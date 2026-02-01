Mokro suhi usisavač WD 4 V-20/5/22

Super snažan i energetski učinkovit usisavač za mokro/suho s plastičnom posudom od 20 l, praktičnim ravnim naboranim filtrom, kabelom od 5 m i usisnim crijevom od 2,2 m s funkcijom puhanja.

Super snažan i energetski učinkovit s 1000 W: uređaj WD 4 V-20/5/22 mokro/suhog usisavača, usisno crijevo i podna mlaznica sa kopčama optimalno su usklađeni za najbolje rezultate čišćenja. Mokra, suha, fina ili gruba prljavština uklanja se non-stop bez mijenjanja filtera. Uz uređaj dolazi robusna plastična posuda od 20 l otporna na udarce, kabel od 5 metara, usisno crijevo od 2,2 metra, podna mlaznica s štipaljkama, ravni naborani filter i filter vrećica od flisa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, filtar u mokrom i suhom usisavaču može se jednostavno i brzo ukloniti u nekoliko sekundi za temeljito čišćenje – bez doticaja s bilo kakvom prljavštinom. Gdje usisavanje nije moguće, dodatna funkcija puhanja pomaže. Uklonjiva ručka omogućuje pričvršćivanje dodataka izravno na usisno crijevo. Crijevo se može kompaktno pohraniti na glavu uređaja. Cijevi i podna mlaznica također se brzo i praktično postavljaju na branik. Ostale prednosti uključuju sustav zaključavanja "Pull & Push" za jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika, kao i ergonomski oblikovanu ručku za nošenje za praktičan transport usisavača.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač WD 4 V-20/5/22: Patentirana tehnika vađenja filtra
Patentirana tehnika vađenja filtra
Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez dodatne zamjene filtera.
Mokro suhi usisavač WD 4 V-20/5/22: Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
Usisno crijevo možete spremiti na način koji štedi prostor tako da ga objesite na glavu uređaja. Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Mokro suhi usisavač WD 4 V-20/5/22: Praktično odlaganje kabela i pribora
Praktično odlaganje kabela i pribora
Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor. Kabel za napajanje može se sigurno pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Filtar vrećica od flisa s praktičnim sustavom zatvaranja
  • Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
  • Za dugotrajniju snagu usisavanja i visoku sposobnost zadržavanja prašine.
Praktična funkcija puhanja
  • Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
  • Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. sa šljunčanog sloja.
Praktični parkirni položaj
  • Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Polica za pohranu
  • Za sigurno pohranjivanje alata i malih dijelova kao što su vijci i čavli.
Pospremanjee ručke na glavi uređaja
  • Brzo pospremite ručku na glavi uređaja kada se odmarate od posla.
Ručka koja se može skinuti
  • Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
  • Za najjednostavnije usisavanje čak i u najužim prostorima.
Uređaj, usisno crijevo i podna mlaznica optimalno su usklađeni
  • Za najbolji rezultat čišćenja, bilo da se radi o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći.
  • Za maksimalni radni komfor i fleksibilnost kod usisavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1100
Snaga usisavanja (W) 240
Vakuum (mbar) maks. 240
Količina zraka (l/s) maks. 55
Veličina spremnika (l) 20
Materijal spremnika Plastika
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Žuta boja Branik uređaja Žuta boja
Priključni kabel (m) 5
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 6,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 384 x 365 x 526

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.2 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Ručka koja se može skinuti
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: kopče
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni

Oprema

  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Spremnik dodatnog pribora na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Kvačica za kabel
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 4 Komad(a)
Mokro suhi usisavač WD 4 V-20/5/22
Videos
Područja primjene
  • Terasa
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Radionica
  • Podrum
  • Tekućine
  • Područje ulaza
  • Hobi-prostorija
Pribor
