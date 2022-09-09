Savjeti za čišćenje kampera
Kamperi su simbol slobode. Oni vam omogućuju krov nad glavom na odmoru i potpunu fleksibilnost. No, kao i automobili, kamperi zahtijevaju redovito čišćenje. Prašina, kiša, lišće, insekti i svakodnevno korištenje ostavljaju tragove. Donosimo korisne savjete za čišćenje kamp prikolice ili kampera.
Zašto je važno čišćenje kampera?
Razlozi za čišćenje kampera su očiti. Prvo, to je pitanje estetike i udobnosti, posebno u interijeru. Drugi razlog je sigurnost na cesti. Prljavi retrovizori i vjetrobranska stakla smanjuju vidljivost i mogu biti opasni. Redovito čišćenje također pomaže očuvanju vrijednosti kampera. Preporučuje se temeljito čišćenje barem dva puta godišnje. Idealno je u jesen, kad se kamperi spremaju za zimu, te u proljeće, prije prvih putovanja. Također, uklonite tragove prošlog odmora, izvana i iznutra, osobito nakon dužih putovanja. Prozore i ogledala treba čistiti prije svakog putovanja ako su prljavi.
Gdje biste trebali prati i čistiti kamper?
Kada je riječ o čišćenju kampera, prvo treba razmisliti o mjestu pranja. Pranje nije dopušteno svugdje, pa ni na vašem posjedu. Štetna sredstva za čišćenje mogu zagađivati okoliš. Zbog toga mnoge lokacije zabranjuju pranje vozila na privatnim parcelama. Najbolje je očistiti kamper u specijaliziranoj autopraonici.
Samoposlužna područja, poput Kärcher Clean Parks, idealna su za čišćenje kampera. Ta mjesta nude više prostora, pa kamper može stati ispod praonice visoke preko 2 metra. Prije pranja, provjerite i isperite četke. Prljave čestice mogu ogrebati osjetljive površine.
Za one koji ne žele čistiti sami, autopraonice za kamione i autobuse također su opcija. Međutim, važno je unaprijed provjeriti je li takva praonica pogodna za kamp prikolice. Također, obavezno pročitajte upute proizvođača, jer nisu sva vozila pogodna za autopraonice. Posebno treba paziti na prozore, brtve i krovnu konstrukciju.
Koraci u čišćenju kampera
Kada čistite kamper ili kamp prikolicu, obavezno obratite pažnju na vanjski dio, tende, unutrašnjost i spremnike za vodu. Slijedeći ove savjete, čišćenje možete obaviti brzo i jednostavno.
Nakon što pronađete prikladno mjesto za čišćenje i vrijeme vam posluži, možete krenuti. Prvo očistite krov, zatim stranice, a na kraju naplatke. Bočnu stranu kampera uvijek čistite odozdo prema gore. To vam omogućuje da jasno vidite koja su područja već očišćena, pogotovo kada koristite sredstva za čišćenje.
Za čišćenje kampera možete koristiti sljedeće alate:
- auto šampon, Ultra Foam Cleaner li posebno sredstvo za kampere (sredstva ne smiju sadržavati abrazivne sastojke)
- odstranjivač insekata
- čistač naplataka i četka
- sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla i akrilno sredstvo za čišćenje
- četka za pranje i visokotlačni čistač; alternativno, vrtno crijevo
- ako je potrebno, teleskopska mlaznica
- topla voda
- spužva ili krpa
- krpa od mikrovlakana
- dezinfekcijsko sredstvo
- sredstvo za uklanjanje kamenca
Najbrži način za čišćenje vanjskog dijela vašeg kampera je visokotlačni čistač i auto šampon. Ako želite čistiti krov visokotlačnim čistačem, nemojte stajati na njemu ni koristiti ljestve. Postoji opasnost da se ljestve prevrnu zbog snažnog mlaza vode. Najsigurniji način je raditi s tla pomoću teleskopske mlazne cijevi. U nekim praonicama postoje skele koje pomažu u sigurnom čišćenju visokih vozila.
Kod čišćenja visokim pritiskom, važno je koristiti što blaži mlaz vode i održavati minimalni razmak od 30 cm. Dekor, ventilacijske rešetke i brtve treba čistiti odvojeno. Za zaštitu zračnih kanala hladnjaka preporučuje se postavljanje zimskih navlaka prije pranja.
Ako su na raspolaganju samo ljestve, koristite pjenušavo sredstvo za čišćenje. Krov i bočne stijenke namočite pjenastim sredstvom za čišćenje pomoću meke četke za pranje, a zatim isperite crijevom. Brtve treba izbjegavati i tretirati ih glicerinom ili talkom.
