Uređaj za dubinsko pranje SE 4
SE 4 usisavač za dubinsko pranje olakšava temeljito čišćenje tekstilnih površina za higijenu sve do vlakana. Idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.
Učinak dubinskog čišćenja u kombinaciji s ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 4 usisavač za dubinsko pranje sa svojim atraktivnim dizajnom osigurava higijensko čišćenje sve do vlakana mnogih tekstilnih površina. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Uređaj je višenamjenski 3-u-1 proizvod, koji također radi kao potpuno razvijen mokri i suhi usisavač. Veliki prozirni spremnik svježe vode od 4 litre otporan je na udarce i može se ukloniti, što ga čini lakim za punjenje i pražnjenje. Prljava voda koja se usisava skuplja se u spremnik. 3-u-1 ručka za nošenje dizajnirana je kako bi nošenje, otvaranje, zatvaranje i pražnjenje posude bilo bez muke. Isporučeni pribor može se uredno pospremiti na samom uređaju. Uređaj se lako čisti nakon upotrebe kako bi se osigurao dug vijek trajanja proizvoda.
Značajke i prednosti
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaČišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Čišćenje bez napora i brzo s učinkovitom metodom čišćenja raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Demontažni spremnik za svježu voduSpremnik za svježu vodu lako se puni i prazni bez potrebe za otvaranjem uređaja za dubinsko čišćenje. Prozirna posuda otporna na udarce za dug životni vijek. Spremnik za svježu vodu s lakoćom se postavlja u uređaj.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja. Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja. Ručka s funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
- Svestran u primjeni za raspršivanje tekstilnih površina ili za mokro i suho usisavanje tepiha i tvrdih podova s pravim priborom.
Praktična 3-u-1 ručka za nošenje
- Dizajniran za udobnost prilikom nošenja, te prilikom otvaranja, zatvaranja ili pražnjenja spremnika.
Ergonomski dodaci za raspršivanje, mokro i suho usisavanje
- Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodataka jednim klikom.
- Dodatna pogodnost ergonomske podne mlaznice za raspršivanje za velike površine prekrivene tepisima.
- Svestran u primjeni sa širokim rasponom dodataka za mokro i suho usisavanje kao što je podna mlaznica Clips za korištenje na tvrdim podovima i tepisima, a također kompatibilan s velikim izborom dodataka za mokre i suhe usisavače.
Praktične opcije za pohranjivanje dodataka
- Pribor i crijevo za raspršivanje mogu se uredno pospremiti na kućište uređaja i na malu policu za odlaganje. Ovo održava sve uredno i osigurava da je uvijek pri ruci gdje god je potrebno.
- Praktična polica na uređaju za držanje spužvi, krpa i ostalih sitnica na dohvat ruke tijekom čišćenja.
- Praktična kuka za kabel za jednostavno spremanje kabela za napajanje.
Robusno kućište uređaja i spremnik svježe vode otporan na udarce
- Za dug životni vijek.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Radna širina (mm)
|227
|Radijus djelovanja (m)
|8
|Kapacitet spremnika za svježu vodu (l)
|4
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l)
|4
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|6
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|7,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|430 x 385 x 535
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Cijevi za usisvanje i prskanje: 2 Komad(a), 0.5 m, Plastika
- Podna mlaznica za raspršivanje s adapterom za tvrde podove: 227 mm
- Podna mlaznica za mokro i suho usisavanje: Stezaljke za korištenje na tvrdim podovima i tepisima
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Spužvasti filtar
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)
- 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje
Oprema
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Komforna ručka 3 u 1
- Pospremanje pribora na uređaju
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
Područja primjene
- Tepisi
- Tapecirani namještaj
- Tepih
- Auto-sjedala
- Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
- Madraci