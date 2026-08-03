DB 24 Rotacijska mlaznica

Rotacijska mlaznica za KHB srednjetlačni perač i OC 6-18 Outdoor Cleaner snažno i učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu. Također je idealan za čišćenje uskih prostora.

Čista izvedba: rotirajuća mlaznica DB 24 Dirt Blaster posebno učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu sa svojom rotirajućom strujom vode, a također je idealna za čišćenje pukotina, praznina i drugih uskih prostora. Adapter Quick Connect omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu s drugim dodacima. Rotacijska mlaznica je kompatibilna sa svim ručnim bežičnim srednjetlačnim peračima u seriji KHB i sa svim modelima OC 6-18 Outdoor Cleaner.

Značajke i prednosti
Rotirajući točkasti mlaz
  • Jača učinkovitost čišćenja za tvrdokornu prljavštinu ili u uskim prostorima kao što su pukotine i praznine.
Quick Connect priključak
  • Jednostavna i brza zamjena dodataka.
Kompaktan oblik
  • Jednostavno spremanje i transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 106 x 42 x 44
Područja primjene
  • Balkon
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Tekla za cvijeće
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni ukrasi
  • Košare i ležajevi za kućne ljubimce
  • Kante za smeće
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Obruči
Pribor
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