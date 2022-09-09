Najučinkovitiji način za čišćenje opreme za kampiranje u pokretu

Oprema za kampiranje prirodno se zaprlja s vremenom. Ne morate biti na planinarenju po kiši da biste završili s prljavom opremom. Potrepštine za kampiranje treba oprati nakon upotrebe, a sklopive stolice i bicikle također treba očistiti.

Oni koji ljetuju na moru i vole surfati, vjerojatno znaju da odijela i daske treba isprati. To je važno kako bi se uklonili ostatci slane vode i pijeska. Time se osigurava dugovječnost.

Ovo pravilo vrijedi za svu kamping opremu. Najbolje je očistiti stvari odmah nakon upotrebe. Nemojte čekati do sljedećeg korištenja. Oprema za čišćenje treba biti na istom mjestu, tako da vam uvijek bude pri ruci.

Za kampiranje trebate imati četku, spužve, kantu, posudu za zalijevanje, crijevo, metlu i sredstvo za pranje posuđa. Također možete imati i druga sredstva za čišćenje.