Učinak dubinskog čišćenja u kombinaciji s ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 4 usisavač za dubinsko pranje sa svojim atraktivnim dizajnom osigurava higijensko čišćenje sve do vlakana mnogih tekstilnih površina. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Uređaj je višenamjenski 3-u-1 proizvod, koji također radi kao potpuno razvijen mokri i suhi usisavač. Veliki prozirni spremnik svježe vode od 4 litre otporan je na udarce i može se ukloniti, što ga čini lakim za punjenje i pražnjenje. Prljava voda koja se usisava skuplja se u spremnik. 3-u-1 ručka za nošenje dizajnirana je kako bi nošenje, otvaranje, zatvaranje i pražnjenje posude bilo bez muke. Isporučeni pribor može se uredno pospremiti na samom uređaju. Uređaj se lako čisti nakon upotrebe kako bi se osigurao dug vijek trajanja proizvoda.