WD 5 P V-25/8/35 usisavač za mokro i suho usisavanje pruža izvrsno usisavanje, a pritom ostaje energetski učinkovit uz potrošnju energije od 1100 W. Sve vrste prljavštine – suhe ili mokre, fine ili grube – uklanjaju se bez ostavljanja tragova. Uređaj je opremljen plastičnim spremnikom od 25 litara, kabelom od 8 metara, usisnim crijevom dužine 3,5 metara s ručkom koja se može skinuti, podnom mlaznicom koja se može prebaciti, ravnim naboranim filterom i filtar vrećicom od flisa. Dodatne značajke uključuju, na primjer, integriranu utičnicu s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje za rad s električnim alatima, okretni prekidač koji omogućuje prilagođavanje snage zahtjevima i funkciju čišćenja filtera, koja se može koristiti za brzo vraćanje usisnu snagu. Plosnati naborani filtar prikladan je za neprekidno mokro i suho usisavanje bez potrebe za zamjenom filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja filtera, filtar se može ukloniti za nekoliko sekundi, izbjegavajući svaki kontakt s prljavštinom. Cijevi i podna mlaznica mogu se udobno parkirati tijekom kratke stanke od posla. Usisno crijevo može se sigurno pričvrstiti vješanjem na glavu uređaja, za pohranu kojaštedi prostor. Uključuje funkciju puhanja, policu za odlaganje alata i sitnih dijelova, pohranu kabela i pohranu pribora.