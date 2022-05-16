Vrtni ribnjaka: najbolji savjeti za čišćenje
Vrtni ribnjak privlači pažnju, ali ga morate redovito održavati i temeljito čistiti. Na kraju krajeva, biljkama i životinjama može ponuditi zdravo stanište samo ako se dobro održava. Uz ove savjete, čišćenje ribnjaka će zajamčeno uspjeti.
Vrtni ribnjak i čišćenje: kada i kako?
Vrtni ribnjak potrebno je temeljito očistiti najmanje dva puta godišnje: jednom u proljeće i ponovno na kraju jeseni.
U jesen, vrtni ribnjak se mora pripremiti za zimski period. Otpalo lišće, mrtvi biljni ostaci i kukci stvaraju organsku masu na dnu ribnjaka. Njihova razgradnja troši značajnu količinu kisika. Kada je vrtni ribnjak prekriven ledom, cirkulacija vode je smanjena te može doći do nedostatka kisika, što ugrožava veće životinje poput riba i žaba. Stoga je važno očistiti ribnjak prije zime, ukloniti mulj i osigurati zdrav ekosustav.
Nakon zime, na dnu ribnjaka ponovno se nakupljaju lišće i biljni ostaci, a nastaje i sloj blata. U proljeće je potrebno ispustiti vodu iz ribnjaka, očistiti dno i napuniti ga novom vodom. Ove aktivnosti osiguravaju optimalne uvjete za ribnjak tijekom ljetnih mjeseci.
Isušivanje vrtnog ribnjaka i premještanje biljaka
Prije čišćenja ribnjaka, potrebno je privremeno premjestiti biljke i životinje, uključujući ribe i žabe. Također, treba ispustiti vodu iz ribnjaka. Najbrži način za to je korištenje potopne pumpe za prljavu vodu, koja se postavlja na najdublju točku ribnjaka gdje se nakuplja prljavština. Nakon što se vrtni ribnjak isprazni, prvo je potrebno ukloniti mulj. Podloga, šljunak i veće kamenje mogu se zatim očistiti visokotlačnim čistačem. Treba paziti da se koristi ravni mlaz vode kako bi se izbjeglo oštećenje obloge ribnjaka.
Osobitu pozornost treba posvetiti čišćenju rubova ribnjaka jer se tu često nakuplja prljavština. Nakon čišćenja, prljava voda može se ispumpati pomoću potopne pumpe.
Sljedeći korak je pregled čiste obloge ribnjaka radi pukotina i curenja. Ako je potrebno, popravite je koristeći ostatke obloge i vodootporno PVC ljepilo.
Ako je sve u redu, biljke se vraćaju na svoja mjesta, a vrtni ribnjak se puni svježom vodom. Posebna pažnja potrebna je ako u ribnjaku žive ribe; one se moraju pažljivo premjestiti u privremene spremnike. Spremnici trebaju biti napunjeni vodom iz ribnjaka do otprilike jedne trećine, kako bi se ribama osigurali slični životni uvjeti. Biljke u ribnjaku također se tako štite od isušivanja. Nakon čišćenja, svježa voda ne smije se ulijevati prebrzo. To omogućuje ravnomjernu prilagodbu temperature i lakše taloženje suspendiranih tvari na dnu ribnjaka.
Savjet: korištenje mulja kao gnojiva
Preporučuje se korištenje specijaliziranih usisavača za blato ili višenamjenskih usisavača za uklanjanje viška vode i bioloških ostataka, poput lišća i peludi, iz vrtnog jezera. Dio ostataka može ostati u jezeru kako bi se potaknula njegova prirodna regeneracija. Usisani mulj, nakon sušenja, može se učinkovito iskoristiti kao gnojivo za vrtne gredice, čime se dodatno obogaćuje tlo i podržava rast biljaka
Zaštita osjetljivih biljaka i riba tijekom zime
Osjetljive biljke poput vodenih zumbula i lotosa trebaju biti zaštićene od mraza tijekom zime. Nakon čišćenja u jesen, ne vraćajte ih u vrtni ribnjak. Umjesto toga, smjestite ih u vodu u kanti unutar kuće ili šupe, a ponovno ih izvadite tek u proljeće.
Kada su u vrtnom ribnjaku prisutne ribe, važno je spriječiti potpuno smrzavanje ribnjaka tijekom zime. Naime, plinovi koji se razvijaju na dnu ribnjaka trebaju imati mogućnost izlaska. To će spriječiti trovanje riba i osigurati dovoljno kisika u vodi. Postoje razne metode za održavanje izmjene plinova. To uključuje sadnju biljaka s dugim stabljikama ili korištenje odmrzivača od polistirena.
Priprema tehnologije za zimsku sezonu
Kako bi se izbjegla oštećenja od smrzavanja, važno je ukloniti pumpe za vodu iz ribnjaka tijekom zime. Mraz može ozbiljno oštetiti opremu, uključujući visokotlačne čistače. Nakon što završite s čišćenjem ribnjaka, preostalu vodu iz pumpe i crijeva treba ispustiti. Crijevo za vodu također treba ukloniti kako bi se prekinuo dovod vode.
Za dodatnu zaštitu, kratko aktivirajte pištolj visokotlačnog čistača (30 sekundi). To će osloboditi tlak i preostalu vodu iz sustava. Pravilno pripremljeni uređaji mogu sigurno prezimiti ako se pohrane na zaštićenom mjestu. To će osigurati njihovu funkcionalnost za proljetno čišćenje. Preporučuje se skladištenje visokotlačnih čistača na suhom i toplom mjestu kako bi se izbjegla oštećenja.
Vrtni ribnjak i njegovo održavanje
Kako biste osigurali da vaš vrtni ribnjak tijekom cijele godine zadrži estetski izgled, važno je redovito održavati njegovu čistoću. Uklanjanje otpalog lišća, vidljivih algi na površini vode i odumrlih dijelova biljaka može se jednostavno obaviti mrežom. Također, postavljanje mreže iznad ribnjaka može pomoći u zaštiti od lišća koje pada s obližnjeg drveća tijekom jeseni.
Vrtni ribnjak i alge
Za učinkovito upravljanje ribnjakom ključno je spriječiti stvaranje algi. Ključni faktor u nastanku algi je sadržaj hranjivih tvari u vodi, što se može odrediti jednostavnim testom pH. Idealna pH vrijednost za ribnjake iznosi između 6,8 i 8,2. Vrijednosti iznad tog raspona ukazuju na alkalne uvjete. To može povećati hranjive tvari i dovesti do prekomjernog rasta algi.
Važno je osigurati da ribnjak ne bude previše izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti jer toplina potiče rast algi. Također, preporučuje se koristiti vodene biljke. One će pomoći u održavanju ravnoteže ekosustava jer apsorbiraju hranjive tvari za rast algi. Redovito orezivanje ovih biljaka dodatno će smanjiti dostupnost hranjivih tvari algama. Osim biljaka, možete koristiti i sredstvo protiv algi u ribnjacima.
Općenito, manji ribnjaci zahtijevaju više održavanja od većih. Zbog manje dubine i volumena vode, manji ribnjaci stvaraju veću biomasu u uskom prostoru. Također, veće vodene površine sporije se zagrijavaju tijekom ljeta, što smanjuje sadržaj hranjivih tvari i usporava rast algi. Stoga, veći ribnjaci obično zahtijevaju manje napora u održavanju.