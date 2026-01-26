Teleskopska mlaznica sa zglobom

Jednostavno čišćenje na (skoro) svakom mjestu: pomoću teleskopske mlaznicei okretnog zgloba podesivog za 180° jednostavno se može doprijeti u teško dostupna mjesta.

Zahvaljujući teleskopskoj mlaznici teško dostupna mjesta kao što je površina ispod fasade jednostavno i brzo se mogu očistiti. Okretni zglob podesiv za 180 stupnjeva je još jedna prednost koja omogućuje čišćenje staklenika, kosih krovova i garaža. Rukovanje je veoma jednostavno zahvaljujući ugodnom teleskopskom mehanizmu koji se aktivira jednim pritiskom na tipku. Teleskopska mlaznica se može produžiti u rasponu između 1,20 i 3,70 metara, te se na taj način omogućuje čišćenje površina na visinama do 5 metara. Pričvršćivanje pištolja vrlo je jednostavno. Pritisak se na prikladan način može namjestiti koristeći Full Control Plus ili Smart Control pištolj za prskanje.

Značajke i prednosti
Teleskopska mlaznica sa zglobom: Podesivi zglob
Podesivi zglob
Fleksibilne mogućnosti primjene.
Teleskopska mlaznica sa zglobom: Komforni teleskopski mehanizam
Komforni teleskopski mehanizam
Cijevi se mogu jednostavno i ugodno izvući pritiskom na gumb.
Teleskopska mlaznica sa zglobom: Jednostavno sastavljanje visokotlačnog pištolja
Jednostavno sastavljanje visokotlačnog pištolja
Postojeći visokotlačni pištolj se jednostavno može osigurati na za to predviđenom držaču.
Bajonetna spojnica
  • Praktično spajanje svih Kärcherovih pribora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 2,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 3780 x 120 x 233
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Fasada
  • Zimski vrtovi
  • Skloništa (npr. nadstrešnice)
Pribor
