Čišćenje roštilja prije ili poslije upotrebe?

Preporučuje se redovito čišćenje roštilja prije svake upotrebe kako bi se osigurala higijena i spriječilo nakupljanje nečistoća. Postupak uključuje zagrijavanje roštilja na visokoj temperaturi tijekom 15 minuta, nakon čega slijedi čišćenje rešetke četkom za roštilj. Ova metoda učinkovito uklanja ostatke hrane i hrđu, te smanjuje rizik od bakterija. Prskajte rešetku s malo spreja protiv lijepljenja prije stavljanja hrane. To dodatno smanjuje mogućnost lijepljenja.

Tijekom pečenja, za smanjenje masnoće i ostataka možete koristiti umjerene količine marinada i umaka, što će smanjiti kapanje na roštilju. Aluminijske posude za sakupljanje tekućina mogu spriječiti nakupljanje masnoća na rešetki, ispod roštilja ili u uskim otvorima. Također, preporučuje se 'neizravno pečenje', posebno na drvenim roštiljima. U tom slučaju, aluminijska posuda se stavlja u sredinu donje razine, a ugljen se raspoređuje lijevo i desno od posude.

Nakon upotrebe, zagrijte roštilj na visokoj temperaturi s zatvorenim poklopcem kako biste spalili ostatke. Za čišćenje teško dostupnih dijelova koristite žičanu četku, odabirući jednostranu, dvostranu ili trostranu, ovisno o dizajnu vašeg roštilja. Ne zaboravite isprazniti posude za kapanje nakon svake upotrebe ili ih reciklirati.