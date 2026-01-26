Ravnomjerno i veoma učinkovito čišćenje: četiri visokotlačne mlaznice uklanjaju tvrdokornu prljavštinu s raznih površina. Ovisno o vrsti uporabe, okvir se brzo i jednostavno može zamijeniti. Okvir s čekinjama za čišćenje fasada i zidova štiti korisnika od prskanja te se bez poteškoća pomiče uz površinu. Okvir s oblogama od mikrovlakana koji se pričvršćuju pomoću čička, savršen je za čišćenje staklenih površina, kao što su zimski vrtovi. Abrazivna vlakna olakšavaju uklanjanje prljavštine i jamče nježno čišćenje površine.