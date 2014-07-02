Pumpe koje stvaraju tlak

Kärcher pumpe koje stvaraju pritisak pružaju idealne preduvjete za opskrbu kuće i vrta vodom iz bunara, podzemnom vodom ili kišnicom. Pomoću Kärcher vrtne pumpe BP Garden praktično i povoljno možete opskrbiti vrt vodom za navodnjavanje. Osim toga, pumpe za dom i vrt BP Home & Garden pumpaju jeftinu tehnološku vodu kroz cijelu kuću. Uređaji se automatski uključuju kada postoji potreba za vodom – a kasnije se opet isključuju. U kombinaciji s cisternom, automati za vodu mogu opskrbljivati perilice za rublje ili vodokotliće u kući, a zahvaljujući konstantnom radnom tlaku mogu se istovremeno koristiti i za navodnjavanje vrta. Višestupanjske pumpe pružaju maksimalnu snagu, učinkovitost i tihi rad, budući da im je uz istu dobavnu količinu potrebna manja snaga motora nego uobičajenim Jet vrtnim pumpama. To štedi oko 30 % energije. Osim toga, eco!ogic modeli su opremljeni i 0-Watt-Stand-by funkcijom – pa su stoga još štedljiviji. Pumpa za bačve BP Barrel, pumpa za cisterne BP Cistern i pumpa za bunare BP Deep Well primjenjuju se izravno u vodi. Višestupanjska hidraulika uranjajućih tlačnih pumpi osigurava transportiranje vode prema gore pod odgovarajućim pritiskom.