Isušivanje vrtnog ribnjaka i premještanje biljaka

Prije čišćenja ribnjaka, potrebno je privremeno premjestiti biljke i životinje, uključujući ribe i žabe. Također, treba ispustiti vodu iz ribnjaka. Najbrži način za to je korištenje potopne pumpe za prljavu vodu, koja se postavlja na najdublju točku ribnjaka gdje se nakuplja prljavština. Nakon što se vrtni ribnjak isprazni, prvo je potrebno ukloniti mulj. Podloga, šljunak i veće kamenje mogu se zatim očistiti visokotlačnim čistačem. Treba paziti da se koristi ravni mlaz vode kako bi se izbjeglo oštećenje obloge ribnjaka.

Osobitu pozornost treba posvetiti čišćenju rubova ribnjaka jer se tu često nakuplja prljavština. Nakon čišćenja, prljava voda može se ispumpati pomoću potopne pumpe.

Sljedeći korak je pregled čiste obloge ribnjaka radi pukotina i curenja. Ako je potrebno, popravite je koristeći ostatke obloge i vodootporno PVC ljepilo.

Ako je sve u redu, biljke se vraćaju na svoja mjesta, a vrtni ribnjak se puni svježom vodom. Posebna pažnja potrebna je ako u ribnjaku žive ribe; one se moraju pažljivo premjestiti u privremene spremnike. Spremnici trebaju biti napunjeni vodom iz ribnjaka do otprilike jedne trećine, kako bi se ribama osigurali slični životni uvjeti. Biljke u ribnjaku također se tako štite od isušivanja. Nakon čišćenja, svježa voda ne smije se ulijevati prebrzo. To omogućuje ravnomjernu prilagodbu temperature i lakše taloženje suspendiranih tvari na dnu ribnjaka.