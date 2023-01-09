Booster pumpe
Kärcher vrtne pumpe savršene su za jeftino zalijevanje vašeg vrta. Umjesto korištenja pitke vode, koja postaje sve skuplja, serija vrtnih pumpi BP Garden omogućuje korištenje vode iz bunara, podzemne vode ili kišnice. Za opskrbu vodom u vašem domu, nemojte tražiti dalje od našeg asortimana kućnih pumpi, BP Home, i naših kućnih i vrtnih pumpi, BP Home & Garden. Mogu koristiti obnovljenu vodu za ispiranje zahoda i opskrbu perilice rublja. Naša pumpa za bačve BP Barrel, pumpa za cisterne BP Cistern i pumpa za duboke bunare BP Deep Well idealne su za korištenje izravno u vodi.
Vrste pumpi za navodnjavanje
Sve naše crpke impresioniraju zahvaljujući svojim snažnim protocima uz energetski učinkovitu potrošnju, učinkovite sigurnosne mjere opreza i rukovanje jednostavno za korisnika. Opremljeni filtrima, prikladni su čak i za prljavu vodu i imaju zaštitu od rada na suho, zaštite od prenapona i pregrijavanja, ovisno o primjeni. Kućne i vrtne pumpe mogu se uključiti i isključiti prikladnim nožnim prekidačem, dok se pumpe za cisterne i duboke bunare jednostavno uključuju i isključuju u stojećem položaju.
Kućne i vrtne pumpe
Bilo da se radi o zalijevanju vrta ili dovodu vode u perilicu rublja ili WC školjku – dugotrajne, tihe i inteligentne kućne i vrtne pumpe u asortimanu BP Home & Garden nude dodatnu pogodnost jer se automatski uključuju i isključuju kada je potrebna voda. Također se nazivaju elektroničkim pumpama za povišenje tlaka. Višestupanjske pumpe nude fantastične performanse, učinkovitost i tihi rad, ovisno o zahtjevima. Pri istoj brzini protoka, one zahtijevaju nižu snagu motora od konvencionalnih mlaznih pumpi – uz uštedu energije od oko 30 posto. Osim toga, stalni radni tlak crpki osigurava pouzdano zalijevanje vrta.
Vrtne pumpe
Snažne Kärcherove BP Garden pumpe idealne su za prijenos vode iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne ili rezervoari za vodu. Praktični nožni prekidač pruža dodatnu udobnost. Ove vrtne pumpe odlikuju se izvanrednom snagom, omogućujući, na primjer, spajanje prskalica u vrtu.
Kućne pumpe
Uz dokazanu Kärcher kvalitetu, naše kućne pumpe visokih performansi u seriji BP Home potpuno automatski dovode vodu iz alternativnih izvora kao što su bunari i cisterne, dajući jeftinu obnovljenu vodu za kućnu upotrebu u perilicama rublja, za ispiranje WC školjke i za druge primjene. Ono što je izuzetno praktično je način na koji se kućne pumpe automatski uključuju i isključuju prema potrebi i imaju integriranu posudu za kompenzaciju tlaka.
Pumpe za bačve
Zahvaljujući BP Barrel pumpi za vodu s integriranim prekidačem za uključivanje/isključivanje na stezaljci za montažu bačve, vrtovi se mogu zalijevati prikladno, učinkovito i isplativo koristeći kišnicu. Prednosti su jasne: nema više dizanja teških posuda za zalijevanje. Nema više potrošnje vrijedne pitke vode. Bez nepotrebno visokih računa za vodu. Utičnica čak nije potrebna s modelom na baterije.
Pumpe za cisterne i duboke bunare
Izvorima vode kao što su cisterne, duboki bunari i spremnici vode može se pristupiti zahvaljujući dugotrajnim dubinskim pumpama od nehrđajućeg čelika u seriji BP Deep Well. Pumpe su ugrađene izravno u vodu i zaštićene predfilterom. Njihove kompaktne dimenzije i visoki radni tlak postignut uz pomoć višestupanjske hidraulike čine crpke idealnim rješenjem za uske, duboke bunare. Opremljene tlačnim prekidačem uključujući prekostrujnu zaštitu i ekstra dugim kabelom za napajanje, crpke se također mogu koristiti za opskrbu servisnom vodom u kućanstvu.
