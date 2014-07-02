Komplet za čišćenje cijevi za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a i za uklanjanje začepljenja. Četiri visokotlačna mlaza usmjerena prema natrag guraju crijevo kroz cijev i tako uklanjaju blokadu. Kontinuirana oznaka i prsten za označavanje označavaju napredovanje u cijevi. Fleksibilno kvalitetno crijevo dužine 15 m ojačano je tekstilnim pletivom te ima posebno kratku mlaznicu od mesinga za optimalnu pokretljivost unutar cijevi. Osim toga, crijevo ima i zaštitu od savijanja i priključak od mesinga - za posebno dug životni vijek. Prikladno za primjenu u kući i u vanjskom području sa svim Kärcher Consumer viskotlačnim čistačima klase K2 - K7.