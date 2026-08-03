Koplje za prskanje
Za spajanje Kärcher srednjetlačnih perača i pribora pomoću Quick Connect adaptera. Kompatibilan sa svim KHB i OC 6-18 modelima.
Cjevčica za raspršivanje povezuje sve modele KHB i OC 6-18 i njihovu dodatnu opremu pomoću Quick Connect adaptera. Olakšava ergonomski rad, a povećanjem udaljenosti uvelike štiti korisnika od prskanja vode. Mlaznica je kompatibilna sa svim modelima KHB i OC 6-18. Njegova primjena zahtijeva dodatke s Quick Connect adapterom, kao što je MJ 24 Multi Jet.
Značajke i prednosti
Spajanje pribora Kärcher KHB i OC 6-18 pomoću Quick Connect adaptera
- Ergonomski rad i gotovo potpuna zaštita od prskanja vode.
Označavanje bojom na bajunetnom zaporu
- Jasno razlikovanje pribora za visokotlačne čistače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|384 x 40 x 37