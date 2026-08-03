Čista izvedba: rotirajuća mlaznica DB 24 Dirt Blaster posebno učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu sa svojom rotirajućom strujom vode, a također je idealna za čišćenje pukotina, praznina i drugih uskih prostora. Adapter Quick Connect omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu s drugim dodacima. Rotacijska mlaznica je kompatibilna sa svim ručnim bežičnim srednjetlačnim peračima u seriji KHB i sa svim modelima OC 6-18 Outdoor Cleaner.