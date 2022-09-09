Što biste trebali imati na umu pri održavanju i pranju staklenika?

Staklenici se s vremenom zaprljaju zbog vremenskih uvjeta i okolišnih čimbenika. Atmosfersko zagađenje, pelud, lišće, iglice i izmet ptica često narušavaju njihov izgled. Kako bi zadržali sjaj i funkcionalnost, preporučuje se čišćenje staklenih površina dvaput godišnje. Proljeće je idealno vrijeme za čišćenje jer vrt oživljava nakon zime.

Pranje staklenika nije samo estetsko, već i funkcionalno održavanje konstrukcije i brtvi. Dulje odgađanje čišćenja zahtijevat će više truda i vremena. Čišćenje je najbolje obaviti tijekom oblačnih dana kako biste izbjegli mrlje od prebrzog sušenja na suncu.

Za čišćenje staklenih površina mogu se koristiti različiti uređaji, alati i sredstva za njegu: