Pravilno održavanje roštilja za dugotrajnu upotrebu
Ljeto donosi brojne prilike za okupljanje s obitelji i prijateljima, a roštiljanje na otvorenom često je središnji dio tih događanja. Bilo da uživate u plinskom, inox ili električnom, pravilno čišćenje roštilja ključno je za osiguranje njihove dugovječnosti i učinkovitosti. Uz naše praktične savjete, proces čišćenja postat će brz i jednostavan, omogućujući vam da se više posvetite uživanju u druženjima i ukusnim obrocima.
Zašto je redovito čišćenje roštilja važno?
Redovito čišćenje roštilja ključno je za sigurnu i učinkovitu pripremu hrane. Održavanjem čiste opreme osiguravate da je roštilj uvijek spreman za korištenje, što doprinosi optimalnom pečenju. Učestalost čišćenja unutarnjih i vanjskih dijelova roštilja ovisi o učestalosti korištenja i razini zaprljanosti.
Preporučuje se održavati srednju razinu čistoće redovito. Temeljito čišćenje, uključujući upotrebu parnog čistača, preporučuje se jednom ili dvaput godišnje. Idealno je to učiniti na početku i na kraju sezone roštiljanja. Redovito održavanje ne samo da produžava životni vijek roštilja, već također poboljšava okus i kvalitetu pripremljene hrane.
Savjet
Prije prve upotrebe novog roštilja, preporučuje se zagrijavanje na visokoj temperaturi, barem 30 minuta. Ovaj postupak uklanja ostatke materijala iz proizvodnje, uključujući ulje. Tako osigurava optimalne uvjete za daljnju upotrebu.
Čišćenje roštilja prije ili poslije upotrebe?
Preporučuje se redovito čišćenje roštilja prije svake upotrebe kako bi se osigurala higijena i spriječilo nakupljanje nečistoća. Postupak uključuje zagrijavanje roštilja na visokoj temperaturi tijekom 15 minuta, nakon čega slijedi čišćenje rešetke četkom za roštilj. Ova metoda učinkovito uklanja ostatke hrane i hrđu, te smanjuje rizik od bakterija. Prskajte rešetku s malo spreja protiv lijepljenja prije stavljanja hrane. To dodatno smanjuje mogućnost lijepljenja.
Tijekom pečenja, za smanjenje masnoće i ostataka možete koristiti umjerene količine marinada i umaka, što će smanjiti kapanje na roštilju. Aluminijske posude za sakupljanje tekućina mogu spriječiti nakupljanje masnoća na rešetki, ispod roštilja ili u uskim otvorima. Također, preporučuje se 'neizravno pečenje', posebno na drvenim roštiljima. U tom slučaju, aluminijska posuda se stavlja u sredinu donje razine, a ugljen se raspoređuje lijevo i desno od posude.
Nakon upotrebe, zagrijte roštilj na visokoj temperaturi s zatvorenim poklopcem kako biste spalili ostatke. Za čišćenje teško dostupnih dijelova koristite žičanu četku, odabirući jednostranu, dvostranu ili trostranu, ovisno o dizajnu vašeg roštilja. Ne zaboravite isprazniti posude za kapanje nakon svake upotrebe ili ih reciklirati.
Čišćenje roštilja parnim čistačem
Za temeljito čišćenje površina od nehrđajućeg čelika, uključujući poklopac roštilja, bočne ploče i kontrolne elemente, preporučuje se korištenje parnog čistača. Postupak započnite parnim čistačem opremljenim četkom kako biste naparili sve površine. Nakon toga, ponovite čišćenje krpom od mikrovlakana, čisteći sve površine snagom pare. Ovaj proces učinkovito otapa masnoću i ostatke hrane, koji se potom mogu lako ukloniti krpom.
Za manje naslage masnoće, koristite mlaku vodu, sredstvo za pranje posuđa i krpu od mikrovlakana. Također, specijalizirane trgovine nude sredstva za čišćenje roštilja koja su učinkovita u otapanju masnoće.
U slučaju jače prljavštine na teško dostupnim mjestima, kao što su ploče za roštilj od lijevanog željeza ili rešetkaste police od nehrđajućeg čelika, kombinirajte parni čistač s malom mesinganom četkom. Za emajlirane rešetke preporučuje se korištenje plastičnih četkica. Očistite tvrdokornu prljavštinu četkom uz dodatak pare, a zatim obrišite opuštenu prljavštinu starom krpom. Ako je roštilj integriran u vanjsku kuhinju, parni čistač može se koristiti i za uklanjanje masnoće i ostataka hrane s radnih površina.
Savjet
Kada koristite parni čistač za čišćenje roštilja, pazite na kapljice vode. Mogu izazvati mrlje na podovima, kamenim pločama ili drvenim površinama.
Preporučujemo da unaprijed zaštitite prostor ispod roštilja korištenjem folije ili novina. Također, razmislite o kupnji posebnih prostirki za višekratnu upotrebu. One su dizajnirane da štite površine ispod roštilja od masnoće, ostataka hrane i vremenskih uvjeta. Slijedeći ove savjete, osigurat ćete da će ploče vaše terase ostati čiste i uredne, čak i u slučaju nepredviđenih situacija.
Čišćenje roštilja na ugljen usisivačem za pepeo
Tijekom uporabe, masnoća se nakuplja u kotlu i poklopcu roštilja na drveni ugljen. Ove nečistoće moguće je učinkovito ukloniti parnim čistačem ili specijaliziranim sredstvima za otapanje masnoća.
Uz masnoću, roštiljanje na ugljenu stvara i ostatke pepela u posudi. Nakon gašenja žeravice, važno je ostaviti ugljen da se hladi najmanje 12 sati. Sljedećeg dana, pepeo se može lako ukloniti usisavačem za pepeo. Otpaci se zbrinjavaju u kanti za prljavštinu. Time se smanjuje rizik od kontakta s nečistoćom.
Savjet: pravilno skladištite svoj roštilj
Nakon hlađenja i čišćenja roštilja, pravilno skladištenje je ključno. Preporučuje se korištenje poklopaca kada uređaj nije u upotrebi, kako bi se zaštitio od prašine, vlage i ogrebotina. Roštilji od nehrđajućeg čelika mogu ostati vani cijele godine s poklopcem. To produžava njihov vijek i održava funkcionalnost.
Sigurnosne informacije za čišćenje roštilja
Plinski roštilji
- Uvijek palite s otvorenim poklopcem.
- Redovito provjeravajte i čistite posude za mast.
- Uvijek isključite plin na samom roštilju i tek onda zatvorite plinsku bocu.
- Redovito provjeravajte curenje plinskog crijeva – osobito nakon dugih pauza.
- Nikada nemojte skladištiti plinske boce u zatvorenim prostorijama.
Roštilji na ugljen
- Za paljenje drvenog ugljena koristite kocke za paljenje umjesto tekućih upaljača.
- Koristite dimnjak za ugljen na rešetki roštilja, nikako na podu.
- Nakon roštiljanja, žar ugušite zatvaranjem otvora za zrak i ventilatora.
- Drveni ugljen nakon roštiljanja uvijek ostavite da se ohladi preko noći i bacite ga tek nakon 12 sati hlađenja.
Električni roštilji
- Roštilj uvijek spajajte samo na utičnice s pojedinačnim osiguračima i nemojte koristiti više utikača.
- Zaštitite spojeve od vlage.
- Nemojte koristiti električne roštilje u zatvorenom prostoru – oni su prikladni samo za vanjsku upotrebu.