s električnim alatima. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filtar u mokrom i suhom usisavaču može se ukloniti jednostavno i brzo – bez doticaja s prljavštinom. Gdje usisavanje nije moguće, dodatna funkcija puhanja pomaže. Uklonjiva ručka omogućuje pričvršćivanje dodataka izravno na usisno crijevo. Crijevo se može kompaktno pohraniti na glavu uređaja. Cijevi i podna mlaznica također se brzo i praktično postavljaju na branik. Ostale prednosti uključuju "Pull & Push" sustav zaključavanja za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika, kao i ergonomski oblikovanu ručku za nošenje za praktičan transport uređaja.
Značajke i prednosti
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatomOtpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Patentirana tehnika vađenja filtraNajjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređajaUsisno crijevo možete spremiti na način koji štedi prostor tako da ga objesite na glavu uređaja. Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Praktično odlaganje kabela i pribora
- Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
- Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Polica za pohranu
- Za sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1100
|Snaga usisavanja (W)
|240
|Vakuum (mbar)
|maks. 240
|Količina zraka (l/s)
|maks. 55
|Veličina spremnika (l)
|20
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|7,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|384 x 365 x 526
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Radionica
- Interijer vozila
- Garaža
- Terasa
- Podrum
- Tekućine
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza