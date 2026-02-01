Mokro suhi usisavač WD 5 Control 25/5/22
WD 5 Control 25/5/22 s spremnikom od 25 litara, 2-u-1 daljinskim upravljačem za daljinsko usisavanje, tehnologijom čišćenja i vađenja filtera te regulacijom snage usisavanja.
Svojom visokom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću, WD 5 Control 25/5/22 pruža izvrsne rezultate čišćenja suhe, mokre, fine i grube prljavštine. Pričvršćivanjem 2-u-1 daljinskog upravljača na usisno crijevo, usisavač za mokro i suho čišćenje može se praktično pokrenuti i zaustaviti, što vam štedi put do usisavača. Prilikom rada s električnim alatima na baterije, usisavač za mokro i suho čišćenje automatski se uključuje zahvaljujući automatskom prepoznavanju vibracija, omogućujući besprijekoran rad. Izvrsno čišćenje filtera i patentirana tehnologija vađenja filtera znače da se ravni naborani filter može zamijeniti bez kontakta s prljavštinom; zatim funkcija čišćenja filtera lako vraća usisnu snagu. Također ima funkciju Power Control za beskonačno podesivu kontrolu usisavanja. Uz snažnu funkciju usisavanja, tu je i praktična funkcija puhanja za osjetljivije zadatke čišćenja. WD 5 Control 25/5/22 ima velikodušni plastični spremnik od 25 litara, 5 metara kabela i usisno crijevo od 2,2 metra. Osim toga, crijevo, kabel i pribor mogu se pohraniti na samom uređaju za dodatnu praktičnost i uštedu prostora.
Značajke i prednosti
2-u-1 daljinski upravljačFunkcija 1: omogućuje vam pokretanje ili zaustavljanje mokro-suhog usisavača putem Bluetooth veze jednostavnim pritiskom na daljinski upravljač na samom usisnom crijevu.
2-u-1 daljinski upravljač: automatsko otkrivanje vibracijaFunkcija 2: u automatskom načinu rada, funkcija detekcije vibracija automatski uključuje i isključuje usisavač za mokro i suho usisavanje čim se bežični električni alat uključi ili isključi. U automatskom načinu rada, usisavač za mokro i suho usisavanje nastavlja usisavati još nekoliko sekundi nakon što se akumulatorski električni alat isključi kako bi se osiguralo da se pokupi sva preostala prašina i prljavština. Za rad bez prašine!
Kontrola snageUsisna snaga uređaja može se podesiti u bilo kojem koraku pomoću rotacijske sklopke (od min. do maks.) tako da se može prilagoditi svakoj primjeni.
Čišćenje filtera i patentirana tehnologija uklanjanja filtera
- Jaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik.
- Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Kočnica kotačića
- Usisavač za mokro i suho usisavanje stabilan je čak i na nagibima do 10°.
Spremnik crijeva, kabela i pribora na glavi uređaja
- Usisno crijevo može se spremiti na način koji štedi prostor objesiti na glavu uređaja. Intuitivne mogućnosti pričvršćivanja za ljevake i dešnjake.
- Štedi prostor, sigurno i lako dostupno spremište pribora. Kabel za napajanje može se sigurno spremiti pomoću integriranih kuka za kabel.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Značajke održivosti
- Dizajn s 20% reciklirane plastike¹⁾.
- Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1200
|Snaga usisavanja (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|maks. 260
|Količina zraka (l/s)
|maks. 70
|Veličina spremnika (l)
|25
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|7,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- 2-u-1 daljinski upravljač
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
- Okretni kotačići s kočnicom: 1 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Radionica
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza