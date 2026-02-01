Svojom visokom usisnom snagom i energetskom učinkovitošću, WD 5 Control 25/5/22 pruža izvrsne rezultate čišćenja suhe, mokre, fine i grube prljavštine. Pričvršćivanjem 2-u-1 daljinskog upravljača na usisno crijevo, usisavač za mokro i suho čišćenje može se praktično pokrenuti i zaustaviti, što vam štedi put do usisavača. Prilikom rada s električnim alatima na baterije, usisavač za mokro i suho čišćenje automatski se uključuje zahvaljujući automatskom prepoznavanju vibracija, omogućujući besprijekoran rad. Izvrsno čišćenje filtera i patentirana tehnologija vađenja filtera znače da se ravni naborani filter može zamijeniti bez kontakta s prljavštinom; zatim funkcija čišćenja filtera lako vraća usisnu snagu. Također ima funkciju Power Control za beskonačno podesivu kontrolu usisavanja. Uz snažnu funkciju usisavanja, tu je i praktična funkcija puhanja za osjetljivije zadatke čišćenja. WD 5 Control 25/5/22 ima velikodušni plastični spremnik od 25 litara, 5 metara kabela i usisno crijevo od 2,2 metra. Osim toga, crijevo, kabel i pribor mogu se pohraniti na samom uređaju za dodatnu praktičnost i uštedu prostora.