WD 3 V-15/6/20 je snažan i energetski učinkovit s nazivnom ulaznom snagom od samo 1000 W. Uređaj, usisno crijevo i Clips podna mlaznica optimalno su usklađeni za vrhunske rezultate čišćenja u slučaju suhe, mokre, fine ili grube prljavštine. Usisavač za mokro i suho usisavanje impresionira svojim kompaktnim dizajnom i robusnim plastičnim spremnikom od 15 litara, kabelom od 6 metara, usisnim crijevom od 2 metra i flis filter vrećicom. Jednodijelni uložak filtera znači da se i mokra i suha prljavština mogu usisavati bez potrebe za zamjenom filtera. Funkcija puhanja korisna je za čišćenje teško dostupnih mjesta. Crijevo se može uredno spremiti radi uštede prostora objesiti na glavu uređaja. Kabel se može pohraniti na kuku za kabel, cijevi i podne mlaznice na braniku. Sustav zaključavanja Pull & Push omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika. Ručka usisavača može se odvojiti, a pribor se može pričvrstiti izravno na usisno crijevo. Još jedna pametna značajka je da se alati i mali dijelovi poput vijaka mogu pohraniti na površinu na vrhu uređaja. Ručka za nošenje je ergonomski oblikovana.