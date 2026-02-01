WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation usisavač idealan je mokri i suhi usisavač za privatna gradilišta: pruža ultra-visoko usisavanje uz potrošnju energije od samo 1300 W. U opseg isporuke uključen je i komplet za renoviranje koji jamči učinkovito uklanjanje svih vrsta grube prljavštine, što ga čini idealnim za poslove čišćenja koji su povezani s radovima na obnovi. Čak se i sitna prašina ili lišće može lako ukloniti. Uređaj je opremljen robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 30 litara s odvodnim vijkom, kabelom od 8 metara, usisnim crijevom od 2,2 metra, cijevima od nehrđajućeg čelika, podnom mlaznicom koja se može prebaciti, ravnim naboranim filterom i filtar vrećicom od flisa. Prilikom usisavanja fine prašine, začepljeni filtar može se učinkovito očistiti, pritiskom na gumb, putem integrirane funkcije čišćenja filtera. Na taj se način brzo vraća puna usisna snaga. Uz uređaj dolazi i utičnica za spajanje električnih alata. Kada su spojeni, usisavač se uključuje ili isključuje preko priključenog električnog alata. Prljavština koja je rezultat piljenja ili brušenja izravno se usisava. Podrazumijeva se da je usisavač opremljen drugim poznatim značajkama opreme iz provjerenog asortimana Kärcher mokrih i suhih usisavača.