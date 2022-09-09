Gdje biste trebali prati i čistiti kamper?

Kada je riječ o čišćenju kampera, prvo treba razmisliti o mjestu pranja. Pranje nije dopušteno svugdje, pa ni na vašem posjedu. Štetna sredstva za čišćenje mogu zagađivati okoliš. Zbog toga mnoge lokacije zabranjuju pranje vozila na privatnim parcelama. Najbolje je očistiti kamper u specijaliziranoj autopraonici.

Samoposlužna područja, poput Kärcher Clean Parks, idealna su za čišćenje kampera. Ta mjesta nude više prostora, pa kamper može stati ispod praonice visoke preko 2 metra. Prije pranja, provjerite i isperite četke. Prljave čestice mogu ogrebati osjetljive površine.

Za one koji ne žele čistiti sami, autopraonice za kamione i autobuse također su opcija. Međutim, važno je unaprijed provjeriti je li takva praonica pogodna za kamp prikolice. Također, obavezno pročitajte upute proizvođača, jer nisu sva vozila pogodna za autopraonice. Posebno treba paziti na prozore, brtve i krovnu konstrukciju.