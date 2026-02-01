Mokro suhi usisavač WD 3 V-15/6/20 (YYY)
Jedan stroj, mnogo prednosti: WD 3 V-15/6/20 impresionira plastičnim spremnikom od 15 l s jednodijelnim patronskim filterom, kabelom od 6 m i usisnim crijevom od 2 m te je stoga super snažan.
WD 3 V-15/6/20 je snažan i energetski učinkovit s nazivnom ulaznom snagom od samo 1000 W. Uređaj, usisno crijevo i Clips podna mlaznica optimalno su usklađeni za vrhunske rezultate čišćenja u slučaju suhe, mokre, fine ili grube prljavštine. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnim plastičnim spremnikom od 15 litara, kabelom od 6 metara, usisnim crijevom od 2 metra i flis filter vrećicom. Jednodijelni uložak filtera znači da se i mokra i suha prljavština mogu usisavati bez potrebe za zamjenom filtera. Funkcija puhanja korisna je za čišćenje teško dostupnih mjesta. Crijevo se može uredno spremiti radi uštede prostora objesiti na glavu uređaja. Kabel se može pohraniti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na braniku. Sustav zaključavanja Pull & Push omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Ručka usisavača može se odvojiti, a pribor se može pričvrstiti izravno na usisno crijevo. Još jedna pametna značajka je da se alati i mali dijelovi poput vijaka mogu pohraniti na površinu na vrhu uređaja. Ručka za nošenje je ergonomski oblikovana.
Značajke i prednosti
Uložak filteraZa mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera. Jednostavna montaža i uklanjanje filtera okretanjem bez dodatnog bloka za zaključavanje.
Praktično odlaganje kabela i priboraSigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređajaUsisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja. Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Polica za pohranu
- Za sigurno skladištenje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
- Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
- Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
- Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
„Pull & Push“ sustav zatvaranja
- Za lako, brzo i sigurno otvaranje i zatvaranje spremnika.
Ergonomski oblikovana ručka
- Uređaj je jednostavan za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Snaga usisavanja (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|maks. 230
|Količina zraka (l/s)
|maks. 45
|Veličina spremnika (l)
|15
|Materijal spremnika
|Plastika
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|74
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|349 x 328 x 457
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Sklopiva ručka
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Područja primjene
- Terasa
- Interijer vozila
- Garaža
- Radionica
- Podrum
- Tekućine
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija