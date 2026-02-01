Mokro suhi usisavač WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
Ultra-snažan i energetski učinkovit: WD 6 P S V-30/8/35/T mokro-suhi usisavač ima 30-litreni inox spremnik s vijkom za odvod, izlaz za napajanje i praktični filter s ravnim nabora.
Energetski učinkovit, supermoćno usisavanje: WD 6 P S V-30/8/35/T postiže najbolje moguće rezultate čišćenja uz potrošnju energije od samo 1300 W– na svim vrstama prljavštine, bilo suhoj ili mokroj, finim ili grubim. Mokro-suhi usisavač opremljen je robusnim 30-litrenim inox spremnikom s vijkom za odvod, 8m kabelom, 3,5m crijevom s ručkom, inox cijevima, preklopnom mlaznicom za pod, filterom s ravnim nabora i filtar vrećicom od flisa. Integrirani izlaz za napajanje s automatskim uključenjem/isključivanjem omogućava povezivanje električnih alata poput pila ili brusilica. Nastala prljavština odmah se uklanja usisavanjem. Rotacijski prekidač omogućuje korisniku podešavanje snage prema vlastitim potrebama. Mokra i suha prljavština mogu se usisavati bez potrebe za promjenom filtra zahvaljujući filteru s ravnim nabora. Filter se može ukloniti u nekoliko sekundi, izbjegavajući kontakt s prljavštinom. Filter se može očistiti pritiskanjem gumba za čišćenje filtra. Uklonjiva ručka s elektrostatičkom zaštitom omogućuje izravno povezivanje dodataka s usisnim crijevom. Dodatne prednosti uključuju pohranu usisnog crijeva vješajući ga na glavu uređaja, kao i parkirnu poziciju za mlaznicu za pod.
Značajke i prednosti
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatomOtpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Odlično čišćenje filtraJaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Patentirana tehnika vađenja filtraNajjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Usisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja.
- Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Ispusni vijak
- Pražnjenje velikih količina vode uz uštedu vremena i snage.
Filter vrećica od flisa
- Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
- Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Praktično odlaganje kabela i pribora
- Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
- Kabel za napajanje može se brzo pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Praktični parkirni položaj
- Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Ručka koja se može skinuti
- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za jednostavno usisavanje – čak i u uskim prostorima.
Praktična funkcija puhanja
- Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
- Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
- Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1300
|Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Snaga usisavanja (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|maks. 280
|Količina zraka (l/s)
|maks. 75
|Veličina spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Komponenta boje
|Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
|Priključni kabel (m)
|8
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|9,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 382 x 693
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 3.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Materijal usisnog crijeva: Plastika
- Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
- Mlaznica za fuge
- Fleksibilno usisno crijevo: 1 m, 35 mm
- Adapter za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
- Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni
Oprema
- Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Funkcija čišćenja filtra
- Okretni prekidač (uklj./isklj.)
- Regulacija snage
- Funkcija puhanja
- Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
- Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Komforna ručka 3 u 1
- Kvačica za kabel
- Parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
- Ispusni vijak
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Područja primjene
- Radionica
- Renoviranje
- Interijer vozila
- Garaža
- Terasa
- Tekućine
- Podrum
- Hobi-prostorija
- Područje ulaza