Usisavanje bez električnog priključka ne odričući se pune funkcionalnosti višenamjenskog usisavača? To nije problem za baterijski višenamjenski usisavač WD 1 Compact Battery Set kompaktnog, nosivog dizajna za početnike. Baterija u kompletu ima vrijeme rada 10 minuta i u svakom trenutku prikazuje stanje baterije na integriranom LCD zaslonu zahvaljujući tehnologiji stvarnog vremena. Robusni plastični spremnik otporan na udarce ima zapreminu 7 l. Zahvaljujući filtru s patronama jednostavno je usisavanje suhe i mokre nečistoće bez zamjene filtra. Usisno crijevo s optimiziranim strujanjem zraka kao i pribor prikladan posebno za čišćenje unutrašnjosti automobila, npr. mlaznica za fuge i mlaznica za tapecirani namještaj, osiguravaju uklanjanje nečistoće bez ostataka. Pribor se može jednostavno pospremiti u slučaju prekida rada. Ostala obilježja opreme: funkcija puhanja, „Pull & Push“ sustav zatvaranja, ergonomska ručka za nošenje i praktičan spremnik za pribor i usisno crijevo s gumenom trakom. Zahvaljujući kompatibilnosti s akumulatorskom platformom 18 V Battery Power, baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima ove platforme.