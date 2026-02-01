Doživite čistoću bez napora s WD 5 Control P 25/5/22, koji s lakoćom uklanja suhu, mokru, finu i grubu prljavštinu, a istovremeno osigurava besprijekorne rezultate svojom visokom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću. Doživite maksimalnu slobodu s inovativnim 2-u-1 daljinskim upravljačem: pokreće i zaustavlja mokro-suhi usisavač putem Bluetooth daljinskog upravljača za dodatnu praktičnost ili ga čak može automatski pokrenuti pri korištenju bežičnih električnih alata zahvaljujući funkciji detekcije vibracija. Patentirana tehnologija vađenja filtera omogućuje zamjenu ravnog naboranog filtera bez kontakta s prljavštinom, dok funkcija čišćenja filtera u tren oka vraća punu usisnu snagu. Integrirana utičnica za uređaj također čini WD 5 Control P idealnim partnerom za električne alate s kabelom. Podesite usisnu snagu na bilo koji korak pomoću funkcije Power Control i koristite praktičnu funkciju puhanja za zadatke čišćenja koji zahtijevaju nježniji dodir. Usisavač ima robusni spremnik od 25 litara, 5 metara kabela, usisno crijevo od 2,2 metra i kočnicu na kotačima za dodatnu sigurnost. Osim toga, tu je i pametni prostor za pohranu crijeva, kabela i pribora koji se nalazi na samom uređaju.