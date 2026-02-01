Mokro suhi usisavač WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)

Ultra-snažan i energetski učinkovit: WD 6 P S V-30/8/35/T mokro-suhi usisavač ima 30-litreni inox spremnik s vijkom za odvod, izlaz za napajanje i praktični filter s ravnim nabora.

Energetski učinkovit, supermoćno usisavanje: WD 6 P S V-30/8/35/T postiže najbolje moguće rezultate čišćenja uz potrošnju energije od samo 1300 W– na svim vrstama prljavštine, bilo suhoj ili mokroj, finim ili grubim. Mokro-suhi usisavač opremljen je robusnim 30-litrenim inox spremnikom s vijkom za odvod, 8m kabelom, 3,5m crijevom s ručkom, inox cijevima, preklopnom mlaznicom za pod, filterom s ravnim nabora i filtar vrećicom od flisa. Integrirani izlaz za napajanje s automatskim uključenjem/isključivanjem omogućava povezivanje električnih alata poput pila ili brusilica. Nastala prljavština odmah se uklanja usisavanjem. Rotacijski prekidač omogućuje korisniku podešavanje snage prema vlastitim potrebama. Mokra i suha prljavština mogu se usisavati bez potrebe za promjenom filtra zahvaljujući filteru s ravnim nabora. Filter se može ukloniti u nekoliko sekundi, izbjegavajući kontakt s prljavštinom. Filter se može očistiti pritiskanjem gumba za čišćenje filtra. Uklonjiva ručka s elektrostatičkom zaštitom omogućuje izravno povezivanje dodataka s usisnim crijevom. Dodatne prednosti uključuju pohranu usisnog crijeva vješajući ga na glavu uređaja, kao i parkirnu poziciju za mlaznicu za pod.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY): Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatom
Utičnica s automatikom za uključenje/isključenje za rad s električnim alatom
Otpad koji nastaje kod blanjanja, piljenja ili brušenja bit će izravno usisan. Usisavač se preko električnog alata automatski uključuje odnosno isključuje.
Mokro suhi usisavač WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY): Odlično čišćenje filtra
Odlično čišćenje filtra
Jaki impulsni udari zraka pritiskom na gumb odvode nečistoću iz filtra u spremnik. Snaga usisavanja se brzo ponovo uspostavlja.
Mokro suhi usisavač WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY): Patentirana tehnika vađenja filtra
Patentirana tehnika vađenja filtra
Najjednostavnije vađenje filtra za nekoliko sekundi otvaranjem kazete za nečistoću - u potpunosi bez kontakta s nečistoćom. Za mokro i suho usisavanje bez izmjene filtera.
Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Usisno crijevo može se pohraniti na način koji štedi prostor tako da se objesi na glavu uređaja.
  • Intuitivni sigurnosni mehanizmi za ljevake i dešnjake.
Ispusni vijak
  • Pražnjenje velikih količina vode uz uštedu vremena i snage.
Filter vrećica od flisa
  • Troslojan, izuzetno otporan na trganje materijal od flisa.
  • Za dugotrajniju snagu usisavanja i izvrsno zadržavanje prašine.
Praktično odlaganje kabela i pribora
  • Sigurna i lako dostupna pohrana pribora koja štedi prostor.
  • Kabel za napajanje može se brzo pohraniti pomoću integriranih kuka za kabel.
Praktični parkirni položaj
  • Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod.
Ručka koja se može skinuti
  • Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
  • Za jednostavno usisavanje – čak i u uskim prostorima.
Praktična funkcija puhanja
  • Praktična funkcija puhanja pomaže svuda gdje usisavanje nije moguće.
  • Lako uklanjanje prljavštine, npr šljunka iz automobila
  • Nježno čišćenje osjetljivih površina ili zapetljanih predmeta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1300
Naznačena ulazna snaga integrirane utičnice (W) min. 100 - maks. 2100
Snaga usisavanja (W) 300
Vakuum (mbar) maks. 280
Količina zraka (l/s) maks. 75
Veličina spremnika (l) 30
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Komponenta boje Glava uređaja Žuta boja Spremnik Nehrđajući čelik Branik uređaja Žuta boja
Priključni kabel (m) 8
Nominalna veličina pribora (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 9,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 13,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 418 x 382 x 693

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 3.5 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Materijal usisnog crijeva: Plastika
  • Ručka koja se može skinuti, s elektrostatičkom zaštitom
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 0.5 m
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje: Preklopivo
  • Mlaznica za fuge
  • Fleksibilno usisno crijevo: 1 m, 35 mm
  • Adapter za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a), Celuloza
  • Filter vrećica od flisa: 1 Komad(a), 3-slojni

Oprema

  • Utičnica s automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje
  • Funkcija čišćenja filtra
  • Okretni prekidač (uklj./isklj.)
  • Regulacija snage
  • Funkcija puhanja
  • Između položaja spremanja ručke na glavi uređaja
  • Spremnik usisne cijevi na glavi uređaja
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
  • Komforna ručka 3 u 1
  • Kvačica za kabel
  • Parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
  • Ispusni vijak
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Kotači bez kočnice: 5 Komad(a)
Mokro suhi usisavač WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
Područja primjene
  • Radionica
  • Renoviranje
  • Interijer vozila
  • Garaža
  • Terasa
  • Tekućine
  • Podrum
  • Hobi-prostorija
  • Područje ulaza
