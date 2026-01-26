Set za čišćenje fasada i stakla

Set koji uključuje teleskopsku cijev za prskanje TLA 4 i nastavak za čišćenje fasada i stakla. Za jednostavno čišćenje teško dostupnih objekata kao što su fasada kuće ili zimski vrtovi.

Zahvaljujući teleskopskoj cijevi teško dostupna mjesta kao što je površina ispod fasade mogu se očistiti jednostavno i brzo. Okretni zglob podesiv za 180 stupnjeva još je jedna prednost koja omogućuje čišćenje zimskih vrtova, kosih krovova i garaža. Koristeći nastavak za čišćenje fasada i stakla, sve teško dostupne površine mogu se očistiti ravnomjerno i učinkovito: četiri visokotlačne mlaznice uklanjaju tvrdokornu prljavštinu s raznih površina.

Značajke i prednosti
Set za čišćenje fasada i stakla: Podesivi zglob
Podesivi zglob
Fleksibilna primjena
Set za čišćenje fasada i stakla: Komforni teleskopski mehanizam
Komforni teleskopski mehanizam
Cijevi se mogu jednostavno i ugodno izvući pritiskom na gumb.
Set za čišćenje fasada i stakla: Uključujući nastavak za fasade i staklo
Uključujući nastavak za fasade i staklo
Za ravnomjerno i učinkovito čišćenje teško dostupnih površina.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 3,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 3780 x 338 x 223
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Fasada
  • Zimski vrtovi
  • Skloništa (npr. nadstrešnice)
  • Prozori i staklene površine
Pribor
