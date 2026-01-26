Učinak dubinskog čišćenja u kombinaciji s ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 5 čistač za dubinsko čišćenje sa svojim atraktivnim dizajnom osigurava higijensko čišćenje mnogih tekstilnih površina, kao što su tepisi, presvlake i tapecirani namještaj, prostirke, stepenice s tepisima, madraci, zavjese i autosjedalice. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. SE 5 je višenamjenski 3-u-1 proizvod koji se također može koristiti kao potpuno razvijen mokri i suhi usisavač sa svojim širokim izborom dodataka. Ostale značajke opreme: sustav s 2 spremnika s uklonjivim spremnikom za svježu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za jednostavan transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon uporabe uređaj se lako čisti za dug životni vijek proizvoda.