Učinkovito čišćenje opreme za kampiranje
Zgrabite obitelj i kućnog ljubimca, te krenite u prirodu u svom kamperu! Bilo da je riječ o vikend putovanju ili pažljivo planiranom odmoru, sljedeća avantura u prirodi sigurno dolazi. Kako bi sve bilo čisto kao kod kuće, opremu za kampiranje treba redovito čistiti. Donosimo korisne savjete o čišćenju opreme, planinarskih cipela, bicikla i dr.
Najučinkovitiji način za čišćenje opreme za kampiranje u pokretu
Oprema za kampiranje prirodno se zaprlja s vremenom. Ne morate biti na planinarenju po kiši da biste završili s prljavom opremom. Potrepštine za kampiranje treba oprati nakon upotrebe, a sklopive stolice i bicikle također treba očistiti.
Oni koji ljetuju na moru i vole surfati, vjerojatno znaju da odijela i daske treba isprati. To je važno kako bi se uklonili ostatci slane vode i pijeska. Time se osigurava dugovječnost.
Ovo pravilo vrijedi za svu kamping opremu. Najbolje je očistiti stvari odmah nakon upotrebe. Nemojte čekati do sljedećeg korištenja. Oprema za čišćenje treba biti na istom mjestu, tako da vam uvijek bude pri ruci.
Za kampiranje trebate imati četku, spužve, kantu, posudu za zalijevanje, crijevo, metlu i sredstvo za pranje posuđa. Također možete imati i druga sredstva za čišćenje.
Kako očistiti vaš šator, posuđe i stolice?
Čišćenje tende kampera: Kada skinete tendu, dobro je istresite i pažljivo zapakirajte na suho. Ako se na tendi ili šatoru nakupila pelud ili labava prljavština, pažljivo je uklonite mekom ručnom metlom. Izbjegavajte sredstva za čišćenje kako biste zaštitili premaz tende ili šatora. Usput, ako češće čistite tendu ili šator, dulje ćete uživati u njegovom vodootpornom premazu. Prljavština uzrokovana vremenskim prilikama smanjuje učinkovitost vodonepropusnog premaza.
Dobar pokazatelj treba li šator ili tendu impregnirati jest namočiti ih vrtnim crijevom ili kantom vode. Ako se voda podiže, šator je i dalje vodootporan.
Pranje posuđa za kampiranje: Često nemate luksuz perilice posuđa u većini kampova ili tijekom putovanja. Kamperi i mobilne kućice obično su opremljeni spremnikom za pitku vodu i sudoperom, tako da se tanjuri, lonci i šalice mogu prati ručno. Za čišćenje unutrašnjosti, bolje je suđe prati vani u posudi s mlakom vodom. Za to su prikladni spužva, četka i tekućina za pranje posuđa. Naravno, možete koristiti i crijevo za vodu, posebno ako je osušenu hranu teško ukloniti. Kampisti preporučuju: prokuhajte vodu, stavite malo limunske kiseline i njome prelijte prljavo posuđe. Ostavite da se namače nekoliko minuta, a zatim temeljito obrišite krpom.
Čišćenje stolica za kampiranje: Aluminijske i plastične stolice za kampiranje prilično je lako očistiti. Obično ih je dovoljno prebrisati vlažnom krpom s malo sredstva za pranje posuđa. Za tvrdokornu prljavštinu najbolje je koristiti crijevo za vodu s pištoljem za prskanje. Alternativno, zaprljanu površinu možete oprati srednjetlačnim čistačem. Univerzalno sredstvo za čišćenje rasporedite bocom s raspršivačem ili uz pomoć mlaznice za pjenu i srednjetlačnog čistača. Nakon toga sve isperite čistom vodom. Na kraju temeljito obrišite očišćene površine suhom krpom kako biste spriječili mrlje od vode.
Ako ne želite trošiti vrijeme na čišćenje opreme za kampiranje, jednostavno uzmite visokotlačni čistač. On brzo i učinkovito čisti opremu. Međutim, ako ste na putu i nemate pristup struji, kampisti preporučuju baterijski visokotlačni čistač. On se može koristiti sa usisnim crijevom ili prijenosnim čistačem s integriranom baterijom i spremnikom za vodu. Uz ova mobilna rješenja za čišćenje, čišćenje opreme za kampiranje postaje lako!
