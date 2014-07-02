Pumpe koje stvaraju tlak

Kärcher pumpe koje stvaraju pritisak pružaju idealne preduvjete za opskrbu kuće i vrta vodom iz bunara, podzemnom vodom ili kišnicom. Pomoću Kärcher vrtne pumpe BP Garden praktično i povoljno možete opskrbiti vrt vodom za navodnjavanje. Osim toga, pumpe za dom i vrt BP Home & Garden pumpaju jeftinu tehnološku vodu kroz cijelu kuću. Uređaji se automatski uključuju kada postoji potreba za vodom – a kasnije se opet isključuju. U kombinaciji s cisternom, automati za vodu mogu opskrbljivati perilice za rublje ili vodokotliće u kući, a zahvaljujući konstantnom radnom tlaku mogu se istovremeno koristiti i za navodnjavanje vrta. Višestupanjske pumpe pružaju maksimalnu snagu, učinkovitost i tihi rad, budući da im je uz istu dobavnu količinu potrebna manja snaga motora nego uobičajenim Jet vrtnim pumpama. To štedi oko 30 % energije. Osim toga, eco!ogic modeli su opremljeni i 0-Watt-Stand-by funkcijom – pa su stoga još štedljiviji. Pumpa za bačve BP Barrel, pumpa za cisterne BP Cistern i pumpa za bunare BP Deep Well primjenjuju se izravno u vodi. Višestupanjska hidraulika uranjajućih tlačnih pumpi osigurava transportiranje vode prema gore pod odgovarajućim pritiskom.

Druckerzeugende Pumpe
Filter
Dobavna količina maks. (l/h)
Visina prijenosa (m)
230833 (bar)
Područja primjene
  • Proizvode usporediti
  • |
0 proizvoda

Savjetnik za pumpe

Vaš put do odgovarajuće pumpe:

Poništi odabir

Rezultat

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH