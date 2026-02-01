Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
Opremljen funkcijom puhanja i jednodijelnim patronskim filterom: Usisavač za mokro i suho usisavanje WD 2 Plus V-12/6/18/C ima plastičnu posudu od 12 l, kabel od 6 m i usisno crijevo od 1,8 m.
WD 2 Plus V-12/6/18/C impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izvrsnom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću – s nazivnom ulaznom snagom od samo 1000 W. Ovaj uređaj postiže vrhunske rezultate čišćenja, bez obzira na to radite li sa suhom, mokrom, finom ili grubom prljavštinom. Usisavač za mokro i suho čišćenje dolazi s robusnom i otpornom plastičnom posudom od 12 litara, kabelom od 6 m i usisnim crijevom od 1,8 m s ravnom ručkom, podnom mlaznicom s kopčama i flis filter vrećicom. Jednodijelni patronski filter omogućuje usisavanje suhe i mokre prljavštine bez potrebe za zamjenom filtera i može se montirati na košaru filtera okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Usisavač također ima praktičnu funkciju puhanja koja se može koristiti za čišćenje na mjestima gdje je usisavanje otežano i još mnogo toga. Površina za odlaganje na glavi uređaja koristi se za sigurno odlaganje alata i malih dijelova. Parkirni položaj na braniku također omogućuje brzo i praktično odlaganje cijevi i podnih mlaznica. Osim toga, uređaj se može pohvaliti pohranom koja štedi prostor, jednostavnim spremanjem pribora, sustavom zaključavanja Pull & Push i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje, što ga čini udobnim za nošenje.
Značajke i prednosti
Uložak filteraZa mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera. Jednostavna montaža i uklanjanje filtera okretanjem bez dodatnog bloka za zaključavanje.
Praktično odlaganje priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Praktična funkcija puhanjaPraktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremanje ručke na glavi stroja za zastoje i prekide.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Uređaj je jednostavan za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Snaga usisavanja (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|maks. 220
|Količina zraka (l/s)
|maks. 43
|Veličina spremnika (l)
|12
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|349 x 328 x 378
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
- Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija