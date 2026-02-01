Baterijski mokro suhi usisavač WD 3 Battery
Bezgranično usisavanje: višenamjenski usisavač s pogonom na bateriju s 36 V Kärcher baterijom, sa svestranim dodacima za podnu i ručnu primjenu. Baterija se prodaje zasebno, nije u opsegu isporuke.
Baterijski WD 3 funkcionalan je kao višenamjenski usisivač s kabelom, ali mu nije potreban priključak električne energije. Ovisno o bateriji njezino je vrijeme rada od 15 do 30 minuta (baterija nije obuhvaćena isporukom). Pored toga ovaj fleksibilni baterijski usisivač raspolaže robusnim plastičnim spremnikom zapremnine od 17 litara koji je otporan na udarce kao i patronskim filtrom koji služi udobnom usisavanju suhe i mokre nečistoće bez potrebe mijenjanja filtra. Usisno crijevo koje optimizira strujanje te pametna Clips-podna mlaznica s miješanim nastavcima značajno doprinose optimalnom sakupljanju nečistoća i zaslužni su za besprijekornu čistoću. Pomoću odvojive ručke također je i moguće pribor postaviti izravno na usisno crijevo. U slučaju prekida rada moguće je komforno privremeno parkiranje usisnog crijeva i mlaznice za pod zahvaljujući praktičnom parkirnom položaju. Zbog dodatnog pribora kao što su funkcija puhanja, Pull & Push-sustav zatvaranja, ergonomska ručka i izuzetno praktičan spremnik za pribor rad s baterijskim WD 3 predstavlja čisto zadovoljstvo. A zahvaljujući kompatibilnosti s 36-voltnombaterijskom platformom moguće je u baterijskom WD 3 upotrebljavati i baterije drugih 36-voltnih uređaja Battery Power.
Značajke i prednosti
Izmjenjiva baterija snage 36VOmogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima koji koriste bateriju snage 36V
Specijalni filtar s patronamaZa mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Praktična funkcija puhanjaPraktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Jednostavno odstranjivanje nečistoće npr. iz gredice sa šljunkom.
Podna mlaznica i usisno crijevo
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Praktično odlaganje pribora
- Sigurno pospremanje usisnog crijeva i pribora koje štedi prostor i uvijek je na dohvat ruke.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Omogućuje praktični transport uređaja.
Veliki transportni kotači
- Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|300
|Snaga usisavanja (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|maks. 110
|Količina zraka (l/s)
|maks. 40
|Veličina spremnika (l)
|17
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 70 (2,5 Ah) / pribl. 140 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah) / pribl. 30 (5,0 Ah)
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|388 x 340 x 503
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Funkcija puhanja
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Područja primjene
- Terasa
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtna kućica
- Interijer vozila
- Tekućine
- Radionica
- Garaža
- Podrum
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija