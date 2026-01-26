Pumpa za bačvu BP 2.000-18 Barrel

Akumulatorska pumpa za bačve BP 2.000-18 Barrel omogućuje korištenje dragocjene kišnice iz bačve i u vrtovima bez priključka za struju. Time se ne štedi samo pitka voda, već i novac.

Održivo i jeftino: pumpa za bačve BP 2.000-18 Barrel savršeno je rješenje za vrtove bez priključka za struju i savršene zamjene za zalijevanje. Skupa pitka voda štedi se zahvaljujući besplatnoj kišnici bogatoj nutrijentima. Stezaljka za montažu bačve osigurava ne samo savršeno učvršćenje za različite cijevi, već i rad koji je jednostavan za leđa zahvaljujući prekidaču za uključivanje/isključivanje, kao i mogućnost montaže baterije. Zahvaljujući prozirnom poklopcu baterije, korisnik ima savršen pogled na zaslon baterije u stvarnom vremenu. Kako bi se osiguralo da se crijevo ne preklopi tijekom zalijevanja iz bačve, postoji vodilica za crijevo koja jamči stalan protok vode. Ovisno o zahtjevima i području primjene, ova vodilica za crijevo može se postaviti u 3 položaja: kliknuti na mjesto s lijeve ili desne strane držača cijevi baterije ili labavo na slobodnom mjestu na rubu cijevi. Zahvaljujući svojoj maloj veličini, lagana pumpa može stati i u uske otvore bačvi, na primjer IBC kontejnera. Integrirani predfilter štiti crpku od onečišćenja.

Značajke i prednosti
Pumpa za bačvu BP 2.000-18 Barrel: Promjenjiv položaj izlaza crijeva u 3 položaja
Savršeno prilagođavanje svakoj primjeni.
Pumpa za bačvu BP 2.000-18 Barrel: 18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)
Tehnologija stvarnog vremena s LCD zaslonom baterije: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet akumulatorske baterije. Dugotrajna i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama. Zamjenjiva akumulatorska baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 18 V.
Pumpa za bačvu BP 2.000-18 Barrel: Fleksibilno pričvršćenje na rub bačve
Savršeno se pričvršćuje za svaku bačvu zahvaljujući maksimalno točnom dosjedanju.
Lagan uređaj
  • Pumpa se uklapa u uske otvore (npr. IBC kontejner).
Mogućnost regulacije dužine crijeva
  • Savršena prilagodba različitim dubinama bačvi.
Držač baterije na cijevi
  • Stabilna montaža baterije.
Integrirani prekidač za uključivanje/isključivanje u montaži baterije
  • Udoban za leđa, ergonomski rad bez saginjanja.
Vodilica za crijevo
  • Sprječavanje savijanja crijeva i time stalni protok vode.
Integrirani predfiltar
  • Štiti pumpu od onečišćenja i time produljuje životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Prozirni poklopac
  • Idealan pogled na LCD zaslon baterije u stvarnom vremenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Nazivna ulazna snaga (W) 80
Dobavna količina maks. (l/h) < 2000
Visina prijenosa (m) maks. 20
Tlak (bar) maks. 2
Dubina uranjanja (m) maks. 1,8
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Napon (V) 18
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 25 (2,5 Ah) / maks. 50 (5,0 Ah)
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 1,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 173 x 135 x 316

Opseg isporuke

  • Držač baterije na cijevi
  • Crijevo s regulacijom dužine
  • Vodilica za crijevo

Oprema

  • Mogućnost pričvršćenja
  • Uklj. predfiltar
  • Integrirani prekidač za uklj./isklj.
  • Prekidač za prekomjernu struju
Pumpa za bačvu BP 2.000-18 Barrel
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