Za pranje prozora na vozilu najbolje je koristiti sredstvo za čišćenje autostakala. Jednostavno ga poprskajte i razmažite čistom krpom od mikrovlakana. Prozori stambenih prostorija obično su od akrila ili plastike. Za njih postoje posebna sredstva za čišćenje akrila, ali se mogu čistiti i s octom. Nemojte koristiti četku jer bi mogli izgrebati površinu. Za rezultat bez tragova, isperite prozore vodom i obrišite suhom krpom od jelenske kože ili kuhinjskim ručnikom.
Savjet
Ako se ostaci insekata zalijepe za prozore, prednja svjetla ili krov kampera, očistite ih sredstvom za uklanjanje insekata. Nakon toga, isperite područja visokotlačnim čistačem ili crijevom.
Utori kotača i naplatci također se mogu čistiti visokotlačnim čistačem. Za teško dostupna područja, poput udubljenja kotača, koristite Vario Power mlaznica sa zglobom od 360° može se pričvrstiti na tlačni čistač. Za čišćenje naplataka preporučuje se sredstvo za čišćenje naplataka ili mješavina mlake vode i octa. Za tvrdokornu prljavštinu, koristite četku za pranje naplataka .
Savjet
Čišćenje kampera ili kamp prikolice najbolje je obaviti u suhim danima. Međutim, izbjegavajte jaku sunčevu svjetlost jer će proizvodi za čišćenje prebrzo osušiti, ostavljajući mrlje. Zbog toga je najbolje očistiti jednu stranu kampera prije nego što prijeđete na sljedeću.
Čišćenje spremnika za vodu i tende
Spremnici za vodu u kamperu mogu postati staništa mikroorganizama, pa je važno redovito ih čistiti. Uz uklanjanje kamenca, potrebno je ukloniti i biofilm u kojem se talože bakterije. Preporučuje se čišćenje barem jednom godišnje, idealno prije i poslije sezone kampiranja. Prvo sterilizirajte, zatim dezinficirajte. Uklonite kamenac i temeljito isperite spremnike prema uputama na proizvodu.
Tende također zahtijevaju redovito čišćenje. Za normalnu kontaminaciju dovoljno je koristiti toplu vodu s četkom, krpom ili spužvom. Ako je prljavština tvrdokornija, upotrijebite mlaku vodu s sapunom ili sredstvom za pranje posuđa. Tkaninu osušite na zraku prije nego što je ponovno smotate ili spremite.
Nakon vanjskog čišćenja, usmjerite pozornost na unutrašnjost. Prije čišćenja uklonite pokretne predmete i sortiranjem oslobodite prostor.
Za unutrašnje čišćenje koristite sljedeće alate:
- mlaku vodu
- spužvu i krpu
- sredstvo za čišćenje
- usisavač
- parni čistač
- po potrebi, usisavač za pranje tepiha ili sredstvo za uklanjanje mrlja
Pri čišćenju unutrašnjosti kampera važno je štedljivo koristiti vodu. Zbog specifičnog dizajna, prekomjerna vlaga može brzo uzrokovati plijesan, a u najgorem slučaju i oštetiti podvozje. Ostatke vode uvijek treba odmah obrisati. Također, preporučuje se čišćenje s otvorenim prozorima kako bi se vlaga lakše osušila i izašla iz prostora.
Za čišćenje presvlaka, madraca i tepiha, usisajte ih usisavačem ili usisavačem za mokro i suho usisavanje, a zatim ih ostavite da se osuše na zraku dok čistite. Za jače mrlje može se koristiti sredstvo za čišćenje tepiha. Alternativno, mrlje možete očistiti posebnim sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje unutrašnjosti prozora, slijedite iste korake kao i prethodno navedene. Koristite odgovarajuće proizvode za staklene i plastične prozore.
Zatim, temeljito usisajte cijeli prostor. Osim poda, očistite i ormare, skladišne prostore, pretince i ladice. Obrišite vlažnom krpom, a po želji dodajte blago višenamjensko sredstvo za čišćenje. Budite oprezni s pjenastim sredstvima jer mogu oštetiti površine.
Za čišćenje hladnjaka, prvo izvadite police i operite ih sredstvom za pranje posuđa i toplom vodom. Zatim obrišite stražnju stijenku hladnjaka čistom krpom. Da biste spriječili plijesan, ostavite vrata hladnjaka otvorena kada ga ne koristite, primjerice zimi.
Na kraju, obratite pažnju na kuhinjski pult i štednjak. Podignite rešetku i poklopce plamenika na plinskom štednjaku kako biste uklonili onečišćenje s malo tople vode. Ostatke kamenca u kuhinjskom dijelu uklonite octom, kao i začepljene odvode. Mrlje od kore i ostatke masnoće na ploči za kuhanje možete ukloniti parnim čistačem.
Savjet
Ako se kamper ne koristi tijekom zime, unutra treba staviti odvlaživač zraka. To će spriječiti nakupljanje vlage.