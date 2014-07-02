PC 20, komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi, 20 m

Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam – uz pomoć visokog tlaka. Odvode, začepljene cijevi i krovne oluke moguće je jednostavno očistiti.

Pametno rješenje 2 u 1 za čišćenje krovnih oluka i začepljenih cijevi odnosno odvodnica! Ovaj inovativni Kärcher komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam – pod visokim tlakom. Uz pomoć klizaljki on sam prolazi kroz krovni oluk, a da korisnik pri tome ne mora stalno stajati na ljestvama. Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi opremljen je s dvije različite mlaznice: jedne mlaznice za čišćenje cijevi s četiri visokotlačna mlaza usmjerene prema natrag i jedne mlaznice za čišćenje krovnih oluka za montažu crijeva na klizaljke. Brza zamjena ovih mlaznica moguća je bez problema u svako doba. Zaštita od savijanja crijeva i priključak od mesinga osiguravaju dug životni vijek. Dužina crijeva iznosi 20 m. Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi prikladan je za Consumer viskotlačne čistače klase K2-K7.

Značajke i prednosti
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Učinkovito i brzo otapanje začepljenja u cijevi
Četiri visokotlačna mlaza usmjerena prema natrag
  • Optimalna pokretljivost u cijevi
Zaštita od savijanja
  • Zaštita crijeva od savijanja.
Priključak od mesinga
  • Dugotrajnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 20
Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 340 x 100

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

  • Odvodne cijevi
  • Odljevne cijevi
  • Žlijebovi
