FJ 24 mlaznica za pjenu

FJ 24 Ručni pjenasti mlaz za raspršivanje deterdženata za dom i vrt s modelima KHB i OC 6-18.

Povremeno je potrebno više od vode da bi se postigli stvarno čisti rezultati. FJ 24 pjenasti mlaz to čini bez napora. Jednostavno napunite spremnik od 0,3 litre deterdžentom za dom i vrt, pričvrstite mlaz pjene na nastavak i krenite: s vrlo učinkovitom pjenom i promjenjivom razinom mlaza, odabranom okretanjem kotačića, čišćenje je upravo postalo puno lakše. Pomoću isprobanog i testiranog sustava Quick Connect, mlaz pjene može se odvojiti od produžne cijevi samo jednom rukom, spreman za prebacivanje na drugi dodatak. Pjenasti mlaz FJ 24 prikladan je za modele KHB i OC 6-18, ali ne i za visokotlačne perače klase K 2 do K 7.

Značajke i prednosti
Spremnik zapremine 0,3 l
  • U spremniku ima dovoljno sredstva za čišćenje za jedno punjenje akumulatorske baterije.
Jednostavna promjena različitih sredstava za čišćenje
  • Vrlo jednostavno čišćenje s odgovarajućim sredstvom za čišćenje Kärcher.
Snažna pjena
  • Lako čišćenje svih površina.
Transparentni spremnik za sredstvo za čišćenje
  • Sadržaj spremnika uvijek je vidljiv.
Namjestiv kut prskanja
  • Omogućuje ugodan rad na okomitim i vodoravnim površinama.
Quick Connect priključak
  • Jednostavna promjena pribora zahvaljujući dokazanom sustavu Quick Connect.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 205 x 93 x 132
Područja primjene
  • Balkon
  • Žardinjere
  • Tekla za cvijeće
  • Bicikli
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni ukrasi
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Kante za smeće
  • Rolete/rolo zavjese
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