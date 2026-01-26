Uređaj za dubinsko pranje SE 5

SE 5 uređaj za dubinsko čišćenje olakšava čišćenje tekstilnih površina kao što su tepisi ili presvlake za higijensku razinu čistoće sve do vlakana. Idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.

Učinak dubinskog čišćenja u kombinaciji s ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 5 čistač za dubinsko čišćenje sa svojim atraktivnim dizajnom osigurava higijensko čišćenje mnogih tekstilnih površina, kao što su tepisi, presvlake i tapecirani namještaj, prostirke, stepenice s tepisima, madraci, zavjese i autosjedalice. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. SE 5 je višenamjenski 3-u-1 proizvod koji se također može koristiti kao potpuno razvijen mokri i suhi usisavač sa svojim širokim izborom dodataka. Ostale značajke opreme: sustav s 2 spremnika s uklonjivim spremnikom za svježu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za jednostavan transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon uporabe uređaj se lako čisti za dug životni vijek proizvoda.

Značajke i prednosti
Uređaj za dubinsko pranje SE 5: Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Čišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Učinkovita tehnologija raspršivanja za brzo čišćenje bez napora. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Uređaj za dubinsko pranje SE 5: Sustav s 2 spremnika jednostavan za korištenje
Sustav s 2 spremnika jednostavan za korištenje
Dva odvojena spremnika za svježu i prljavu vodu i ručka za nošenje. Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Uređaj za dubinsko pranje SE 5: Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja. Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja. Ručka s funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
  • Svestran u primjeni za raspršivanje tekstilnih površina ili za mokro i suho usisavanje tepiha i tvrdih podova s ​​pravim priborom.
Ergonomski dodaci za raspršivanje, mokro i suho usisavanje
  • Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodataka jednim klikom.
  • Ergonomska podna mlaznica za raspršivanje čini čišćenje čak i velikih površina prekrivenih tepisima ugodnim.
  • Svestran u primjeni sa širokim rasponom dodataka za mokro i suho usisavanje, kao što je izmjenjiva podna mlaznica za suhi usisivač, a također je kompatibilan s velikim izborom dodataka za mokre i suhe usisavače.
Praktične opcije za pohranjivanje dodataka
  • Pribor i crijevo za raspršivanje mogu se pospremiti na uređaj – sve će biti čisto i uredno i uvijek pri ruci gdje god je potrebno.
Čišćenje bez muke s ravnim naboranim filtrom
  • Non-stop mokri i suhi usisavač, nema potrebe za prekidom čišćenja radi promjene filtra.
  • Temeljito usisavanje s dobrim sakupljanjem prašine.
  • Odvojeni poklopac filtra za praktično i brzo uklanjanje filtra bez potrebe da dođete u kontakt s prljavštinom.
Atraktivan dizajn s velikim tipkama i praktičnim okretnim zatvaračima
  • Za jednostavno rukovanje.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Čini transport čistača za ekstrakciju raspršivanjem lakšim.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Radna širina (mm) 227
Kapacitet spremnika za svježu vodu (l) 4
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l) 4
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključni kabel (m) 6
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 7,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 11
Dimenzije (d × š × v) (mm) 424 x 320 x 466
Nominalna veličina pribora (mm) 35

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Cijevi za usisvanje i prskanje: 2 Komad(a), 0.5 m, Plastika
  • Podna mlaznica za raspršivanje s adapterom za tvrde podove: 227 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Podna mlaznica za suho usisavanje: Preklopivo
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Filtar s ravnim naborima: Standard
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)
  • 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje

Oprema

  • Praktično pospremanje crijeva i pribora
Uređaj za dubinsko pranje SE 5
Uređaj za dubinsko pranje SE 5
Uređaj za dubinsko pranje SE 5
Uređaj za dubinsko pranje SE 5
Područja primjene
  • Tepisi
  • Tapecirani namještaj
  • Tepih
  • Auto-sjedala
  • Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
  • Madraci
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH