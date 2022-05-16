Praktični savjeti za zalijevanje vrta
S dolaskom ljetnih mjeseci i povećanjem temperatura, važno je redovito zalijevati cvijeće, povrće i travnjak, posebno u sušnim razdobljima. Kako bi vaš vrt uspješno preživio vruće dane, razmotrite sljedeće savjete za navodnjavanje vrta.
Zašto je potrebno navodnjavanje vrta?
Redovito zalijevanje travnjaka, ukrasnog bilja i cvijeća ključno je za održavanje zdravog i zelenog vrtnog prostora. Međutim, prilikom zalijevanja važno je obratiti pažnju na nekoliko faktora. Prvo, potrebno je razmotriti vremenske uvjete, odgovarajuću opremu te pravilnu tehniku zalijevanja. Osim toga, svaka biljka i tip tla imaju specifične potrebe koje treba uzeti u obzir kako bi se osigurao optimalan rast i razvoj. Pridržavanje ovih smjernica doprinosi uspjehu vašeg vrta.
Pet savjeta za pravilno navodnjavanje vrta
Pravo vrijeme:
Zalijevanje ujutro ili sredinom prijepodneva je najpovoljnije, osobito tijekom vrućih ljetnih dana. Ove temperature omogućuju postupno prodiranje vode u tlo, čime se potiče zdrav rast korijenja. Izbjegavajte zalijevanje u podne, jer će voda brzo ispariti, a korijenje možda neće primiti potrebnu vlagu. Iako mnogi zaposleni ljudi biraju večernje zalijevanje, to može dovesti do problema, jer vlažno lišće privlači štetočine poput puževa.
Oprema za zalijevanje:
Prvo se zapitajte koji izvor vode želite koristiti i kako će voda doći do vaših biljaka. Za zalijevanje vrta možete odabrati tri izvora vode:
- Skupljenu kišnicu iz spremnika.
- Podzemnu vodu iz bunara.
- Vodu iz kućnog priključka putem crijeva ili sustava za navodnjavanje.
Korištenje kućne vode je skuplje, stoga ulaganje u sustav navodnjavanja s pumpom može biti isplativo.
Što se tiče opreme za distribuciju vode, na raspolaganju su različite opcije, uključujući prskalice, crijeva, mlaznice, pumpe i mjerače vremena. Također, postoje kolica ili koluti za crijeva koji olakšavaju pohranu i rukovanje sustavom crijeva.
Pravilan način:
Glavno pravilo pri zalijevanju vrta je redovitost. Biljke treba obilno zalijevati kako bi voda prodrla duboko u tlo i dosegla korijenje. Izbjegavajte svakodnevno zalijevanje, jer to nije nužno, a može biti i skupo i energetski zahtjevno. Zalijevanje ovisi o vrsti tla. Pjeskovita tla treba zalijevati svaka četiri dana. Glinena tla zahtijevaju zalijevanje jednom tjedno.
Potrebe biljaka i tla
Zalijevanje prema potrebama biljaka i tla: Za optimalan rast biljaka, važno je izbjegavati vrlo hladnu vodu. Hladna voda iz slavine može izazvati stres kod većine biljaka. Preporučuje se korištenje vode iz rezervoara, koja se može točiti pomoću booster pumpe. Iako se voda iz slavine može koristiti za zalijevanje vrta, ona može imati neke nedostatke u usporedbi s podzemnom vodom ili kišnicom. Niža temperatura može izazvati stres kod biljaka. Također, potrebno je obratiti pažnju na kvalitetu lokalne vode, jer tvrda voda može štetiti biljkama.
Planiranje sustava navodnjavanja može biti izazovno, s obzirom na to da potrebe za vodom variraju među različitim vrstama biljaka. Biljke u gredicama obično zahtijevaju manje vode nego one u loncima. Pratite izgled lišća: tanki i mekani listovi ukazuju na veću potrebu za vodom, dok biljke s debelim ili dlakavim listovima obično zahtijevaju manje. Najveći potrošač vode u vrtu je travnjak. Pjeskovito tlo se preporučuje zalijevati tri do četiri puta tjedno. Glinena tla, koja bolje zadržavaju vlagu, zahtijevaju temeljito zalijevanje samo jednom tjedno
Priprema vrta za zimu
Kada zima dolazi, uklanjanje vode iz sustava navodnjavanja postaje ključno za očuvanje vrta. Ljubitelji vrtlarstva često se suočavaju s ovim zadatkom kako bi osigurali zaštitu svojih biljaka. Pumpe za prljavu vodu idealne su za uklanjanje viška vode iz ribnjaka i bunara, dok potopne pumpe s ravnim usisom učinkovito uklanjaju vodu iz bazena
Odabir opreme za zalijevanje: kanta, crijevo ili sustav navodnjavanja vrta?
