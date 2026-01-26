Pumpa za bačvu BP 2.000-18 Barrel
Akumulatorska pumpa za bačve BP 2.000-18 Barrel omogućuje korištenje dragocjene kišnice iz bačve i u vrtovima bez priključka za struju. Time se ne štedi samo pitka voda, već i novac.
Održivo i jeftino: pumpa za bačve BP 2.000-18 Barrel savršeno je rješenje za vrtove bez priključka za struju i savršene zamjene za zalijevanje. Skupa pitka voda štedi se zahvaljujući besplatnoj kišnici bogatoj nutrijentima. Stezaljka za montažu bačve osigurava ne samo savršeno učvršćenje za različite cijevi, već i rad koji je jednostavan za leđa zahvaljujući prekidaču za uključivanje/isključivanje, kao i mogućnost montaže baterije. Zahvaljujući prozirnom poklopcu baterije, korisnik ima savršen pogled na zaslon baterije u stvarnom vremenu. Kako bi se osiguralo da se crijevo ne preklopi tijekom zalijevanja iz bačve, postoji vodilica za crijevo koja jamči stalan protok vode. Ovisno o zahtjevima i području primjene, ova vodilica za crijevo može se postaviti u 3 položaja: kliknuti na mjesto s lijeve ili desne strane držača cijevi baterije ili labavo na slobodnom mjestu na rubu cijevi. Zahvaljujući svojoj maloj veličini, lagana pumpa može stati i u uske otvore bačvi, na primjer IBC kontejnera. Integrirani predfilter štiti crpku od onečišćenja.
Značajke i prednosti
Promjenjiv položaj izlaza crijeva u 3 položajaSavršeno prilagođavanje svakoj primjeni.
18-voltna Kärcherova baterijska platforma (Battery Power)Tehnologija stvarnog vremena s LCD zaslonom baterije: preostalo vrijeme rada, preostalo vrijeme punjenja i kapacitet akumulatorske baterije. Dugotrajna i snažna zahvaljujući litij-ionskim ćelijama. Zamjenjiva akumulatorska baterija može se upotrebljavati i u drugim uređajima platforme Battery Power Kärcher od 18 V.
Fleksibilno pričvršćenje na rub bačveSavršeno se pričvršćuje za svaku bačvu zahvaljujući maksimalno točnom dosjedanju.
Lagan uređaj
- Pumpa se uklapa u uske otvore (npr. IBC kontejner).
Mogućnost regulacije dužine crijeva
- Savršena prilagodba različitim dubinama bačvi.
Držač baterije na cijevi
- Stabilna montaža baterije.
Integrirani prekidač za uključivanje/isključivanje u montaži baterije
- Udoban za leđa, ergonomski rad bez saginjanja.
Vodilica za crijevo
- Sprječavanje savijanja crijeva i time stalni protok vode.
Integrirani predfiltar
- Štiti pumpu od onečišćenja i time produljuje životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Prozirni poklopac
- Idealan pogled na LCD zaslon baterije u stvarnom vremenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|80
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 2000
|Visina prijenosa (m)
|maks. 20
|Tlak (bar)
|maks. 2
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 1,8
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Napon (V)
|18
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 25 (2,5 Ah) / maks. 50 (5,0 Ah)
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|173 x 135 x 316
Opseg isporuke
- Držač baterije na cijevi
- Crijevo s regulacijom dužine
- Vodilica za crijevo
Oprema
- Mogućnost pričvršćenja
- Uklj. predfiltar
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
- Prekidač za prekomjernu struju
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi