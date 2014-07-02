Komplet za čišćenje cijevi PC 15
Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 15 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.
Komplet za čišćenje cijevi za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a i za uklanjanje začepljenja. Četiri visokotlačna mlaza usmjerena prema natrag guraju crijevo kroz cijev i tako uklanjaju blokadu. Kontinuirana oznaka i prsten za označavanje označavaju napredovanje u cijevi. Fleksibilno kvalitetno crijevo dužine 15 m ojačano je tekstilnim pletivom te ima posebno kratku mlaznicu od mesinga za optimalnu pokretljivost unutar cijevi. Osim toga, crijevo ima i zaštitu od savijanja i priključak od mesinga - za posebno dug životni vijek. Prikladno za primjenu u kući i u vanjskom području sa svim Kärcher Consumer viskotlačnim čistačima klase K2 - K7.
Značajke i prednosti
Posebno kratka mlaznica od mesinga
- Optimalna pokretljivost u cijevi
Crijevo s tekstilnim pletivom
- Fleksibilno i dugovječno kvalitetno crijevo
Četiri visokotlačna mlaza usmjerena prema natrag
- Učinkovito i brzo otapanje začepljenja u cijevi
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Učinkovito i brzo otapanje začepljenja u cijevi
Bajonetna spojnica
- Posebno praktično za uporabu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|15
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 250 x 80
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
Područja primjene
- Cijevi
- Odljevne cijevi
- Odvodne cijevi