SE 4 usisavač za dubinsko pranje olakšava temeljito čišćenje tekstilnih površina za higijenu sve do vlakana. Idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.

Učinak dubinskog čišćenja u kombinaciji s ergonomskim dizajnom i multifunkcionalnošću: SE 4 usisavač za dubinsko pranje sa svojim atraktivnim dizajnom osigurava higijensko čišćenje sve do vlakana mnogih tekstilnih površina. Isprobana i testirana Kärcherova tehnologija ekstrakcije raspršivanjem daje najbolje rezultate čišćenja: svježa voda iz slavine i Kärcher sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 prskaju se duboko u tekstilna vlakna pod pritiskom i zatim se usisavaju zajedno s opuštenom prljavštinom – idealno za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Uređaj je višenamjenski 3-u-1 proizvod, koji također radi kao potpuno razvijen mokri i suhi usisavač. Veliki prozirni spremnik svježe vode od 4 litre otporan je na udarce i može se ukloniti, što ga čini lakim za punjenje i pražnjenje. Prljava voda koja se usisava skuplja se u spremnik. 3-u-1 ručka za nošenje dizajnirana je kako bi nošenje, otvaranje, zatvaranje i pražnjenje posude bilo bez muke. Isporučeni pribor može se uredno pospremiti na samom uređaju. Uređaj se lako čisti nakon upotrebe kako bi se osigurao dug vijek trajanja proizvoda.

Značajke i prednosti
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Čišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Čišćenje bez napora i brzo s učinkovitom metodom čišćenja raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Demontažni spremnik za svježu vodu
Demontažni spremnik za svježu vodu
Spremnik za svježu vodu lako se puni i prazni bez potrebe za otvaranjem uređaja za dubinsko čišćenje. Prozirna posuda otporna na udarce za dug životni vijek. Spremnik za svježu vodu s lakoćom se postavlja u uređaj.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja. Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja. Ručka s funkcijom zaključavanja za kontinuirano prskanje prilikom čišćenja velikih tekstilnih površina.
Multifunkcionalni 3-u-1 proizvod
  • Svestran u primjeni za raspršivanje tekstilnih površina ili za mokro i suho usisavanje tepiha i tvrdih podova s ​​pravim priborom.
Praktična 3-u-1 ručka za nošenje
  • Dizajniran za udobnost prilikom nošenja, te prilikom otvaranja, zatvaranja ili pražnjenja spremnika.
Ergonomski dodaci za raspršivanje, mokro i suho usisavanje
  • Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje dodataka jednim klikom.
  • Dodatna pogodnost ergonomske podne mlaznice za raspršivanje za velike površine prekrivene tepisima.
  • Svestran u primjeni sa širokim rasponom dodataka za mokro i suho usisavanje kao što je podna mlaznica Clips za korištenje na tvrdim podovima i tepisima, a također kompatibilan s velikim izborom dodataka za mokre i suhe usisavače.
Praktične opcije za pohranjivanje dodataka
  • Pribor i crijevo za raspršivanje mogu se uredno pospremiti na kućište uređaja i na malu policu za odlaganje. Ovo održava sve uredno i osigurava da je uvijek pri ruci gdje god je potrebno.
  • Praktična polica na uređaju za držanje spužvi, krpa i ostalih sitnica na dohvat ruke tijekom čišćenja.
  • Praktična kuka za kabel za jednostavno spremanje kabela za napajanje.
Robusno kućište uređaja i spremnik svježe vode otporan na udarce
  • Za dug životni vijek.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Radna širina (mm) 227
Radijus djelovanja (m) 8
Kapacitet spremnika za svježu vodu (l) 4
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l) 4
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključni kabel (m) 6
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 7,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 430 x 385 x 535
Nominalna veličina pribora (mm) 35

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Cijevi za usisvanje i prskanje: 2 Komad(a), 0.5 m, Plastika
  • Podna mlaznica za raspršivanje s adapterom za tvrde podove: 227 mm
  • Podna mlaznica za mokro i suho usisavanje: Stezaljke za korištenje na tvrdim podovima i tepisima
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Spužvasti filtar
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a)
  • 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje

Oprema

  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Komforna ručka 3 u 1
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
Područja primjene
  • Tepisi
  • Tapecirani namještaj
  • Tepih
  • Auto-sjedala
  • Tekstil za kućanstvo, npr. zavjese ili navlake za jastuke
  • Madraci
Pribor
Sredstva za čišćenje
