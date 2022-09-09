Čišćenje staklenih površina u stakleniku
Mnogi sanjaju o stakleniku za uzgoj biljaka i opuštanje. Staklenici su uglavnom izrađeni od stakla, uključujući krov. Nažalost, zahtijevaju njegu i održavanje kako bi izgledali najbolje. Ovaj članak donosi savjete za učinkovito čišćenje staklenih površina.
Što biste trebali imati na umu pri održavanju i pranju staklenika?
Staklenici se s vremenom zaprljaju zbog vremenskih uvjeta i okolišnih čimbenika. Atmosfersko zagađenje, pelud, lišće, iglice i izmet ptica često narušavaju njihov izgled. Kako bi zadržali sjaj i funkcionalnost, preporučuje se čišćenje staklenih površina dvaput godišnje. Proljeće je idealno vrijeme za čišćenje jer vrt oživljava nakon zime.
Pranje staklenika nije samo estetsko, već i funkcionalno održavanje konstrukcije i brtvi. Dulje odgađanje čišćenja zahtijevat će više truda i vremena. Čišćenje je najbolje obaviti tijekom oblačnih dana kako biste izbjegli mrlje od prebrzog sušenja na suncu.
Za čišćenje staklenih površina mogu se koristiti različiti uređaji, alati i sredstva za njegu:
- ljestve
- crijevo s nastavkom za prskanje
- brisač prozora
- četka za pranje i tkanina od mikrofibre kao i mlaka voda
- tekućina za pranje ili koncentrat za pranje stakla
- usisavač za prozore
- visokotlačni čistač s teleskopskom cijevi i odgovarajući priključak za pranje stakla
Kako pravilno oprati krov staklenika?
Pranje bočnih prozora staklenika obično nije zahtjevno, no čišćenje staklenih površina krova može biti izazov. Problem nije u pranju, već u dosezanju teško dostupnih, visokih dijelova.
Imate dvije opcije:
- penjati se na ljestve i ručno čistiti površine ili
- koristiti visokotlačni čistač u kombinaciji s teleskopskom cijevi. Druga opcija je sigurnija i štedi vrijeme.
Prije pranja uklonite nečistoće s krova i oluka staklenika. Koristite četke, kante, prskalice za vrtno crijevo i krpe za rubove stakla. U ovoj fazi izbjegavajte visokotlačni čistač kako se prljavština ne bi razmazala po stakleniku. Većina krovova staklenika je nagnuta, što znatno olakšava pranje površina vrtnim crijevom. Prljavštinu ispirite od najviše točke krova prema dolje, usmjeravajući je u oluk. Na kraj oluka postavite zdjelu ili cjedilo za sprječavanje prljavštine da dospije na tlo. Iz oluka uklonite sve krhotine kako bi voda mogla nesmetano teći tijekom daljnjeg čišćenja.
Pranje staklenog krova staklenika zahtijeva odgovarajuću opremu i pažnju. Koristite teleskopsku mlaznu cijev s četkom, spojenu na vrtno crijevo. Postavite ljestve na ravnu, čvrstu podlogu i zamolite nekoga da ih pridrži radi sigurnosti. Počnite čišćenje od vrha krova, postupno se spuštajući prema kosim rubovima. Za tvrdokornu prljavštinu povećajte pritisak vode i četkajte to područje nekoliko puta. Deterdženti za čišćenje staklenih površina osiguravaju blistavo čisto staklo i štite od mahovine. Posljednji korak je ponovno temeljito poprskati cijelu površinu vodom.
Savjet
Posao će biti lakši s okretnom teleskopskom mlaznom cijevi i odgovarajućim nastavkom za čišćenje stakla. Spojeni na tlačni čistač, omogućuju vam da lako dosegnete visoke prozore i krovove bez potrebe za ljestvama.
Kako oprati prozore staklenika?
Ako je staklenik većinom od stakla, postupak je u osnovi isti kao i kod običnog pranja prozora. Kako se prozori ne bi ponovno zaprljali, prvo obrišite prljavštinu s okvira. Za čišćenje koristite pravu tehniku da izbjegnete pruge. Raspršite otopinu za čišćenje na staklo, a zatim osušite krpom od mikrovlakana ili brisačem. Ako koristite brisač, brišite u obliku osmice od vrha prema dolje. Na kraju, polirajte pamučnom krpom ili krpom od mikrovlakana.
Savjet
Za čišćenje tepiha i podova koristite usisavač i krpu. Isto tako, za staklene površine postoji bežični usisivač prozora. Čistač omogućuje jednostavno i učinkovito čišćenje prozora, bez tragova.
Pranje staklenika s ili bez visokotlačnog čistača?
Kratak odgovor je da oba načina rade! Ovisi o tome koliko vremena i novca želite potrošiti na pranje staklenih površina. Za jeftiniju opciju, koristite krpe, kante i kućne pripravke. Ako želite brže i učinkovitije pranje, visokotlačni čistač je bolja opcija. Također je ekološki prihvatljiv jer štedi vodu.
Mnogi ljudi ne znaju da "visokotlačni" uređaj ne znači uvijek visok pritisak. Može se koristiti za čišćenje s niskim pritiskom, ovisno o potrebama. Primjerice, set za pranje fasada i staklenih površina može se koristiti za pranje prozora i krovova. Potrebno je samo malo sporije raditi i manje pritiskati staklene površine. Ovako to radi korak po korak:
Najprije namjestite kut teleskopske mlaznice tako da odgovara staklenom krovu. Da biste to učinili, povucite polugu za blokiranje i ponovno je otpustite kada postignete točan kut.
2. Pomoću dvije teleskopske stepenice dosegnite stakleni krov na željenoj visini. Kada produžujete cijev, pazite da se unutarnje crijevo slobodno kreće.
3. Sada očistite stakleni krov pokretima naprijed-nazad i s jedne na drugu stranu.
4. Za optimalne rezultate čišćenja bez tragova može se koristiti i finišer za staklo. Međutim, sredstvo za čišćenje ne smije se koristiti na izravnoj sunčevoj svjetlosti niti dopustiti da se osuši na prozorima.
5. Prije nego što počnete koristiti sredstvo za čišćenje, prvo uklonite nastavak za pranje fasade i stakla.
6. Umetnite usisno crijevo tlačnog perača u bocu sredstva za čišćenje ili umetnite bocu u spremnik uređaja.
7. Sada namočite cijelu površinu krova sredstvom za čišćenje.
8. Spojite cijev na teleskopsku mlaznu cijev. Provjerite je li smeđa ili siva mlaznica pričvršćena na mlaznu cijev.
9. Ponovno isperite sredstvo za čišćenje.
S jedne strane, ovaj pristup je prikladan za vanjsko pranje staklenika bez ponovnog zaprljanja. S druge strane, drvo, valovita plastika i dvoslojne ploče zahtijevaju drugačije čišćenje.
Savjet: ne koristite tlačne perače na osjetljivim područjima poput gumenih brtvi. Ako morate, kontakt neka bude kratak kako bi se izbjegla oštećenja brtvljenja.