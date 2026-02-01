Mokro suhi usisavač WD 3 P S V-17/4/20
S posudom od nehrđajućeg čelika od 17 l, utičnicom za električne alate, kabelom od 4 m i usisnim crijevom od 2 m, WD 3 P S V-17/4/20 jamči snagu i učinkovitost u hobi radionici.
WD 3 P S V-17/4/20 snažan je i energetski učinkovit uz potrošnju energije od samo 1000 W. Stroj, kao i usisno crijevo i podna mlaznica Clips savršeno su usklađeni – za najbolje rezultate čišćenja na suhom, mokru, finu ili grubu prljavštinu. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnim spremnikom od nehrđajućeg čelika od 17 l, kabelom od 4 m, usisnim crijevom od 2 m i filtar vrećicom od flisa. Zahvaljujući jednodijelnom patronskom filtru, moguće je usisavati mokru i suhu prljavštinu bez zamjene filtra. Putem integrirane utičnice s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje mogu se priključiti električni alati poput pila ili brusilica i izravno usisati nastalu prljavštinu. Funkcija puhanja korisna je za čišćenje teško dostupnih područja. Crijevo se sprema tako da se objesi na glavu stroja i tako štedi prostor. Kabel se može pohraniti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na braniku. Sustav zaključavanja "Pull & Push" omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Ručka usisavača se može ukloniti i pribor se može spojiti izravno na usisno crijevo.
Značajke i prednosti
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatomOtpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Uložak filteraZa mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera. Jednostavna montaža i uklanjanje filtera okretanjem bez dodatnog bloka za zaključavanje.
Praktično odlaganje kabela i priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Usisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja.
- Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Snaga usisavanja (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|maks. 230
|Količina zraka (l/s)
|maks. 45
|Veličina spremnika (l)
|17
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|353 x 328 x 493
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Adapter za priključenje električnog alata
- Uložak filtera: Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Radionica
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija