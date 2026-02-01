Energetski učinkovit, supermoćno usisavanje: WD 6 P S V-30/8/35/T postiže najbolje moguće rezultate čišćenja uz potrošnju energije od samo 1300 W– na svim vrstama prljavštine, bilo suhoj ili mokroj, finim ili grubim. Mokro-suhi usisavač opremljen je robusnim 30-litrenim inox spremnikom s vijkom za odvod, 8m kabelom, 3,5m crijevom s ručkom, inox cijevima, preklopnom mlaznicom za pod, filterom s ravnim nabora i filtar vrećicom od flisa. Integrirani izlaz za napajanje s automatskim uključenjem/isključivanjem omogućava povezivanje električnih alata poput pila ili brusilica. Nastala prljavština odmah se uklanja usisavanjem. Rotacijski prekidač omogućuje korisniku podešavanje snage prema vlastitim potrebama. Mokra i suha prljavština mogu se usisavati bez potrebe za promjenom filtra zahvaljujući filteru s ravnim nabora. Filter se može ukloniti u nekoliko sekundi, izbjegavajući kontakt s prljavštinom. Filter se može očistiti pritiskanjem gumba za čišćenje filtra. Uklonjiva ručka s elektrostatičkom zaštitom omogućuje izravno povezivanje dodataka s usisnim crijevom. Dodatne prednosti uključuju pohranu usisnog crijeva vješajući ga na glavu uređaja, kao i parkirnu poziciju za mlaznicu za pod.