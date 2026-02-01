Baterijski WD 3 funkcionalan je kao višenamjenski usisivač s kabelom, ali mu nije potreban priključak električne energije. Ovisno o bateriji njezino je vrijeme rada od 15 do 30 minuta (baterija nije obuhvaćena isporukom). Pored toga ovaj fleksibilni baterijski usisivač raspolaže robusnim plastičnim spremnikom zapremnine od 17 litara koji je otporan na udarce kao i patronskim filtrom koji služi udobnom usisavanju suhe i mokre nečistoće bez potrebe mijenjanja filtra. Usisno crijevo koje optimizira strujanje te pametna Clips-podna mlaznica s miješanim nastavcima značajno doprinose optimalnom sakupljanju nečistoća i zaslužni su za besprijekornu čistoću. Pomoću odvojive ručke također je i moguće pribor postaviti izravno na usisno crijevo. U slučaju prekida rada moguće je komforno privremeno parkiranje usisnog crijeva i mlaznice za pod zahvaljujući praktičnom parkirnom položaju. Zbog dodatnog pribora kao što su funkcija puhanja, Pull & Push-sustav zatvaranja, ergonomska ručka i izuzetno praktičan spremnik za pribor rad s baterijskim WD 3 predstavlja čisto zadovoljstvo. A zahvaljujući kompatibilnosti s 36-voltnombaterijskom platformom moguće je u baterijskom WD 3 upotrebljavati i baterije drugih 36-voltnih uređaja Battery Power.