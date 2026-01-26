Uređaj za dubinsko pranje SE 4 Go!Further

SE 4 Go!Further je ograničeno izdanje crnog uređaja za čišćenje s raspršivačem, napravljenog od 25 % reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom, poput mlaznice za presvlake za dlake kućnih ljubimaca.

Čistač s ekstrakcijom raspršivačem koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog SE 4 Go!Further, izrađeno od 25 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu praktičnosti. Čistač s ekstrakcijom raspršivačem SE 4 s atraktivnim dizajnom klizača osigurava higijensku čistoću dubinski u vlaknima na mnogim tekstilnim površinama. Provjerena tehnologija ekstrakcije raspršivačem tvrtke Kärcher pruža najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 raspršuju se duboko u tekstilna vlakna pod tlakom, a zatim se ponovno usisavaju zajedno s olabavljenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Uređaj je višenamjenski 3-u-1 proizvod, koji također funkcionira kao potpuno opremljeni usisavač za mokro i suho čišćenje. Veliki prozirni spremnik za svježu vodu od 4 litre otporan je na udarce i može se ukloniti, što olakšava punjenje i pražnjenje. Ručka za nošenje 3-u-1 dizajnirana je kako bi nošenje, otvaranje, zatvaranje i pražnjenje spremnika bilo bez problema. Isporučeni pribor može se uredno spremiti na samom uređaju. Uređaj se lako čisti nakon upotrebekako bi se osigurala duga vijek trajanja proizvoda.

Značajke i prednosti
Uređaj za dubinsko pranje SE 4 Go!Further: Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Čišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Čišćenje bez napora i brzo s učinkovitom metodom čišćenja raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Uređaj za dubinsko pranje SE 4 Go!Further: Demontažni spremnik za svježu vodu
Demontažni spremnik za svježu vodu
Spremnik za svježu vodu lako se puni i prazni bez potrebe za otvaranjem uređaja za dubinsko čišćenje. Prozirna posuda otporna na udarce za dug životni vijek. Spremnik za svježu vodu s lakoćom se postavlja u uređaj.
Uređaj za dubinsko pranje SE 4 Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn s 25% reciklirane plastike¹⁾. Boca deterdženta izrađena od 100% reciklirane plastike²⁾ Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
  • Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja.
  • Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja.
  • Ručka s funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
  • Svestran u primjeni za raspršivanje tekstilnih površina ili za mokro i suho usisavanje tepiha i tvrdih podova s ​​pravim priborom.
Praktična 3-u-1 ručka za nošenje
  • Dizajniran za udobnost prilikom nošenja, te prilikom otvaranja, zatvaranja ili pražnjenja spremnika.
Ergonomski dodaci za raspršivanje, mokro i suho usisavanje
  • Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodataka jednim klikom.
  • Dodatna pogodnost ergonomske podne mlaznice za raspršivanje za velike površine prekrivene tepisima.
  • Svestran u primjeni sa širokim rasponom dodataka za mokro i suho usisavanje kao što je podna mlaznica Clips za korištenje na tvrdim podovima i tepisima, a također kompatibilan s velikim izborom dodataka za mokre i suhe usisavače.
Praktične opcije za pohranjivanje dodataka
  • Pribor i crijevo za raspršivanje mogu se uredno pospremiti na kućište uređaja i na malu policu za odlaganje. Ovo održava sve uredno i osigurava da je uvijek pri ruci gdje god je potrebno.
  • Praktična polica na uređaju za držanje spužvi, krpa i ostalih sitnica na dohvat ruke tijekom čišćenja.
  • Praktična kuka za kabel za jednostavno spremanje kabela za napajanje.
Robusno kućište uređaja i spremnik svježe vode otporan na udarce
  • Za dug životni vijek.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Radna širina (mm) 227
Kapacitet spremnika za svježu vodu (l) 4
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l) 4
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključni kabel (m) 6
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 7,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 430 x 385 x 535
Nominalna veličina pribora (mm) 35

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Tijelo boce deterdženta bez poklopca i etikete.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Cijevi za usisvanje i prskanje: 2 Komad(a), 0.5 m, Plastika
  • Podna mlaznica za raspršivanje s adapterom za tvrde podove: 227 mm
  • Mlaznica za pranje tekstila: 88 mm
  • Mlaznica za raspršivanje raspršivača
  • Podna mlaznica za mokro i suho usisavanje: Stezaljke za korištenje na tvrdim podovima i tepisima
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Nastavak za tesktile s dlakama kućnih ljubimaca
  • Spužvasti filtar
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 1 l
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)
  • 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje

Oprema

  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Komforna ručka 3 u 1
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
Uređaj za dubinsko pranje SE 4 Go!Further
Uređaj za dubinsko pranje SE 4 Go!Further
Područja primjene
  • Tepisi
  • Tapecirani namještaj
  • Tepih
  • Auto-sjedala
  • Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
  • Madraci
Pribor
Sredstva za čišćenje