Kako ponovno očistiti planinarske cipele, bicikl i dasku za surfanje dok ste na putu?
Čiste cipele za planinarenje: Da bi užitak u visokokvalitetnim cipelama trajao, potrebno ih je temeljito čišćenje opreme za kampiranje nakon svake uporabe. Prvo uklonite grubu prljavštinu. Za poliesterske cipele obično je dovoljno olabaviti prljavštinu spužvom, vodom i malo sapunice. Za kožne cipele preporuča se korištenje tvrđe četke.
Ako su cipele jako prljave, možete ih očistiti crijevom za vodu ili mobilnim niskotlačnim čistačem s četkom. Prije čišćenja uklonite vezice i uloške. Zatim operite unutrašnjost cipele vodom i sapunom. Nakon toga, isperite unutrašnjost, a po potrebi i vanjsku stranu, čistom vodom dok ne uklonite svu prljavštinu i deterdžent. Za sušenje napunite cipele novinama i nemojte ih stavljati izravno na sunce ili ispod grijalice jer bi to moglo oštetiti materijal. Za zaštitu i dulje održavanje čistoće, koristite vosak za cipele.
Očistite svoj bicikl: Nakon duge vožnje biciklom kroz šumu i polja, normalno je da vaš bicikl bude prljav. Kako biste spriječili hrđu i osigurali dobar rad mjenjača i kočnica, najbolje je očistiti sve komponente odmah nakon vožnje. To zahtijeva kantu vode i dvije spužve. Prvo, jednom spužvom očistite okvir, a posebnom spužvom očistite ostale komponente. Time ćete spriječiti da ostaci voska ili ulja dođu u kontakt s okvirom. Za učinkovito čišćenje, najbolje je koristiti posebno sredstvo za čišćenje bicikala.
Nakon ispiranja i čišćenja svih komponenti, uzmite kantu vode ili vrtno crijevo da isperete bicikl. To je posebno jednostavno s prijenosnim čistačem. Kod kuće možete posvetiti malo više vremena temeljitom čišćenju bicikla, na primjer, visokotlačnim čistačem.
Očistite dasku za surfanje i odijelo: Nakon plivanja ili surfanja u moru, temeljito očistite odijelo i dasku za surfanje. Riješite se ostataka pijeska i slane vode jer oboje mogu oštetiti materijal. Premaz odijela posebno može postati lomljiv zbog soli. Dasku za surfanje i odijelo možete nakratko poprskati vrtnim crijevom. Međutim, ako ste na putu, često nemate tu mogućnost. U tom slučaju, prijenosni niskotlačni čistač dobra je opcija.
Kako biste osušili odijelo, okrenite ga naopako, iako se to obično događa automatski kad ga skinete. Osim toga, odijelo se nikada ne smije sušiti na izravnom suncu, jer bi se neoprenski materijal mogao oštetiti toplinom i UV zrakama. Pobrinite se da pronađete sjenovito mjesto.
Kampiranje sa psom? Savjeti za pranje četveronožnog prijatelja
Odlazak u duge šetnje omiljena je aktivnost većini pasa. Njihove šape i krzno, koja se prljaju u procesu, im ne smetaju. Kako ne bi zaprljali prtljažnik automobila ili unutrašnjost kampera, vlasnici pasa trebali bi im očistiti šape, a po potrebi i krzno. Prljavština se posebno voli nakupljati ispod šapa. Mogu se nježno očistiti s malo tople vode i mekom četkom.
Savjet
Uz dodatnu kutiju za kućne ljubimce, vaš prijenosni čistač postaje idealan za čišćenje voljenog četveronožnog prijatelja, čak i kada ste na putu. Set sadrži konusnu mlaznicu, posebno razvijenu za pse, koja pruža ugodan, mekan mlaz tuša za pranje krzna i šapa. Osim toga, set uključuje četku za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s krzna i posebno upijajući ručnik od mikrovlakana za sušenje.