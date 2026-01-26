Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery Set
Neovisni i svestrani: kompaktni, bežični višenamjenski usisavač s pogonom na baterije, WD 1 Compact baterijski usisivač s uključenom Kärcher baterijom od 18 V. S dodatkom (nastavkom) za čišćenje unutrašnjosti automobila.
Usisavanje bez električnog priključka ne odričući se pune funkcionalnosti višenamjenskog usisavača? To nije problem za baterijski višenamjenski usisavač WD 1 Compact Battery Set kompaktnog, nosivog dizajna za početnike. Baterija u kompletu ima vrijeme rada 10 minuta i u svakom trenutku prikazuje stanje baterije na integriranom LCD zaslonu zahvaljujući tehnologiji stvarnog vremena. Robusni plastični spremnik otporan na udarce ima zapreminu 7 l. Zahvaljujući filtru s patronama jednostavno je usisavanje suhe i mokre nečistoće bez zamjene filtra. Usisno crijevo s optimiziranim strujanjem zraka kao i pribor prikladan posebno za čišćenje unutrašnjosti automobila, npr. mlaznica za fuge i mlaznica za tapecirani namještaj, osiguravaju uklanjanje nečistoće bez ostataka. Pribor se može jednostavno pospremiti u slučaju prekida rada. Ostala obilježja opreme: funkcija puhanja, „Pull & Push“ sustav zatvaranja, ergonomska ručka za nošenje i praktičan spremnik za pribor i usisno crijevo s gumenom trakom. Zahvaljujući kompatibilnosti s akumulatorskom platformom 18 V Battery Power, baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima ove platforme.
Značajke i prednosti
18 V izmjenjiva baterijaOmogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Kompaktan, prijenosni dizajnIndividualno i fleksibilno korištenje Jednostavan transport uređaja
Specijalni filtar s patronamaZa mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Dodatna oprema za čišćenje unutrašnjosti automobila
- Idealno za čišćenje unutrašnjosti automobila.
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Praktično spremanje crijeva
- Jednostavno pričvršćivanje usisnog crijeva prilikom transporta i skladištenje pomoću gumene vrpce.
Praktično odlaganje pribora
- Siguran i praktičan prostor za pohranu pribora.
„Pull & Push“-sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Omogućuje praktični transport uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|250
|Snaga usisavanja (W)
|60
|Vakuum (mbar)
|maks. 85
|Količina zraka (l/s)
|maks. 22
|Veličina spremnika (l)
|7
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 10 (2,5 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|300
|Izlazna snaga (A)
|0,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|64
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|386 x 279 x 312
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
- Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
Oprema
- Funkcija puhanja
- Pospremanje pribora na uređaju
Videos
Područja primjene
- Interijer vozila
- Kamperi
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtna kućica
- Tekućine
- Radionica
- Hobi-prostorija