Super snažan i energetski učinkovit sa 1000 W: uređaj za mokro/suhi usisivač WD 4 S V-20/5/22, usisno crijevo i podna mlaznica sa kopčama optimalno su usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Mokra, suha, fina ili gruba prljavština uklanja se non-stop bez mijenjanja filtera. Uz uređaj dolazi robusna posuda od nehrđajućeg čelika od 20 l otporna na udarce, kabel od 5 metara, usisno crijevo od 2,2 metra, podna mlaznica s kopčama, ravni naborani filter i filter vrećica od flisa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filtar u mokrom i suhom usisavaču može se jednostavno i brzo ukloniti u nekoliko sekundi za temeljito čišćenje – bez doticaja s bilo kakvom prljavštinom. Gdje usisavanje nije moguće, dodatna funkcija puhanja pomaže. Uklonjiva ručka omogućuje pričvršćivanje dodataka izravno na usisno crijevo. Crijevo se može kompaktno pohraniti na glavu uređaja. Cijevi i podna mlaznica također se brzo i praktično postavljaju na branik. Ostale prednosti uključuju sustav zaključavanja "Pull & Push" za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika, kao i ergonomski oblikovanu ručku za nošenje za praktičan transport usisavača.