BP Cistern pumpa dizajnirana je za korištenje u cisternama, bačvama ili širokim oknima bunara u vrtu. Uglavnom se koristi za zalijevanje vrta.
Baterijska pumpa za bačve
Praktično i ekonomično zalijevanje: fleksibilna baterijska pumpa za bačve olakšava korištenje prikupljene kišnice, a nema potrebe za posebnim dovodom vode ili struje.
Pumpe za bačve
Često postavljana pitanja o kućnim i vrtnim pumpama za podizanje tlaka (Booster pumpama)
Naše pumpe za povišenje tlaka imaju raspon snage motora između 400 i 1150 W. No koju biste vrtnu pumpu trebali kupiti? Bez obzira koliko uređaja želite spojiti u svom domu ili vrtu, Kärcher ima savršen model za svaki zahtjev. Ovdje možete pronaći odgovore naših Kärcher stručnjaka.
Pribor
Bez obzira radi li se o usisnoj ili tlačnoj strani, s pravom kombinacijom Kärcherovog visokokvalitetnog pribora, naše se pumpe mogu koristiti brzo, jednostavno i sigurno. Princip radijalnog brtvljenja dodataka PerfectConnect znači da se mogu izuzetno jednostavno sastaviti i nude vrlo pouzdano brtvljenje kako bi se osigurao rad bez problema.
Svestran i siguran
BP usisna crijeva mogu transportirati vodu s bilo kojeg mjesta - iz PE cijevi ili izravno iz "otvorenih izvora vode" kao što su na primjer spremnici za vodu.
Jednostavno spajanje
Koristeći Kärcher adaptere i spojeve, možete spojiti crijeva i pumpe sigurno i bez problema.
Optimalna zaštita
Filtri štite pumpe od prljavštine i začepljenja dok istovremeno osiguravaju nesmetani rad. Kärcher nudi pravi filter za svaku primjenu.
Savršeno opremljen
Odgovarajući dodaci, od zaštite od rada na suho do elektroničke tlačne sklopke, osiguravaju praktičan i siguran rad.
Na stranici proizvoda možete pronaći odgovarajući pribor za svoju pumpu.
Izračun kapaciteta pumpe
Kako odrediti prikladnu pumpu:
1. Nacrtajte funkcionalnu krivulju prikladnu za korišteno crijevo (1/2" ili 3/4") u dijagramu s krivuljama performansi pumpe. Počnite sa željenom visinom isporuke za vašu primjenu (u dijagramu primjera: 5 m).
2. Definirajte vrijednost potrošnje za vašu primjenu (u našem primjeru: 1000 l/h pri 2 bara). Da biste odredili radnu točku primjene, prvo definirajte početnu točku za vrijednost potrošnje na funkcionalnoj krivulji korištenog crijeva (pogledajte početne točke u primjeru).
3. Sada pretvorite radni tlak za vašu primjenu u visinu isporuke (1 bar = 10 m). Dodajte visinu isporuke svojoj početnoj točki i nacrtajte rezultirajuću radnu točku za vašu primjenu.
Krivulja performansi pumpe iznad radne točke pokazuje vam idealnu pumpu za vašu primjenu. U našem primjeru, BP 3 Home & Garden je prikladan kada se koristi crijevo od 3/4", a BP 5 Home & Garden kada se koristi crijevo od 1/2". Uvijek odaberite sljedeću najveću pumpu za više rezervi snage.
Svaki potrošač/primjena zahtijeva određenu radnu točku. Sljedeći primjeri za orijentaciju mogu se koristiti za izračun (podaci variraju ovisno o visini isporuke, presjeku cijevi/crijeva):
- Prskalica: oko 1000 l/h pri 2 bara (visina isporuke 20 m)
- Mlaznica: oko 750 l/h pri 2 bara (visina isporuke 20 m)
- Ispiranje WC-a: oko 400 l/h pri min. tlaku od 0,5 bara (idealno 1 bar [visina isporuke 10 m])
- Perilica rublja: oko 800 l/h pri min. tlaku od 0,5 bara (idealno 1 bar [visina isporuke 10 m])
Produljeno jamstvo
Ovdje možete produžiti jamstvo za svoje BP Garden, BP Home, BP Home & Garden i SP Dirt, SP Dual i SP Flat na 5 godina!