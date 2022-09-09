Savjeti za temeljito pranje kanti za smeće
Kante za smeće nužne su u svakom kućanstvu. Pravilno odvajanje otpada je važno kao i redovito pranje kanti za smeće. U suprotnom, neugodni mirisi mogu se pojaviti i širiti oko kanti. Uz to, štetočine poput crva mogu se nastaniti u prljavim kantama. Kako pravilno očistiti plastične kante za smeće? Osim kućnih pripravaka za uklanjanje mirisa i prljavštine, postoje posebni uređaji za čišćenje kanti. Iskoristite ove praktične savjete i trikove za čiste kante!
Ručno pranje kanti za smeće
U vrućim ljetnim danima, neugodni mirisi iz kanti mogu otežati pristup smeću. Organski otpad, poput mesa, brzo truli i stvara neugodne mirise. Osim smrada, u kanti se mogu pojaviti crvi ako se redovito ne čisti. Uz pranje kanti za smeće uklanjate neugodne mirise i sprječavate njihovo širenje. Prije pranja uklonite svu prljavštinu i ostatke hrane iz kante. Zatim temeljito operite unutrašnjost koristeći vrtno crijevo, četku za ribanje ili ručnu četku. Crijevo koristite za prskanje kante od vrha prema dnu dok se prljavština ne skupi na dnu. Prljavu vodu nemojte izlijevati na ulicu ili u gredice, već je pravilno odložite u odvod.
Za tvrdokornu prljavštinu u kanti korisni su proizvodi koje već imate kod kuće. Octena esencija odličan je izbor jer učinkovito uklanja prljavštinu i neugodne mirise. Pomiješajte jednake dijelove octa i vode kako biste stvorili sredstvo za čišćenje. Ova smjesa može očistiti čak i najneuglednije kante, a uz to je ekološki prihvatljiva. Nakon ispiranja kante crijevom, ulijte smjesu u kantu i dodajte malo vode. Za manje prljavštine ostavite je da djeluje sat ili dva sa zatvorenim poklopcem. Kod tvrdokorne prljavštine, nakon namakanja, izribajte unutrašnjost kante četkom. Prilikom ribanja obavezno nosite rukavice i zaštitne naočale jer ocat može iritirati kožu.
Limunska kiselina je odlična za pranje kanti za smeće. Pripremite otopinu prema uputama proizvođača. Ulijte je u kantu, dodajte malo vode i ostavite da djeluje. Kod tvrdokorne prljavštine unutrašnjost izribajte nakon što smjesa odstoji.
Savjet
Organski otpad odlažite u predviđene vreće ili ga zamotajte u novine prije bacanja. Tako će kanta za smeće ostati dulje čista.
Poseban tretman za kante zaražene kukcima
Prije pranja kante provjerite jesu li se pojavile štetočine, osobito ljeti zbog razgradnje otpada. Crvi se često nastanjuju u kantama jer muhe polažu jaja zbog topline i vlage. Najezda crva može se proširiti na obližnje kante, pa ih je važno ukloniti prije čišćenja. Jednostavno rješenje je mješavina soli, octa i tople vode za pranje
Ove mješavine dezinficiraju plastiku i učinkovito uklanjaju neugodne mirise. Alternativno, koristite deterdžent za čišćenje plastike. Pošpricajte kantu, ostavite kratko djelovati, pa isperite vodom.
Koristite pritisak vode da isperete kantu za smeće
Za temeljito pranje kanti za smeće koristite srednjetlačni čistač. Snažan vodeni mlaz učinkovito uklanja tvrdokorne naslage, zalijepljeni otpad i mahovinu.
Baterijski čistač idealan je za vanjsku upotrebu jer ne zahtijeva priključak na struju. Za opskrbu vodom može se koristiti običan vodovod ili, uz usisnog crijeva, voda se može crpiti iz alternativnih izvora poput bačvi za kišnicu ili kanistera. Tlak vode kod baterijskog čistača je niži nego kod visokotlačnih modela, što ga čini savršenim za čišćenje kante. Uz maksimalnu snagu od 24 bara, dovoljno je učinkovit da oslobodi labavu prljavštinu, ali ne oštećuje plastiku kante za smeće.
Kako oprati kantu srednjetlačnim čistačem:
- Prvo spojite vrtno crijevo na isporučeni priključak. Kako biste pokrenuli uređaj, otpustite bravu i pritisnite prekidač kad je baterija potpuno napunjena (18 V).
- Počnite čišćenje ispiranjem unutrašnjosti kante od vrha prema dnu mlazom vode. Prljavština će se olabaviti i skupiti na dnu kante. Ako je potrebno, ispraznite kantu i sadržaj bacite u odvod.
- Nakon toga dobro isperite kantu dok sva prljavština ne nestane.
- Na kraju, vanjski dio kante brzo poprskajte srednjetlačnim čistačem
Savjet
Kako bi se voda tijekom čišćenja spriječila da se skuplja u kanti, postavite kantu na bok. Tako će voda moći istjecati ravno iz nje.
Za praktično čišćenje preporučuje se mlaznica s podesivim zglobom od 360°. Kada je pričvrstite na produžnu mlaznicu i postavite pod pravim kutom, kantu možete jednostavno čistiti dok stojite.
Ako želite ukloniti tvrdokorne mirise, isprobajte sredstvo za čišćenje naneseno uz pomoć mlaznice za pjenu. Dobar izbor za čišćenje kante je deterdžent za čišćenje plastike. Osim što učinkovito uklanja zalijepljenu prljavštinu, on također pruža dugotrajnu zaštitu boji i materijalu kante.
Za vrlo tvrdokornu prljavštinu koja se ne može ukloniti mlazom vode, isprobajte četku za pranje za temeljito čišćenje bez prskanja. Pričvrstite je na srednjetlačni čistač i stavite ekstra dugačke čekinje duboko u kantu. Mlaznica na četkici omogućuje naizmjenično ribanje i pjeskarenje. Rotirajuća glava olakšava čišćenje teško dostupnih mjesta. Alternativno, možete koristiti čistač prljavštine koji dolazi u kompletu. S rotirajućim mlazom pruža dubinsko čišćenje.
Za čišćenje kanti za smeće možete koristiti i visokotlačni čistač. Postavite mlaznicu na najniži tlak kako biste smanjili povratno prskanje. Uz pomoć sredstva za čišćenje na uređaju, nanesite deterdžent pod niskim pritiskom. Pustite da se upije, a zatim isperite čistom vodom dok ne uklonite svu prljavštinu. Za manju zaprljanost vrtno crijevo je također dovoljno, osobito u kombinaciji s pištoljem za čišćenje. Rotirajući mlaz olakšava čišćenje bez napora.
Dopustite kanti da se osuši nakon pranja
Nakon pranja, kantu za smeće uvijek treba temeljito osušiti prije stavljanja novih vreća. Ostatak vlage može uzrokovati razmnožavanje plijesni. Najbolje je ostaviti kantu okrenutu naopako uz zid, čime će se višak vode iscijediti, a zrak će dobro cirkulirati. Da biste ubrzali sušenje, možete koristiti stare novine jer su vrlo upijajuće. Također, vlagu možete usisati usisavačem za mokro i suho usisavanje.