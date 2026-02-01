Mokro suhi usisavač WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Izuzetno snažan i štedljiv: WD 6 P S V-30/8/22 / T Renovation usisavač za mokro i suho usisavanje s kompletom za renoviranje, ravnim naboranim filterom, funkcijom čišćenja filtera i integriranom utičnicom.
WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation usisavač idealan je mokri i suhi usisavač za privatna gradilišta: pruža ultra-visoko usisavanje uz potrošnju energije od samo 1300 W. U opseg isporuke uključen je i komplet za renoviranje koji jamči učinkovito uklanjanje svih vrsta grube prljavštine, što ga čini idealnim za poslove čišćenja koji su povezani s radovima na obnovi. Čak se i sitna prašina ili lišće može lako ukloniti. Uređaj je opremljen robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 30 litara s odvodnim vijkom, kabelom od 8 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra, cijevima od nehrđajućeg čelika, podnom mlaznicom koja se može prebaciti, ravnim naboranim filterom i filtar vrećicom od flisa. Prilikom usisavanja fine prašine, začepljeni filtar može se učinkovito očistiti, pritiskom na gumb, putem integrirane funkcije čišćenja filtera. Na taj se način brzo vraća puna usisna snaga. Uz uređaj dolazi i utičnica za spajanje električnih alata. Kada su spojeni, usisavač se uključuje ili isključuje preko priključenog električnog alata. Prljavština koja je rezultat piljenja ili brušenja izravno se usisava. Podrazumijeva se da je usisavač opremljen drugim poznatim značajkama opreme iz provjerenog asortimana Kärcher mokrih i suhih usisavača.
Značajke i prednosti
Specijalni pribor za odstranjivanje krupne nečistoće kod radova renoviranjaBrzo, jednostavno i temeljito odstranjivanje krupne nečistoće bez podizanja prašine. Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatomOtpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Odlično čišćenje filtraJaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Patentirana tehnika vađenja filtra
- Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom.
- Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Usisno crijevo može se sigurno pohraniti tako da ga objesite na glavu uređaja.
- Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Ispusni vijak
- Pražnjenje velikih količina vode uz uštedu vremena i snage.
Praktično odlaganje kabela i pribora
- Sigurno, ali lako dostupno mjesto za pribor.
- Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1300
|Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Snaga usisavanja (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|maks. 280
|Količina zraka (l/s)
|maks. 75
|Veličina spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|8
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|9,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 693
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Fleksibilno usisno crijevo: 1 m, 35 mm
- Adapter za priključenje električnog alata
- Usisno crijevo za grubu nečistoću: 1.7 m, Plastika
- Usisna cijev za grubu nečistoću: 2 Komad(a), 0.5 m, 45 mm, Plastika
- Mlaznica za grubu nečistoću
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Ispusni vijak
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Renoviranje
- Fina prljavština
- Radionica
- Terasa
- Podrum
- Tekućine