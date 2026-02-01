Mokro suhi usisavač WD 5 Control P 25/5/22
WD 5 Control P 25/5/22 s spremnikom od 25 litara, utičnicom za uređaj i 2-u-1 daljinskim upravljačem idealan je za rad s (bežičnim) električnim alatima. S funkcijom čišćenja filtera i Power Controlom.
Doživite čistoću bez napora s WD 5 Control P 25/5/22, koji s lakoćom uklanja suhu, mokru, finu i grubu prljavštinu, a istovremeno osigurava besprijekorne rezultate svojom visokom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću. Doživite maksimalnu slobodu s inovativnim 2-u-1 daljinskim upravljačem: pokreće i zaustavlja mokro-suhi usisavač putem Bluetooth daljinskog upravljača za dodatnu praktičnost ili ga čak može automatski pokrenuti pri korištenju bežičnih električnih alata zahvaljujući funkciji detekcije vibracija. Patentirana tehnologija vađenja filtera omogućuje zamjenu ravnog naboranog filtera bez kontakta s prljavštinom, dok funkcija čišćenja filtera u tren oka vraća punu usisnu snagu. Integrirana utičnica za uređaj također čini WD 5 Control P idealnim partnerom za električne alate s kabelom. Podesite usisnu snagu na bilo koji korak pomoću funkcije Power Control i koristite praktičnu funkciju puhanja za zadatke čišćenja koji zahtijevaju nježniji dodir. Usisavač ima robusni spremnik od 25 litara, 5 metara kabela, usisno crijevo od 2,2 metra i kočnicu na kotačima za dodatnu sigurnost. Osim toga, tu je i pametni prostor za pohranu crijeva, kabela i pribora koji se nalazi na samom uređaju.
Značajke i prednosti
2-u-1 daljinski upravljačFunkcija 1: omogućuje vam pokretanje ili zaustavljanje mokro-suhog usisavača putem Bluetooth veze jednostavnim pritiskom na daljinski upravljač na samom usisnom crijevu.
2-u-1 daljinski upravljač: automatsko otkrivanje vibracijaFunkcija 2: u automatskom načinu rada, funkcija detekcije vibracija automatski uključuje i isključuje usisavač za mokro i suho usisavanje čim se bežični električni alat uključi ili isključi. U automatskom načinu rada, usisavač za mokro i suho usisavanje nastavlja usisavati još nekoliko sekundi nakon što se akumulatorski električni alat isključi kako bi se osiguralo da se pokupi sva preostala prašina i prljavština. Za rad bez prašine!
Dodatna utičnica za rad s električnim alatima s kabelomOtpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Kontrola snage
- Usisna snaga uređaja može se podesiti u bilo kojem koraku pomoću rotacijske sklopke (od min. do maks.) tako da se može prilagoditi svakoj primjeni.
Čišćenje filtera i patentirana tehnologija uklanjanja filtera
- Jaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik.
- Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Kočnica kotačića
- Usisavač za mokro i suho usisavanje stabilan je čak i na nagibima do 10°.
Spremnik crijeva, kabela i pribora na glavi uređaja
- Usisno crijevo može se spremiti na način koji štedi prostor objesiti na glavu uređaja. Intuitivne mogućnosti pričvršćivanja za ljevake i dešnjake.
- Sustav kontrole filtera za veliku usisnu snagu koja dugo traje
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Značajke održivosti
- Dizajn s 20% reciklirane plastike¹⁾.
- Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1200
|Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Snaga usisavanja (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|maks. 260
|Količina zraka (l/s)
|maks. 70
|Veličina spremnika (l)
|25
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Spremnik Žuta boja Glava uređaja Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- 2-u-1 daljinski upravljač
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
- Okretni kotačići s kočnicom: 1 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Radionica
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza