Povremeno je potrebno više od vode da bi se postigli stvarno čisti rezultati. FJ 24 pjenasti mlaz to čini bez napora. Jednostavno napunite spremnik od 0,3 litre deterdžentom za dom i vrt, pričvrstite mlaz pjene na nastavak i krenite: s vrlo učinkovitom pjenom i promjenjivom razinom mlaza, odabranom okretanjem kotačića, čišćenje je upravo postalo puno lakše. Pomoću isprobanog i testiranog sustava Quick Connect, mlaz pjene može se odvojiti od produžne cijevi samo jednom rukom, spreman za prebacivanje na drugi dodatak. Pjenasti mlaz FJ 24 prikladan je za modele KHB i OC 6-18, ali ne i za visokotlačne perače klase K 2 do K 7.