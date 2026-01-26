Nastavak za pranje fasada i staklenih površina
Fasade i staklene površine optimalno se čiste visokim tlakom pomoću nastavka za čišćenje fasada i stakla. Posebno je učinkovit u kombinaciji s Kärcherovom teleskopskom cijevi za prskanje.
Ravnomjerno i veoma učinkovito čišćenje: četiri visokotlačne mlaznice uklanjaju tvrdokornu prljavštinu s raznih površina. Ovisno o vrsti uporabe, okvir se brzo i jednostavno može zamijeniti. Okvir s čekinjama za čišćenje fasada i zidova štiti korisnika od prskanja te se bez poteškoća pomiče uz površinu. Okvir s oblogama od mikrovlakana koji se pričvršćuju pomoću čička, savršen je za čišćenje staklenih površina, kao što su zimski vrtovi. Abrazivna vlakna olakšavaju uklanjanje prljavštine i jamče nježno čišćenje površine.
Značajke i prednosti
Zamjenjivi okvirJednostavna zamjena bez alata za uporabu na tvrdim ili osjetljivim (staklenim) površinama.
Četiri visokotlačne mlazniceUčinkovito skidanje tvrdokorne prljavštine i visoka površinska učinkovitost.
Zglob između poklopca i okviraNastavak je prilagođen površini, tako da je u svakom trenutku osigurano dobro prianjanje.
Obloga od mikrovlakana s mogućnošću skidanja i pranja
- Obloga od mikrovlakana može se prati na temperaturi od 60 °C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|70 % poliester, 30 % poliamid
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|194 x 338 x 160
Videos
Područja primjene
- Fasada
- Zimski vrtovi
- Vjetrobranska stakla