Neka tvrdokorna prljavština, poput peludnog filma nataloženog na vrtnom namještaju ili prljavštine nakupljene na posudama za cvijeće, ne može se jednostavno isprati. Dobra četka je ono što je potrebno. Tu WB 24 četka za pranje dolazi na svoje mjesto. Primjena ravnog mlaza prvo navlaži površinu koju treba očistiti tako da iznimno dugačke čekinje glave četke, koje se mogu okretati u koracima od 90°, mogu doseći bilo koje područje. Zatim isperite otopljenu prljavštinu ravnim mlazom i posao je gotov. Budući da se voda koristi samo kada se aktivira okidač na uređaju, potrošnja vode je vrlo učinkovita i može se kontrolirati prema situaciji. Na taj se način istovremeno štedi trajanje baterije. Zahvaljujući isprobanom i testiranom sustavu Quick Connect, četka za pranje se može odvojiti od produžne cijevi samo jednom rukom, spremna za prebacivanje na drugi dodatak prema potrebi. Ručna četka za pranje WB 24 prikladna je za sve modele KHB i OC 6-18, ali ne i za tlačne perače klase K 2 do K 7.