Uređaj za dubinsko pranje SE 5
SE 5 uređaj za dubinsko čišćenje olakšava čišćenje tekstilnih površina kao što su tepisi ili presvlake za higijensku razinu čistoće sve do vlakana. Idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.
Učinak dubinskog čišćenja u kombinaciji s ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 5 čistač za dubinsko čišćenje sa svojim atraktivnim dizajnom osigurava higijensko čišćenje mnogih tekstilnih površina, kao što su tepisi, presvlake i tapecirani namještaj, prostirke, stepenice s tepisima, madraci, zavjese i autosjedalice. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. SE 5 je višenamjenski 3-u-1 proizvod koji se također može koristiti kao potpuno razvijen mokri i suhi usisavač sa svojim širokim izborom dodataka. Ostale značajke opreme: sustav s 2 spremnika s uklonjivim spremnikom za svježu i prljavu vodu, ergonomska ručka za nošenje za jednostavan transport i praktično skladištenje pribora na uređaju. Nakon uporabe uređaj se lako čisti za dug životni vijek proizvoda.
Značajke i prednosti
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaČišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Učinkovita tehnologija raspršivanja za brzo čišćenje bez napora. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Sustav s 2 spremnika jednostavan za korištenjeDva odvojena spremnika za svježu i prljavu vodu i ručka za nošenje. Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja. Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja. Ručka s funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
- Svestran u primjeni za raspršivanje tekstilnih površina ili za mokro i suho usisavanje tepiha i tvrdih podova s pravim priborom.
Ergonomski dodaci za raspršivanje, mokro i suho usisavanje
- Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodataka jednim klikom.
- Ergonomska podna mlaznica za raspršivanje čini čišćenje čak i velikih površina prekrivenih tepisima ugodnim.
- Svestran u primjeni sa širokim rasponom dodataka za mokro i suho usisavanje, kao što je izmjenjiva podna mlaznica za suhi usisivač, a također je kompatibilan s velikim izborom dodataka za mokre i suhe usisavače.
Praktične opcije za pohranjivanje dodataka
- Pribor i crijevo za raspršivanje mogu se pospremiti na uređaj – sve će biti čisto i uredno i uvijek pri ruci gdje god je potrebno.
Čišćenje bez muke s ravnim naboranim filtrom
- Non-stop mokri i suhi usisavač, nema potrebe za prekidom čišćenja radi promjene filtra.
- Temeljito usisavanje s dobrim sakupljanjem prašine.
- Odvojeni poklopac filtra za praktično i brzo uklanjanje filtra bez potrebe da dođete u kontakt s prljavštinom.
Atraktivan dizajn s velikim tipkama i praktičnim okretnim zatvaračima
- Za jednostavno rukovanje.
Ergonomski oblikovana ručka
- Čini transport čistača za ekstrakciju raspršivanjem lakšim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Radna širina (mm)
|227
|Kapacitet spremnika za svježu vodu (l)
|4
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l)
|4
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|6
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|7,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Cijevi za usisvanje i prskanje: 2 Komad(a), 0.5 m, Plastika
- Podna mlaznica za raspršivanje s adapterom za tvrde podove: 227 mm
- Mlaznica za fuge
- Podna mlaznica za suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za tapecirane površine
- Filtar s ravnim naborima: Standard
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)
- 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje
Oprema
- Praktično pospremanje crijeva i pribora
Područja primjene
- Tepisi
- Tapecirani namještaj
- Tepih
- Auto-sjedala
- Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
- Madraci