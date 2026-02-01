Baterijski usisavač WD 2-18 za mokro i suho usisavanje radi na 18 V Kärcher Battery Power platformi za baterije i nudi maksimalnu fleksibilnost, kompaktan dizajn i slobodu kretanja. Uređaj savršeno kombinira usisno crijevo dugo 1,8 metara i podnu mlaznicu sa kopčama i može ukloniti mokru, finu ili grubu prljavštinu u tren oka. Uređaj je također opremljen robusnom plastičnom posudom od 12 litara otpornom na udarce kao i filter vrećicom od flisa. Spremište usisnog crijeva štedi prostor; jednostavno ga sigurno objesite na glavu uređaja. Daljnje značajke uključuju praktičnu funkciju puhanja za područja gdje usisavanje nije moguće, policu za odlaganje alata i sitnih predmeta, okretni prekidač za jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja, ergonomski oblikovanu ručku za nošenje kao i "Pull & Push" sustav zaključavanja koji omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Položaj za parkiranje na odbojniku omogućuje brzo i praktično spremanje cijevi i podne mlaznice tijekom kratke pauze od posla.