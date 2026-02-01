Baterijski WD 3 Battery Premium Set već sadrži bateriju koja radi 15 minuta- dakle, možete odmah krenuti. Pritom se na LCD-zaslonu baterije stalno prikazuje stanje baterije. Premium inačica ovog snažnog baterijskog i višenamjenskog usisivača opremljena je robusnim spremnikom od plemenitog čelika koji je otporan na udarce. Ovaj usisivač i neovisno o električnoj mreži pruža sve funkcije višenamjenskog usisivača. Usisno crijevo koje optimizira strujanje te pametna Clips-podna mlaznica s miješanim nastavcima poboljšavaju sakupljanje nečistoća te su zaslužni za besprijekornu čistoću. Patronski filtar omogućuje jednostavno sakupljanje suhe i mokre nečistoće bez mijenjanja filtra. Set također uključuje: funkciju puhanja, odvojive ručke za izravno postavljanje pribora, parkirni položaj za usisno crijevo i podnu mlaznicu, Pull & Push-sustav zatvaranja, ergonomsku ručku i izuzetno praktičan spremnik za pribor. WD 3 Battery Premium Set dio je 36-voltne platforme Battery Power, zbog čega se njegova baterija može upotrebljavati u ostalim uređajima 36-voltne baterijske platforme – za još veću fleksibilnost.