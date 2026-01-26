Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery Set

Neovisni i svestrani: kompaktni, bežični višenamjenski usisavač s pogonom na baterije, WD 1 Compact baterijski usisivač s uključenom Kärcher baterijom od 18 V. S dodatkom (nastavkom) za čišćenje unutrašnjosti automobila.

Usisavanje bez električnog priključka ne odričući se pune funkcionalnosti višenamjenskog usisavača? To nije problem za baterijski višenamjenski usisavač WD 1 Compact Battery Set kompaktnog, nosivog dizajna za početnike. Baterija u kompletu ima vrijeme rada 10 minuta i u svakom trenutku prikazuje stanje baterije na integriranom LCD zaslonu zahvaljujući tehnologiji stvarnog vremena. Robusni plastični spremnik otporan na udarce ima zapreminu 7 l. Zahvaljujući filtru s patronama jednostavno je usisavanje suhe i mokre nečistoće bez zamjene filtra. Usisno crijevo s optimiziranim strujanjem zraka kao i pribor prikladan posebno za čišćenje unutrašnjosti automobila, npr. mlaznica za fuge i mlaznica za tapecirani namještaj, osiguravaju uklanjanje nečistoće bez ostataka. Pribor se može jednostavno pospremiti u slučaju prekida rada. Ostala obilježja opreme: funkcija puhanja, „Pull & Push“ sustav zatvaranja, ergonomska ručka za nošenje i praktičan spremnik za pribor i usisno crijevo s gumenom trakom. Zahvaljujući kompatibilnosti s akumulatorskom platformom 18 V Battery Power, baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima ove platforme.

Značajke i prednosti
Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery Set: 18 V izmjenjiva baterija
18 V izmjenjiva baterija
Omogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery Set: Kompaktan, prijenosni dizajn
Kompaktan, prijenosni dizajn
Individualno i fleksibilno korištenje Jednostavan transport uređaja
Baterijski mokro suhi usisavač WD 1 Compact Battery Set: Specijalni filtar s patronama
Specijalni filtar s patronama
Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Dodatna oprema za čišćenje unutrašnjosti automobila
  • Idealno za čišćenje unutrašnjosti automobila.
  • Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
  • Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Praktična funkcija puhanja
  • Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
  • Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Praktično spremanje crijeva
  • Jednostavno pričvršćivanje usisnog crijeva prilikom transporta i skladištenje pomoću gumene vrpce.
Praktično odlaganje pribora
  • Siguran i praktičan prostor za pohranu pribora.
„Pull & Push“-sustav zatvaranja
  • Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Omogućuje praktični transport uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Nazivna ulazna snaga (W) 250
Snaga usisavanja (W) 60
Vakuum (mbar) maks. 85
Količina zraka (l/s) maks. 22
Veličina spremnika (l) 7
Materijal spremnika Plastika
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) pribl. 10 (2,5 Ah)
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 300
Izlazna snaga (A) 0,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 64
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 386 x 279 x 312

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač: Standardni punjač 18 V Battery Power (1 kom.)
  • Duljina usisnog crijeva: 1.2 m
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza

Oprema

  • Funkcija puhanja
  • Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
  • Interijer vozila
  • Kamperi
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtna kućica
  • Tekućine
  • Radionica
  • Hobi-prostorija
