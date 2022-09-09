Savjeti za čišćenje žljebova

Bez obzira čistite li žljebove na bungalovu ili višekatnici, uz pravi set alata to možete sami. Setovi za čišćenje žlijebova i cijevi omogućuju jednostavno i učinkovito uklanjanje prljavštine. Prije odabira alata, korisno je isprobati različite opcije kako biste pronašli najprikladniju. Ipak, sigurnost treba uvijek biti na prvom mjestu tijekom ovog posla.

S dobro osmišljenim sustavom možete profesionalno očistiti žljebove bez rizika i visokih troškova. Ključ sustava su klizaljke za čišćenje koje se postavljaju u žljeb. Spajaju se na tlačni čistač s visokotlačnim crijevom duljine 20 metara. Klizaljke imaju dvije mlaznice koje izbacuju vodu unatrag, pomičući ih naprijed i ispirući prljavštinu unatrag. Ljestve su potrebne samo za početno postavljanje klizaljki i vodilice crijeva. Nakon toga, čišćenjem upravljate s tla pomoću tlačnog čistača.