Za prethodne generacije, pitanje odabira opreme za zalijevanje vrta nije bilo otvoreno. Kanta za zalijevanje bila je jedina opcija. Danas imamo raznolike alate. Oni uključuju mobilne prskalice, pištolje s različitim funkcijama prskanja i složene sustave navodnjavanja poput pumpi za kišnicu. Kako odabrati opremu koja najbolje odgovara vašim potrebama?
Kanta za zalijevanje i dalje ostaje temeljni alat u svakom vrtu. Unatoč širokoj ponudi modernih uređaja, kanta je neizostavna za pravovremeno zalijevanje lončanica i gredica. Također, može se koristiti s nastavkom za tuširanje, što omogućava pažljivo zalijevanje ukrasnih biljaka. Međutim, važno je napomenuti da punjenje i nošenje kante može biti fizički naporno i dovesti do bolova u leđima.
Pitate se hoćete li zalijevati svoj vrt ručno ili koristiti automatske sustave? Za veće površine, korištenje crijeva ima svoje limite. Ako zalijevate samo manju površinu travnjaka, crijevo s prskalicom ili mlaznicom može biti praktično rješenje. Kärcher crijeva su posebno dizajnirana da budu izdržljiva i otporna na savijanje, što dodatno povećava njihovu trajnost.
Za veće vrtove, sustavi navodnjavanja pružaju bolju učinkovitost. U mnogim slučajevima, mobilna prskalica koja se spaja na vodovodnu mrežu ili pumpu može biti dovoljna. Podesivom širinom prskanja, omogućuje vam prilagodbu opsega i količine vode. To osigurava učinkovito zalijevanje. Ključno je odabrati prskalicu prema obliku i specifičnim zahtjevima površine koju zalijevate.
U sustavima za navodnjavanje koriste se savršeno usklađene pumpe koje omogućuju učinkovito i održivo zalijevanje. Ti sustavi ne samo da štede vrijeme. Oni i racionalno raspoređuju vodu. Usmjeravaju je na specifične dijelove biljaka ili travnjaka, čime se čuvaju resursi.
Zalijevanje vrta kišnicom
Način postavke sustava za zalijevanje vrta ovisi o osobnim preferencijama i dostupnoj površini. Kao strastveni vrtlar, važno je razumjeti prednosti zalijevanja kišnicom. Ova metoda je ekološki prihvatljiva i ne generira troškove vezane uz vodu. Kišnica je prirodni oblik destilirane vode, bez klica i nečistoća. Zbog toga je bolja od vode iz slavine, koja može varirati u kvaliteti ovisno o regiji i stanju cjevovoda.
Za optimalno korištenje kišnice, vrtlari trebaju razmotriti kako je sakupljati. Moguće opcije uključuju cisterne, duboke bunare ili spremnike za vodu. Prikupljena kišnica može se efikasno raspršiti u vrtu uz pomoć pumpi za bačve, booster pumpi ili sustava crijeva i prskalica.
Zalijevanje vrta podzemnom vodom i vodom iz bunara
Kao i kod zalijevanja vrta kišnicom, korištenje podzemne vode ili vode iz bunara ne zahtijeva posebnu brigu o kvaliteti vode. Prije nego što koristite ovu vrstu vode, informirajte se o razini podzemne vode. To možete saznati od lokalne uprave za vodu ili razgovorom sa susjedima.
Financijski aspekti su ključni kada razmatrate opcije zalijevanja. Korištenje vode iz slavine donosi stalne troškove. Izgradnja bunara je jednorazovna investicija koja se obično isplati u nekoliko godina. Prije izgradnje bunara, obavezno se informirajte o lokalnim propisima i potrebnim dozvolama.
Opskrba vrta vlastitom vodom iz bunara predstavlja ekološki prihvatljivu alternativu. Za učinkovito navodnjavanje bit će vam potrebna pumpa, a preporučujemo navodnjavanje booster pumpama. Ove pumpe imaju kapacitet crpljenja do 7000 litara na sat i idealne su za prijenos vode iz ribnjaka ili bunara.
Automatsko zalijevanje pumpom
Automatsko navodnjavanje pumpom može uštedjeti značajno vrijeme i osigurati učinkovito zalijevanje vrta. Senzori i mjerači vremena omogućuju vam potpunu kontrolu nad vremenom i količinom zalijevanja. Sustav se može programirati da se aktivira u ranim jutarnjim satima, što je idealno za one koji često putuju i nemaju koga zadužiti za zalijevanje. Saznajte više o automatiziranom navodnjavanju i kako optimizirati svoj sustav.