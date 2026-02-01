WD 3 P S V-17/4/20 snažan je i energetski učinkovit uz potrošnju energije od samo 1000 W. Stroj, kao i usisno crijevo i podna mlaznica Clips savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja na suhom, mokru, finu ili grubu prljavštinu. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 17 l, kabelom od 4 m, usisnim crijevom od 2 m i filtar vrećicom od flisa. Zahvaljujući jednodijelnom patronskom filtru, moguće je usisavati mokru i suhu prljavštinu bez zamjene filtra. Putem integrirane utičnice s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje mogu se priključiti električni alati poput pila ili brusilica i izravno usisati nastalu prljavštinu. Funkcija puhanja korisna je za čišćenje teško dostupnih područja. Crijevo se sprema tako da se objesi na glavu stroja i tako štedi prostor. Kabel se može pohraniti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na braniku. Sustav zaključavanja "Pull & Push" omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Ručka usisavača se može ukloniti i pribor se može spojiti izravno na usisno crijevo.