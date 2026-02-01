WD 2 Plus V-12/6/18/C impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izvrsnom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću – s nazivnom ulaznom snagom od samo 1000 W. Ovaj uređaj postiže vrhunske rezultate čišćenja, bez obzira na to radite li sa suhom, mokrom, finom ili grubom prljavštinom. Usisavač za mokro i suho čišćenje dolazi s robusnom i otpornom plastičnom posudom od 12 litara, kabelom od 6 m i usisnim crijevom od 1,8 m s ravnom ručkom, podnom mlaznicom s kopčama i flis filter vrećicom. Jednodijelni patronski filter omogućuje usisavanje suhe i mokre prljavštine bez potrebe za zamjenom filtera i može se montirati na košaru filtera okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Usisavač također ima praktičnu funkciju puhanja koja se može koristiti za čišćenje na mjestima gdje je usisavanje otežano i još mnogo toga. Površina za odlaganje na glavi uređaja koristi se za sigurno odlaganje alata i malih dijelova. Parkirni položaj na braniku također omogućuje brzo i praktično odlaganje cijevi i podnih mlaznica. Osim toga, uređaj se može pohvaliti pohranom koja štedi prostor, jednostavnim spremanjem pribora, sustavom zaključavanja Pull & Push i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje, što ga čini udobnim za nošenje.