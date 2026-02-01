Mokro suhi usisavač WD 5 P V-25/8/35
WD 5 P V-25/8/35 izvrstan je izbor zbog svoje izvrsne usisne snage, plastične posude od 25 litara, integrirane utičnice, kabela od 8 metara i usisnog crijeva od 3,5 metara.
WD 5 P V-25/8/35 usisavač za mokro i suho usisavanje pruža izvrsno usisavanje, a pritom ostaje energetski učinkovit uz potrošnju energije od 1100 W. Sve vrste prljavštine – suhe ili mokre, fine ili grube – uklanjaju se bez ostavljanja tragova. Uređaj je opremljen plastičnim spremnikom od 25 litara, kabelom od 8 metara, usisnim crijevom dužine 3,5 metara s ručkom koja se može skinuti, podnom mlaznicom koja se može prebaciti, ravnim naboranim filterom i filtar vrećicom od flisa. Dodatne značajke uključuju, na primjer, integriranu utičnicu s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje za rad s električnim alatima, okretni prekidač koji omogućuje prilagođavanje snage zahtjevima i funkciju čišćenja filtera, koja se može koristiti za brzo vraćanje usisnu snagu. Plosnati naborani filtar prikladan je za neprekidno mokro i suho usisavanje bez potrebe za zamjenom filtera. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji uklanjanja filtera, filtar se može ukloniti za nekoliko sekundi, izbjegavajući svaki kontakt s prljavštinom. Cijevi i podna mlaznica mogu se udobno parkirati tijekom kratke stanke od posla. Usisno crijevo može se sigurno pričvrstiti vješanjem na glavu uređaja, za pohranu kojaštedi prostor. Uključuje funkciju puhanja, policu za odlaganje alata i sitnih dijelova, pohranu kabela i pohranu pribora.
Značajke i prednosti
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatomOtpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Odlično čišćenje filtraJaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Patentirana tehnika vađenja filtraNajjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Usisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja.
- Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Praktično odlaganje kabela i pribora
- Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
- Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1200
|Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Snaga usisavanja (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|maks. 260
|Količina zraka (l/s)
|maks. 70
|Veličina spremnika (l)
|25
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|8
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 653
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 3.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Radionica
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza