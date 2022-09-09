Brzo i učinkovito čišćenje žljebova
Čišćenje žljebova često je neugodan posao koji mnogi odgađaju. Ako su žljebovi i cijevi začepljeni, kišnica ne otječe pravilno. U tom slučaju potrebno je ukloniti nakupljeno lišće i prljavštinu. Inače, začepljeni žljebovi mogu izazvati prelijevanje tijekom kiše. To može oštetiti krov, fasadu ili terasu. No, koji je najbolji način za brzo i sigurno čišćenje žljebova? Donosimo praktične savjete za učinkovito čišćenje krovnih žljebova i odvodnih cijevi.
Što uzeti u obzir prilikom čišćenja žljebova?
Prije nego što počnete, razmislite o ključnim pitanjima vezanim uz čišćenje i održavanje žljebova. Kada i koliko često trebate čistiti žljebove? Koji su alati najbolji za učinkovito čišćenje žljebova? Koliki su troškovi čišćenja i što još trebate uzeti u obzir? U nastavku donosimo odgovore na najvažnija pitanja.
Kada i koliko često treba čistiti žljebove?
Čišćenje žljebova preporučuje se barem jednom godišnje. Ako je u blizini drveće ili šumovito područje, čišćenje može biti potrebno češće. Najbolje vrijeme za ovaj posao je kasna jesen, nakon pada lišća, ali prije dolaska mraza i snijega.
Koja je očekivana cijena za čišćenje žljebova?
Trošak čišćenja žljebova ovisi o tome hoćete li posao obaviti sami ili angažirati tvrtku. Profesionalno čišćenje je skuplje, ali često nepotrebno uz odgovarajuće alate. Pravi alat omogućuje jednostavno i učinkovito samostalno čišćenje žljebova. Za vlasnike kuća, ulaganje u alat smatra se dugoročnom investicijom. Kod unajmljenih nekretnina, troškove čišćenja obično snosi stanodavac. Ti troškovi mogu biti uključeni u operativne troškove, ali to mora biti jasno navedeno u ugovoru o najmu.
Čišćenje žljebova s ljestvama ili bez njih?
Za sigurno čišćenje žljebova preporučuje se korištenje profesionalnih alata, a ne improviziranih metoda. Čišćenje žljebova četkom i ljestvama zahtijeva stalan uspon i spuštanje, što je naporno i neučinkovito. Osim toga, ljestve često nemaju stabilan oslonac, što povećava rizik od ozljeda. Umjesto toga, birajte rješenja koja omogućuju čišćenje žljebova i cijevi izravno s tla. Ovakvi alati štede vrijeme, smanjuju napor i povećavaju sigurnost tijekom rada.
Mjere opreza prilikom čišćenja
Prilikom čišćenja žljebova nosite prikladnu zaštitnu opremu: neklizajuću obuću, rukavice i zaštitu za oči. Ako koristite ljestve, provjerite da su stabilne i osigurane. Preporučljivo je da ih drži druga osoba za dodatnu sigurnost. Grubu prljavštinu, poput grana ili ostataka cigle, uklonite ručno prije temeljitog čišćenja. Postavite zaštitne zaslone kako biste spriječili ulazak prljavštine u odvodne cijevi. Ako koristite visokotlačni čistač, izbjegavajte rad s ljestava. Umjesto toga, koristite poseban set za čišćenje žljebova koji omogućuje rad s tla.
Savjeti za čišćenje žljebova
Bez obzira čistite li žljebove na bungalovu ili višekatnici, uz pravi set alata to možete sami. Setovi za čišćenje žlijebova i cijevi omogućuju jednostavno i učinkovito uklanjanje prljavštine. Prije odabira alata, korisno je isprobati različite opcije kako biste pronašli najprikladniju. Ipak, sigurnost treba uvijek biti na prvom mjestu tijekom ovog posla.
S dobro osmišljenim sustavom možete profesionalno očistiti žljebove bez rizika i visokih troškova. Ključ sustava su klizaljke za čišćenje koje se postavljaju u žljeb. Spajaju se na tlačni čistač s visokotlačnim crijevom duljine 20 metara. Klizaljke imaju dvije mlaznice koje izbacuju vodu unatrag, pomičući ih naprijed i ispirući prljavštinu unatrag. Ljestve su potrebne samo za početno postavljanje klizaljki i vodilice crijeva. Nakon toga, čišćenjem upravljate s tla pomoću tlačnog čistača.
Koraci u čišćenju:
- Najprije pričvrstite visokotlačne mlaznice na tlačni čistač. Ako ugrađene mlaznice ne odgovaraju vašem čistaču, olabavite stezaljke. Zamijenite ih odgovarajućim mlaznicama prema uputama za uporabu, a zatim ih ponovno pričvrstite.
- Prvo montirajte adapter na crijevo visokotlačnog čistača prema uputama. Provucite crijevo kroz vodilicu i spojite ga na nosač za čišćenje i stezaljku.
- Nakon uklanjanja grubih ostataka, postavite mrežicu s isporuke na vrh odvodne cijevi kako biste spriječili začepljenja.
4.Montirajte stezaljku s vodilicom crijeva na rub žljeba. Umetnite klizaljke u žljeb i usmjerite crijevo prema crvenoj oznaci.
5.Spojite sustav na spojnicu pištolja visokotlačnog čistača i uključite ga. Ručno vodite visokotlačno crijevo. Klizaljke se automatski povlače kroz žljeb, čisteći ga s pomoću mlaznica koje ispiru unatrag.
6.Za bolji učinak povremeno povucite klizaljke unatrag preko crijeva. Ponovite postupak nekoliko puta kako biste uklonili tvrdokornu prljavštinu.
7.Po završetku isključite visokotlačni čistač. Uklonite nakupljenu prljavštinu sa sita na odvodnoj cijevi te demontirajte stezaljku i uređaj.
Kako istodobno očistiti odvodnu cijev i odvode?
S praktičnim setom za čišćenje žljebova i cijevi, odvodne cijevi i kućni odvodi također se mogu učinkovito očistiti. Žljebove i odvodne cijevi treba čistiti barem jednom godišnje kako bi radili što učinkovitije. Stoga je preporučljivo čistiti oboje istodobno.
Za čišćenje unutarnje prljavštine u cijevima, crijevo za čišćenje cijevi spojite na visokotlačni čistač i postupno ga gurnite u cijev. Umjesto klizaljke, koristite isporučenu mlaznicu za čišćenje cijevi, koja je pričvršćena na visokotlačno crijevo. Crijevo ima crvenu sigurnosnu oznaku i treba ga gurnuti u cijev barem do te oznake. Tek tada uključite visokotlačni čistač. Čišćenje treba prekinuti čim se crvena oznaka ponovo pojavi kada izvučete crijevo. Ovaj korak je ključan za zaštitu od povratnog prskanja vode i sprječavanje kovitlanja crijeva. Nakon uključivanja visokotlačnog čistača, ručno gurnite crijevo u cijev. Pritisak će otopiti čak i tvrdokorne blokade. Pritisnite i pustite polugu nekoliko puta prema potrebi. Za zaštitu fasade i terase od prljavštine, postavite kantu na kraj odvodne cijevi.
Osim žljebova, visokotlačni ili srednjetlačni čistači mogu učinkovito očistiti odvode i rasvjetne prozore. Osjetljive površine poput plastičnih rešetki na rasvjetnim prozorima najbolje je čistiti srednjetlačnim čistačem kako bi se izbjegla oštećenja. Ako je okno prozora od punog kamena, može se sigurno čistiti visokotlačnim čistačem.