Cjevčica za raspršivanje povezuje sve modele KHB i OC 6-18 i njihovu dodatnu opremu pomoću Quick Connect adaptera. Olakšava ergonomski rad, a povećanjem udaljenosti uvelike štiti korisnika od prskanja vode. Mlaznica je kompatibilna sa svim modelima KHB i OC 6-18. Njegova primjena zahtijeva dodatke s Quick Connect adapterom, kao što je MJ 24 Multi Jet.