Mokro suhi usisavač WD 2 Plus S V-15/4/18
Spremnik od nehrđajućeg čelika od 15 l u kombinaciji s kabelom od 4 m, usisnim crijevom od 1,8 m i funkcijom puhanja – daje super snažan i učinkovit WD 2 Plus S V-15/4/18 usisavač za mokro i suho čišćenje.
WD 2 Plus V-15/4/18 impresionira svojim kompaktnim dizajnom te je super-snažan i energetski učinkovit te sa potrošnjom energije od samo 1000 W. Stroj postiže vrhunske rezultate čišćenja za suhu, mokru, finu i grubu prljavštinu . Usisavač za mokro i suho usisavanje ima robusnu posudu od nehrđajućeg čelika od 15 litara, kabel od 4 metra, kao i 1,8 metara dugo usisno crijevo s ravnom ručkom, podnu mlaznicu Clips, pjenasti filter i filtarsku vrećicu od flisa. Usisavač ima i praktičnu funkciju puhanja, koja se može koristiti na mjestima gdje je usisavanje otežano. Prostor za pohranu na glavi stroja služi za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli. Cijevi i podne mlaznice također se mogu brzo i povoljno parkirati u parkirnom položaju na braniku. Povrh toga, stroj se može pohvaliti skladištenjem za uštedu prostora, jednostavnim odlaganjem pribora, "Pull & Push" sustavom zaključavanja i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje za udoban transport.
Značajke i prednosti
Praktično odlaganje priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kompaktna pohrana uređaja.
Praktična funkcija puhanjaPraktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisaTroslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa. Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci ili čavli.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Uređaj je jednostavan za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Snaga usisavanja (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|maks. 220
|Količina zraka (l/s)
|maks. 43
|Veličina spremnika (l)
|15
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|353 x 328 x 431
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
- Vrsta usisnog crijeva: s rvanom drškom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
- Spužvasti filtar: 1 Komad(a)
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija