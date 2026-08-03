DB 24 Rotacijska mlaznica
Rotacijska mlaznica za KHB srednjetlačni perač i OC 6-18 Outdoor Cleaner snažno i učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu. Također je idealan za čišćenje uskih prostora.
Čista izvedba: rotirajuća mlaznica DB 24 Dirt Blaster posebno učinkovito uklanja tvrdokornu prljavštinu sa svojom rotirajućom strujom vode, a također je idealna za čišćenje pukotina, praznina i drugih uskih prostora. Adapter Quick Connect omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu s drugim dodacima. Rotacijska mlaznica je kompatibilna sa svim ručnim bežičnim srednjetlačnim peračima u seriji KHB i sa svim modelima OC 6-18 Outdoor Cleaner.
Značajke i prednosti
Rotirajući točkasti mlaz
- Jača učinkovitost čišćenja za tvrdokornu prljavštinu ili u uskim prostorima kao što su pukotine i praznine.
Quick Connect priključak
- Jednostavna i brza zamjena dodataka.
Kompaktan oblik
- Jednostavno spremanje i transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|106 x 42 x 44
Područja primjene
- Balkon
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Tekla za cvijeće
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni ukrasi
- Košare i ležajevi za kućne ljubimce
- Kante za smeće
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Obruči