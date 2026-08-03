FJ 24 mlaznica za pjenu
FJ 24 Ručni pjenasti mlaz za raspršivanje deterdženata za dom i vrt s modelima KHB i OC 6-18.
Povremeno je potrebno više od vode da bi se postigli stvarno čisti rezultati. FJ 24 pjenasti mlaz to čini bez napora. Jednostavno napunite spremnik od 0,3 litre deterdžentom za dom i vrt, pričvrstite mlaz pjene na nastavak i krenite: s vrlo učinkovitom pjenom i promjenjivom razinom mlaza, odabranom okretanjem kotačića, čišćenje je upravo postalo puno lakše. Pomoću isprobanog i testiranog sustava Quick Connect, mlaz pjene može se odvojiti od produžne cijevi samo jednom rukom, spreman za prebacivanje na drugi dodatak. Pjenasti mlaz FJ 24 prikladan je za modele KHB i OC 6-18, ali ne i za visokotlačne perače klase K 2 do K 7.
Značajke i prednosti
Spremnik zapremine 0,3 l
- U spremniku ima dovoljno sredstva za čišćenje za jedno punjenje akumulatorske baterije.
Jednostavna promjena različitih sredstava za čišćenje
- Vrlo jednostavno čišćenje s odgovarajućim sredstvom za čišćenje Kärcher.
Snažna pjena
- Lako čišćenje svih površina.
Transparentni spremnik za sredstvo za čišćenje
- Sadržaj spremnika uvijek je vidljiv.
Namjestiv kut prskanja
- Omogućuje ugodan rad na okomitim i vodoravnim površinama.
Quick Connect priključak
- Jednostavna promjena pribora zahvaljujući dokazanom sustavu Quick Connect.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|205 x 93 x 132
Područja primjene
- Balkon
- Žardinjere
- Tekla za cvijeće
- Bicikli
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni ukrasi
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Kante za smeće
- Rolete/rolo zavjese
Pribor
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