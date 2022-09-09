Za tvrdokornu prljavštinu u kanti korisni su proizvodi koje već imate kod kuće. Octena esencija odličan je izbor jer učinkovito uklanja prljavštinu i neugodne mirise. Pomiješajte jednake dijelove octa i vode kako biste stvorili sredstvo za čišćenje. Ova smjesa može očistiti čak i najneuglednije kante, a uz to je ekološki prihvatljiva. Nakon ispiranja kante crijevom, ulijte smjesu u kantu i dodajte malo vode. Za manje prljavštine ostavite je da djeluje sat ili dva sa zatvorenim poklopcem. Kod tvrdokorne prljavštine, nakon namakanja, izribajte unutrašnjost kante četkom. Prilikom ribanja obavezno nosite rukavice i zaštitne naočale jer ocat može iritirati kožu.

Limunska kiselina je odlična za pranje kanti za smeće. Pripremite otopinu prema uputama proizvođača. Ulijte je u kantu, dodajte malo vode i ostavite da djeluje. Kod tvrdokorne prljavštine unutrašnjost izribajte nakon što smjesa odstoji.