Baterijska pumpa za bačve

Praktično i ekološki prihvatljivo zalijevanje: koristite sakupljenu kišnicu iz otvora za vodu, ribnjaka ili IBC spremnika s fleksibilnom baterijskom pumpom za bačve- bez potrebe za slavinom, utičnicom ili kantom za zalijevanje.

Prednosti

Bez potrebe za priključkom za vodu

Baterijska pumpa za vodu je samodostatna: uređaj ne treba odvojeni priključak za vodu, nego umjesto toga koristi kišnicu iz bačve ili IBC spremnika. To znači da svoje cvijeće i gredice s povrćem možete zalijevati bez potrebe za priključkom na vodu.

Kärcher battery barrel pump, no need for a water connection

Bez potrebe za priključkom struje

Snažna baterija umjesto kabela: pumpa radi na baterije i ne treba joj napajanje. To omogućuje mnogo veću fleksibilnost: kod proizvoda s kabelom područje uporabe ograničeno je duljinom kabela. Suprotno tome, pumpa za vodu omogućuje bežično zalijevanje čak i na mjestima gdje nema napajanja.

Kärcher battery barrel pump, no need for a power supply

Prikladna

Učinkovitija, ergonomičnija, jednostavnija: u usporedbi s kantom za zalijevanje, pumpa za bačvu nudi znatno više pogodnosti. Prekidač je u ravnini s rubom bačve, tako da nema potrebe da se korisnik saginje. Nošenje teških kanti za zalijevanje također je prošlost jer se voda koristi izravno iz bačve i može se koristiti za zalijevanje preko vrtnog crijeva i vrtnih prskalica.

Watering with the battery barrel pump

Učinkovita

Pumpa također prolazi kroz uske otvore poput onih u IBC spremniku. Time se štedi vrijeme i voda jer se prikupljena kišnica može lako ponovno upotrijebiti.

Save water with the Kärcher battery barrel pump

Izvori vode

Baterijske pumpe za bačve idealne su za učinkovito zalijevanje gredica i cvijeća kišnicom iz bačve ili IBC posude. Moguća upotreba:

  • Bačva za kišnicu
  • Spremnik vode
  • IBC spremnik

 

Naglasci

Dosta vam je nošenja teške kante za zalijevanje gore- dolje po vrtu, ali nemate električnu utičnicu? Baterijska potopna pumpa BP 2.000-18 Barrel napravljena je za vas. Može raditi s bilo kojom Kärcher 18 V Battery Power baterijom, tako da možete koristiti alternativne izvore vode gdje god želite, štedeći vrijednu pitku vodu. Štedi vaša leđa, vaš novčanik i idealna je za male vrtove, vikendice, okućnice i svugdje gdje ima vode i žednih biljaka, a nema napajanja.

Značajke baterijske pumpe za bačvu

Kärcher: Barrel Pump

Odmah spremna za upotrebu

Baterijska pumpa za bačvu prikladna je alternativa kanti za zalijevanje i spremna je za korištenje u samo nekoliko koraka.

Kärcher: Barrel Pump - Variable hose position

Promjenjiv položaj crijeva

Sustav crijeva može se pričvrstiti na izvor vode u tri položaja.

Kärcher: Barrel Pump

Sigurnost i udobnost

Nosač baterijske jedinice postavljen je na vrh bačve za kišnicuu tako da ne može doći u dodir s vodom. Pumpa ima fleksibilnu montažu ruba cijevi kako bi se osiguralo sigurno držanje.

Kärcher: Barrel Pump - Hose guide

Vodilica crijeva

Vodilica crijeva na rubu bačve osigurava da vrtno crijevo nije savijeno ili oštećeno  rubom.

Kärcher: Barrel Pump - Battery Display

Praktična i štedi energiju

Zahvaljujući integriranom prekidaču na dodatku za rub bačve,baterijska pumpa može se uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Time se štedi energija.

Kärcher: Barrel Pump - transparent lid

Transparentnost je važna!

Prozirni poklopac preko zaslona znači da se razina baterije može očitati u bilo kojem trenutku.

Kärcher: Barrel Pump with ergonomic carrying handle

Inovativna i prikladna

Kärcher bežične pumpe za bačve opremljene su crijevom čija se duljina može podesiti i koje se može predfiltrirati.

Kärcher: Barrel Pump - Removable filter system

Sustav filtera koji se može ukloniti

Predfilter sprječava usisavanje čestica prljavštine, osiguravajući rad bez problema. Ako se predfilter zaprlja, može se očistiti u nekoliko jednostavnih koraka.

FAQ za baterijsku pumpu za bačve

Visina isporuke je do 20 m.

Protok pumpe BP 2.000-18 Barrel je do 2000 l/h.

Kabel od pumpe do držača baterije predviđen je za dubinu uranjanja do 1,8 m.

Baterijska pumpa za bačvu kompatibilna je sa svim 18 V Kärcher Battery Power i 18 V Kärcher Battery Power Plus baterijama.

18 V 2.5 Ah Kärcher Battery Power battery → max. 25 min

18 V 5.0 Ah Kärcher Battery Power battery → max. 50 min

The delivery height is up to 20 m.

The BP 2.000-18 Barrel can pump up to 2000 l/h.

The cable from the pump to the battery holder is designed for an immersion depth of up to 1.8 m.

The diameter of the BP 2.000-18 barrel is 100 mm. This allows the battery barrel pump to be used where there are small openings, such as with IBC containers.

The pump capacity is 2 bar.

A 1 m long hose is included in the scope of delivery. Optionally, this can be replaced by a longer hose system.

The battery barrel pump is compatible with all 18 V Kärcher Battery Power and 18 V Kärcher Battery Power Plus batteries.

18 V 2.5 Ah Kärcher Battery Power battery → max. 25 min

18 V 5.0 Ah Kärcher Battery Power battery → max. 50 min

Kärcher Battery Power baterijska platforma

Baterijska pumpa je proizvod u Kärcher Battery Power platformi za baterije od 18 V. Otkrijte cijeli asortiman proizvoda i pogledajte koji su drugi proizvodi kompatibilni s Vašom baterijom od 18 V.

18 V Battery Power

Ovdje možete pronaći sve uređaje iz 18 V Kärcher Battery Power baterijske platforme
UREĐAJI
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH