Baterijska pumpa za bačve
Praktično i ekološki prihvatljivo zalijevanje: koristite sakupljenu kišnicu iz otvora za vodu, ribnjaka ili IBC spremnika s fleksibilnom baterijskom pumpom za bačve- bez potrebe za slavinom, utičnicom ili kantom za zalijevanje.
Prednosti
Bez potrebe za priključkom za vodu
Baterijska pumpa za vodu je samodostatna: uređaj ne treba odvojeni priključak za vodu, nego umjesto toga koristi kišnicu iz bačve ili IBC spremnika. To znači da svoje cvijeće i gredice s povrćem možete zalijevati bez potrebe za priključkom na vodu.
Bez potrebe za priključkom struje
Snažna baterija umjesto kabela: pumpa radi na baterije i ne treba joj napajanje. To omogućuje mnogo veću fleksibilnost: kod proizvoda s kabelom područje uporabe ograničeno je duljinom kabela. Suprotno tome, pumpa za vodu omogućuje bežično zalijevanje čak i na mjestima gdje nema napajanja.
Prikladna
Učinkovitija, ergonomičnija, jednostavnija: u usporedbi s kantom za zalijevanje, pumpa za bačvu nudi znatno više pogodnosti. Prekidač je u ravnini s rubom bačve, tako da nema potrebe da se korisnik saginje. Nošenje teških kanti za zalijevanje također je prošlost jer se voda koristi izravno iz bačve i može se koristiti za zalijevanje preko vrtnog crijeva i vrtnih prskalica.
Učinkovita
Pumpa također prolazi kroz uske otvore poput onih u IBC spremniku. Time se štedi vrijeme i voda jer se prikupljena kišnica može lako ponovno upotrijebiti.
Izvori vode
Baterijske pumpe za bačve idealne su za učinkovito zalijevanje gredica i cvijeća kišnicom iz bačve ili IBC posude. Moguća upotreba:
- Bačva za kišnicu
- Spremnik vode
- IBC spremnik
Naglasci
Dosta vam je nošenja teške kante za zalijevanje gore- dolje po vrtu, ali nemate električnu utičnicu? Baterijska potopna pumpa BP 2.000-18 Barrel napravljena je za vas. Može raditi s bilo kojom Kärcher 18 V Battery Power baterijom, tako da možete koristiti alternativne izvore vode gdje god želite, štedeći vrijednu pitku vodu. Štedi vaša leđa, vaš novčanik i idealna je za male vrtove, vikendice, okućnice i svugdje gdje ima vode i žednih biljaka, a nema napajanja.
Značajke baterijske pumpe za bačvu
Odmah spremna za upotrebu
Baterijska pumpa za bačvu prikladna je alternativa kanti za zalijevanje i spremna je za korištenje u samo nekoliko koraka.
Promjenjiv položaj crijeva
Sustav crijeva može se pričvrstiti na izvor vode u tri položaja.
Sigurnost i udobnost
Nosač baterijske jedinice postavljen je na vrh bačve za kišnicuu tako da ne može doći u dodir s vodom. Pumpa ima fleksibilnu montažu ruba cijevi kako bi se osiguralo sigurno držanje.
Vodilica crijeva
Vodilica crijeva na rubu bačve osigurava da vrtno crijevo nije savijeno ili oštećeno rubom.
Praktična i štedi energiju
Zahvaljujući integriranom prekidaču na dodatku za rub bačve,baterijska pumpa može se uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Time se štedi energija.
Transparentnost je važna!
Prozirni poklopac preko zaslona znači da se razina baterije može očitati u bilo kojem trenutku.
Inovativna i prikladna
Kärcher bežične pumpe za bačve opremljene su crijevom čija se duljina može podesiti i koje se može predfiltrirati.
Sustav filtera koji se može ukloniti
Predfilter sprječava usisavanje čestica prljavštine, osiguravajući rad bez problema. Ako se predfilter zaprlja, može se očistiti u nekoliko jednostavnih koraka.
FAQ za baterijsku pumpu za bačve
Kärcher Battery Power baterijska platforma
Baterijska pumpa je proizvod u Kärcher Battery Power platformi za baterije od 18 V. Otkrijte cijeli asortiman proizvoda i pogledajte koji su drugi proizvodi kompatibilni s Vašom baterijom od 18 V.