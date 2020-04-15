WD 3 V-15/4/20 je snažan i energetski učinkovit, s potrošnjom energije od samo 1000 W. Stroj, kao i usisno crijevo i podna mlaznica Clips savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja na suhom i mokrom , fina ili gruba prljavština. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnom plastičnom posudom od 15 l, kabelom od 4 m, usisnim crijevom od 2 m i filtar vrećicom od flisa. Zahvaljujući jednodijelnom uloškom filteru moguće je usisati i mokru i suhu prljavštinu bez zamjene filtera. Funkcija puhala korisna je za čišćenje teško dostupnih područja. Crijevo se sprema tako da se objesi na glavu stroja, čime se štedi prostor. Kabel se može pohraniti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na braniku. Sustav zaključavanja "Pull & Push" omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Ručka usisavača može se ukloniti, a pribor se može spojiti izravno na usisno crijevo. Također pametno: Alati ili mali dijelovi kao što su vijci mogu se postaviti na područje na glavi stroja. Ručka za nošenje ima ergonomski dizajn.