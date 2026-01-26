Čistač s ekstrakcijom raspršivačem koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog SE 4 Go!Further, izrađeno od 25 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu praktičnosti. Čistač s ekstrakcijom raspršivačem SE 4 s atraktivnim dizajnom klizača osigurava higijensku čistoću dubinski u vlaknima na mnogim tekstilnim površinama. Provjerena tehnologija ekstrakcije raspršivačem tvrtke Kärcher pruža najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 raspršuju se duboko u tekstilna vlakna pod tlakom, a zatim se ponovno usisavaju zajedno s olabavljenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Uređaj je višenamjenski 3-u-1 proizvod, koji također funkcionira kao potpuno opremljeni usisavač za mokro i suho čišćenje. Veliki prozirni spremnik za svježu vodu od 4 litre otporan je na udarce i može se ukloniti, što olakšava punjenje i pražnjenje. Ručka za nošenje 3-u-1 dizajnirana je kako bi nošenje, otvaranje, zatvaranje i pražnjenje spremnika bilo bez problema. Isporučeni pribor može se uredno spremiti na samom uređaju. Uređaj se lako čisti nakon upotrebekako bi se osigurala duga vijek trajanja proizvoda.