Koplje za prskanje

Za spajanje Kärcher srednjetlačnih perača i pribora pomoću Quick Connect adaptera. Kompatibilan sa svim KHB i OC 6-18 modelima.

Cjevčica za raspršivanje povezuje sve modele KHB i OC 6-18 i njihovu dodatnu opremu pomoću Quick Connect adaptera. Olakšava ergonomski rad, a povećanjem udaljenosti uvelike štiti korisnika od prskanja vode. Mlaznica je kompatibilna sa svim modelima KHB i OC 6-18. Njegova primjena zahtijeva dodatke s Quick Connect adapterom, kao što je MJ 24 Multi Jet.

Značajke i prednosti
Spajanje pribora Kärcher KHB i OC 6-18 pomoću Quick Connect adaptera
  • Ergonomski rad i gotovo potpuna zaštita od prskanja vode.
Označavanje bojom na bajunetnom zaporu
  • Jasno razlikovanje pribora za visokotlačne čistače.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 384 x 40 x 37
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Created with AI (artificial intelligence)

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