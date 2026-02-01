WD 3 V-19/6/20 je snažan i energetski učinkovit s nazivnom ulaznom snagom od samo 1000 W. Uređaj, usisno crijevo i Clips podna mlaznica optimalno su usklađeni za vrhunske rezultate čišćenja u slučaju suhe, mokre, fine ili grube prljavštine. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnim plastičnim spremnikom od 19 litara, kabelom od 6 m, usisnim crijevom od 2 m i flis filter vrećicom. Jednodijelni uložak filtera omogućuje usisavanje i mokre i suhe prljavštine bez potrebe za zamjenom filtera. Funkcija puhanja korisna je za čišćenje teško dostupnih mjesta. Crijevo se može uredno spremiti radi uštede prostora objesiti na glavu uređaja. Kabel se može pohraniti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na branik. Sustav zaključavanja Pull & Push omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Ručka usisavača može se odvojiti, a pribor se može pričvrstiti izravno na usisno crijevo. Također pametno: alati i mali dijelovi mogu se pohraniti na površinu glave uređaja. Ergonomski oblikovana ručka za nošenje omogućuje udobno nošenje.