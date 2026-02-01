Baterijski mokro suhi usisavač WD 3 Battery Premium Set
Bez kabela, ali s baterijom, spremnikom 17 l od nehrđajućeg čelika i dodatnom opremom za veću fleksibilnost: baterijski višenamjenski usisivač za usisavanje WD 3 Battery Premium Set s 36 V baterijom, kompatibilan s Kärcher platformom Power Battery.
Baterijski WD 3 Battery Premium Set već sadrži bateriju koja radi 15 minuta- dakle, možete odmah krenuti. Pritom se na LCD-zaslonu baterije stalno prikazuje stanje baterije. Premium inačica ovog snažnog baterijskog i višenamjenskog usisivača opremljena je robusnim spremnikom od plemenitog čelika koji je otporan na udarce. Ovaj usisivač i neovisno o električnoj mreži pruža sve funkcije višenamjenskog usisivača. Usisno crijevo koje optimizira strujanje te pametna Clips-podna mlaznica s miješanim nastavcima poboljšavaju sakupljanje nečistoća te su zaslužni za besprijekornu čistoću. Patronski filtar omogućuje jednostavno sakupljanje suhe i mokre nečistoće bez mijenjanja filtra. Set također uključuje: funkciju puhanja, odvojive ručke za izravno postavljanje pribora, parkirni položaj za usisno crijevo i podnu mlaznicu, Pull & Push-sustav zatvaranja, ergonomsku ručku i izuzetno praktičan spremnik za pribor. WD 3 Battery Premium Set dio je 36-voltne platforme Battery Power, zbog čega se njegova baterija može upotrebljavati u ostalim uređajima 36-voltne baterijske platforme – za još veću fleksibilnost.
Značajke i prednosti
Izmjenjiva baterija snage 36VOmogućuje Vam rad nezavisno od električnoj utičnici, pružajući maksimalnu slobodu kretanja. Real Time Technology s LCD zaslonom na bateriji: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i preostali kapacitet baterije Kompatibilan sa svim uređajima koji koriste bateriju snage 36V
Specijalni filtar s patronamaZa mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Praktična funkcija puhanjaPraktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće. Jednostavno odstranjivanje nečistoće npr. iz gredice sa šljunkom.
Podna mlaznica i usisno crijevo
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Praktično odlaganje pribora
- Sigurno pospremanje usisnog crijeva i pribora koje štedi prostor i uvijek je na dohvat ruke.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Omogućuje praktični transport uređaja.
Veliki transportni kotači
- Za siguran i komforan transport također i na neprohodnom terenu, kao što su npr. vrtne staze.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|300
|Snaga usisavanja (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|maks. 110
|Količina zraka (l/s)
|maks. 40
|Veličina spremnika (l)
|17
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 70 (2,5 Ah) / pribl. 140 (5,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah)
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|315
|Izlazna snaga (A)
|0,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|388 x 340 x 525
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač: Standardni punjač 36 V Battery Power (1 kom.)
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Funkcija puhanja
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Terasa
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtna kućica
- Interijer vozila
- Tekućine
- Radionica
- Garaža
- Podrum
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija