Održivo i jeftino: pumpa za bačve BP 2.000-18 Barrel savršeno je rješenje za vrtove bez priključka za struju i savršene zamjene za zalijevanje. Skupa pitka voda štedi se zahvaljujući besplatnoj kišnici bogatoj nutrijentima. Stezaljka za montažu bačve osigurava ne samo savršeno učvršćenje za različite cijevi, već i rad koji je jednostavan za leđa zahvaljujući prekidaču za uključivanje/isključivanje, kao i mogućnost montaže baterije. Zahvaljujući prozirnom poklopcu baterije, korisnik ima savršen pogled na zaslon baterije u stvarnom vremenu. Kako bi se osiguralo da se crijevo ne preklopi tijekom zalijevanja iz bačve, postoji vodilica za crijevo koja jamči stalan protok vode. Ovisno o zahtjevima i području primjene, ova vodilica za crijevo može se postaviti u 3 položaja: kliknuti na mjesto s lijeve ili desne strane držača cijevi baterije ili labavo na slobodnom mjestu na rubu cijevi. Zahvaljujući svojoj maloj veličini, lagana pumpa može stati i u uske otvore bačvi, na primjer IBC kontejnera. Integrirani predfilter štiti crpku od onečišćenja.