PRSKALICE

Tehnika raspršivanja koja pršti idejama. Raznoliki izbor Kärcher raspršivača pruža optimalno rješenje za svaki vrt – veliki, mali, ravni ili strmi. Zahvaljujući jedinstvenoj zaštiti od prskanja iz serije pravokutnih raspršivača, montaža je još jednostavnija: Više nema nepotrebnog hodanja od slavine do prskalice i obrnuto, a jednim okretajem pronaći ćete ispravan položaj za svoju prskalicu – pri čemu se uopće nećete smočiti! Sve modele je bez problema moguće spojiti na vrtno crijevo, a kompatibilni su sa svim postojećim Kärcher klik-sustavima.