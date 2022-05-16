Oprema za zalijevanje:

Prvo se zapitajte koji izvor vode želite koristiti i kako će voda doći do vaših biljaka. Za zalijevanje vrta možete odabrati tri izvora vode:

Skupljenu kišnicu iz spremnika. Podzemnu vodu iz bunara. Vodu iz kućnog priključka putem crijeva ili sustava za navodnjavanje.



Korištenje kućne vode je skuplje, stoga ulaganje u sustav navodnjavanja s pumpom može biti isplativo.

Što se tiče opreme za distribuciju vode, na raspolaganju su različite opcije, uključujući prskalice, crijeva, mlaznice, pumpe i mjerače vremena. Također, postoje kolica ili koluti za crijeva koji olakšavaju pohranu i rukovanje sustavom crijeva.

Pravilan način:

Glavno pravilo pri zalijevanju vrta je redovitost. Biljke treba obilno zalijevati kako bi voda prodrla duboko u tlo i dosegla korijenje. Izbjegavajte svakodnevno zalijevanje, jer to nije nužno, a može biti i skupo i energetski zahtjevno. Zalijevanje ovisi o vrsti tla. Pjeskovita tla treba zalijevati svaka četiri dana. Glinena tla zahtijevaju zalijevanje jednom tjedno.