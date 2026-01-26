Nastavak za pranje fasada i staklenih površina

Fasade i staklene površine optimalno se čiste visokim tlakom pomoću nastavka za čišćenje fasada i stakla. Posebno je učinkovit u kombinaciji s Kärcherovom teleskopskom cijevi za prskanje.

Ravnomjerno i veoma učinkovito čišćenje: četiri visokotlačne mlaznice uklanjaju tvrdokornu prljavštinu s raznih površina. Ovisno o vrsti uporabe, okvir se brzo i jednostavno može zamijeniti. Okvir s čekinjama za čišćenje fasada i zidova štiti korisnika od prskanja te se bez poteškoća pomiče uz površinu. Okvir s oblogama od mikrovlakana koji se pričvršćuju pomoću čička, savršen je za čišćenje staklenih površina, kao što su zimski vrtovi. Abrazivna vlakna olakšavaju uklanjanje prljavštine i jamče nježno čišćenje površine.

Značajke i prednosti
Nastavak za pranje fasada i staklenih površina: Zamjenjivi okvir
Zamjenjivi okvir
Jednostavna zamjena bez alata za uporabu na tvrdim ili osjetljivim (staklenim) površinama.
Nastavak za pranje fasada i staklenih površina: Četiri visokotlačne mlaznice
Četiri visokotlačne mlaznice
Učinkovito skidanje tvrdokorne prljavštine i visoka površinska učinkovitost.
Nastavak za pranje fasada i staklenih površina: Zglob između poklopca i okvira
Zglob između poklopca i okvira
Nastavak je prilagođen površini, tako da je u svakom trenutku osigurano dobro prianjanje.
Obloga od mikrovlakana s mogućnošću skidanja i pranja
  • Obloga od mikrovlakana može se prati na temperaturi od 60 °C.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 70 % poliester, 30 % poliamid
Boja Crna
Težina (kg) 0,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 194 x 338 x 160
Videos
Područja primjene
  • Fasada
  • Zimski vrtovi
  • Vjetrobranska stakla
