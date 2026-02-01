Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)

Opremljen funkcijom puhanja i jednodijelnim patronskim filterom: Usisavač za mokro i suho usisavanje WD 2 Plus V-12/6/18/C ima plastičnu posudu od 12 l, kabel od 6 m i usisno crijevo od 1,8 m.

WD 2 Plus V-12/6/18/C impresionira svojim kompaktnim dizajnom, izvrsnom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću – s nazivnom ulaznom snagom od samo 1000 W. Ovaj uređaj postiže vrhunske rezultate čišćenja, bez obzira na to radite li sa suhom, mokrom, finom ili grubom prljavštinom. Usisavač za mokro i suho čišćenje dolazi s robusnom i otpornom plastičnom posudom od 12 litara, kabelom od 6 m i usisnim crijevom od 1,8 m s ravnom ručkom, podnom mlaznicom s kopčama i flis filter vrećicom. Jednodijelni patronski filter omogućuje usisavanje suhe i mokre prljavštine bez potrebe za zamjenom filtera i može se montirati na košaru filtera okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Usisavač također ima praktičnu funkciju puhanja koja se može koristiti za čišćenje na mjestima gdje je usisavanje otežano i još mnogo toga. Površina za odlaganje na glavi uređaja koristi se za sigurno odlaganje alata i malih dijelova. Parkirni položaj na braniku također omogućuje brzo i praktično odlaganje cijevi i podnih mlaznica. Osim toga, uređaj se može pohvaliti pohranom koja štedi prostor, jednostavnim spremanjem pribora, sustavom zaključavanja Pull & Push i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje, što ga čini udobnim za nošenje.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY): Uložak filtera
Uložak filtera
Za mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera. Jednostavna montaža i uklanjanje filtera okretanjem bez dodatnog bloka za zaključavanje.
Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY): Praktično odlaganje pribora
Praktično odlaganje pribora
Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY): Praktična funkcija puhanja
Praktična funkcija puhanja
Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisa
  • Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
  • Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Polica za pohranu
  • Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktični parkirni položaj
  • Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
  • Brzo pospremanje ručke na glavi stroja za zastoje i prekide.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
  • Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
  • Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
  • Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Uređaj je jednostavan za transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Snaga usisavanja (W) 220
Vakuum (mbar) maks. 220
Količina zraka (l/s) maks. 43
Veličina spremnika (l) 12
Materijal spremnika Plastika
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
Priključni kabel (m) 6
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 74
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 349 x 328 x 378

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
  • Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni

Oprema

  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Sklopiva ručka
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Mokro suhi usisavač WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
Područja primjene
  • Terasa
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Podrum
  • Tekućine
  • Područje ulaza
  • Hobi-prostorija
Pribor
